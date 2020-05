Rīgā atvieglo ielu tirdzniecību un vasaras kafejnīcu izveidošanu

Ārkārtējās situācijas un pārvietošanās ierobežojumu dēļ ir ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā, kas tieši ietekmē, piemēram, sabiedriskās ēdināšanas jomu. Restorānu nozarei galvenie gadalaiki, kas nes peļņu, ir tieši vasara un arī pavasara saulainās dienas. Tādējādi ir nepieciešami atbalsta pasākumi uzņēmējiem, piemēram, atvieglot ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas kārtību.

"Kā ārkārtējās situācijas laikā, tā arī pēc tās sabiedrībai būs jāievēro piesardzība un visi nepieciešamie pasākumi, lai mazinātu atkārtotu vīrusa uzliesmojuma risku, tajā pašā laikā jāveicina ekonomiskā darbība. Valstij un pašvaldībām ir jāveicina komersantiem iespēja veikt uzņēmējdarbību, nodrošinot savu klientu drošību. Tādēļ pagaidu administrācija atvieglo un vienlaikus mudina šovasar komercdarbību veikt ārpus slēgtām telpām, ievērojot fizisko distancēšanos," sacīja Edvīns Balševics, Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs.

Sēdē administrācija nolēma uz laiku - līdz 31.oktobrim - atteikties no nodevas iekasēšanas par ielu tirdzniecību, apturot saistošo noteikumu "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā" atsevišķu punktu darbību, kas nosaka nodevas apmēru par ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskās vietās. Vienlaikus tiek noteikts, ka samaksātā nodeva par periodu no 12.marta līdz 31.oktobrim tiks atmaksāta. Naudas summa, kas netiks iekasēta no uzņēmējiem šajā sezonā, tiek lēsta aptuveni 500 000 eiro apjomā.

Cits atbalsta risinājums paredz, ka tirdzniecības atļaujas saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pietiks ar izpilddirekcijas atļauju - Rīgas pilsētas būvvaldes un Satiksmes departamenta saskaņojums turpmāk nebūs nepieciešams, ja ārtelpā nav paredzēts izvietot terasi, bet tikai galdus un krēslus, kas ir konkrētai pilsētvides zonai atbilstoša dizaina, krāsu risinājuma un kvalitatīva materiāla un viegli pārvietojami, kā arī viegli pārvietojamas puķu kastes.

Vēl viens no risinājumiem pieņemtajos grozījumos saistošajos noteikumos "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" paredz, ka turpmāk āra kafejnīcu, galdiņus un krēsliņus varēs izvietot ne tikai pie sabiedriskās ēdināšanas telpām, bet arī pie citām publiskas lietošanas telpām, piemēram, tirdzniecības vietām, kas nekvalificējas kā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, bet kas piedāvā, piemēram, kafiju, tēju un uzkodas, kuras var baudīt turpat pie tirdzniecības vietas. Galdu un krēslu izvietošanai pie šādām telpām arī nepieciešama tikai Rīgas izpilddirekcijas izsniegta atļauja.

Vienlaikus saistībā ar vienkāršotās kārtības ieviešanu tiek paredzēta administratīvā atbildība par tās neievērošanu, lai nepieļautu, ka Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojumu izvairās saņemt gadījumos, kuros nav paredzēta atvieglotā kārtība. Proti, ja ielu tirdzniecības vietu ir paredzēts iekārtot, izbūvējot grīdu, norobežojošus elementus (izņemot minētās puķu kastes teritorijas divās malās), izvietojot saulessargus, papildu puķu kastes vai citus elementus, tad ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai jāiesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots projekts.

Pagaidu administrācijas sēdē arī tika nolemts atbalstīt sešu jaunu pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu izveidi un izmaiņas iepriekš sešās saskaņotās pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās, paplašinot sortimentu un vietu skaitu.

Atbilstoši likumam "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" pašvaldības saistošie noteikumi, kas izdoti, lai noteiktu ārkārtējās situācijas laikā īstenojamos pasākumus, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

Plašāka informācija par ielu tirdzniecību un vasaras kafejnīcu izveidošanu pieejama Rīgas pilsētas būvvaldē, tālrunis 67105800, e-pasts: buvvalde@riga.lv.