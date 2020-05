Cik riskanta būs post-pandēmijas ceļošana?

Visu veidu risku analīze un mainīgās drošības situācijas pastāvīga monitorēšana ir vienmēr bijusi ceļojumu konsultantu ikdiena. Post-Pandēmijas periodā būs jāņem vērā papildus informācija par jauniem izaicinājumiem visu ceļojuma posmu detaļās. Ierašanās lidostā un iekļūšana terminālā bez pavadītājiem un uzrādot ceļojuma dokumentus, vēl laicīgāk kā iepriekš, jo dažādās lidostās dažādas drošības procedūras ar vai bez temperatūras mērīšanas un Covid-19 testiem, papildus dažādu dokumentu uzrādīšanas un distancēšanās ierobežojumu radītajiem sastrēgumiem. Dažādas aviokompānijas ar dažādiem rokas bagāžas un masku lietošanas noteikumiem. Katrai pasaules valstij savi jauni vīzu un ieceļošanas noteikumi. Maršrutu un naktsmītņu izvēlei klāt ducis jaunu argumentu par tīrības protokoliem, samazinātiem servisiem vai specifiskiem noteikumiem par kontaktiem ar personālu, konkrēta un limitēta laika piekļuvi apskates objektiem un muzejiem tikai ar iepriekšēju rezervāciju.

Jau tagad varam izdarīt loģiskus un pat pašsaprotamus secinājumus kā samazināt Covid-19 infekcijas un ceļošanas ierobežojumu sarežģījumu riskus. Drošāk ir tuvāk nekā tālāk. Drošāk ceļot ar automašīnu nekā ar sabiedrisko transportu. Drošāk lidot ar tiešo reisu nekā ar pārsēšanos. Drošāk laukos vai pie jūras nekā lielpilsētā. Drošāk nakšņot profesionāli pārvaldītā nekā privātpersonu izīrētā naktsmītnē. Drošāk dzīvot privātā villā vai būdiņā nekā viesnīcā. Drošāk mazā viesnīcā nekā lielā kūrortā. Drošāk maza jahta nekā liels kruīza kuģis. Drošāk divatā, ar ģimeni vai dažiem tuviem draugiem nekā lielākā vai mazākā svešu ļaužu grupā. Protams var būt liela un izcila pilsētas viesnīca, kura būs drošāka par mazu un nošņurkušu lauku kempingu, kā arī perfekti organizētas grupas maršruts ar pieredzējušu un zinošu gidu var būt drošāks par divu bezatbildīgu atpūtnieku uzdzīvi pirmajā atvērtajā Vidusjūras pludmales bārā. Drošākas visas versijas, kur iespējama lielāka kvalitātes, distances, tīrības, saskarsmes kontrole no Jūsu pašu un Jūsu ceļojumu konsultanta puses. Protams ceļošanas riskus var samazināt arī ar naudas vai lielākas naudas palīdzību – lidojot privāti vai biznesa klasē, lielajās tranzīta lidostās lietojot papildus servisu tiešajam transfēram ar automašīnu no lidmašīnas uz lidmašīnu. Bet gandrīz tikpat efektīgi var saplānot pēc iespējas drošu ceļojumu arī mazākā budžetā, vienkārši ņemot vērā Post-Pandēmijas jauno realitāti – nepieciešamību uz laiku izvairīties no tuva kontakta ar citiem cilvēkiem.

Privātas pieredzes un individuāla pieeja kļūs par normu visu maka biezumu ceļojumos. Vīna degustācija, ciemojoties pie jauna un talantīga saimnieka, mazā un interesantā Portugāles darītavā būs piemērotāka par slavena šampānieša nama standarta grupas ekskursiju. “A la carte” kulinārie prieki vai lauku saimnieces šīvakara cepetis vienmēr ir bijuši un arī turpmāk būs pārāki par “viss iekļauts” bufetes ērtībām. Sirsnīgs vijoļskolnieces koncerts muižas dārzā priecēs vairāk kā operzvaigznes brīvdabas āriju šovs tūkstošiem klausītāju. Alternatīvas un intīmas kultūras vietas un notikumi ierobežotam daudzumam baudītāju uz laiku aizstās pasaulslavenas klasiskās Operas un teātra izrādes pilnās zālēs. Kalnu pastaigas, citas vairāk vai mazāk ekstrēmas fiziskas aktivitātes svaigā gaisā un sportošana savam priekam mazinās bēdu par lielo masu sporta pasākumu iztrūkumu.

Šobrīd mēs precīzi nezinām kad un uz kurieni būs iespējams ceļot. Balstoties uz aktuālo informāciju mums no 15. maija pieejami ceļojumi Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Pieļaujot ka tuvākajā mēnesī nebūs jauns inficēšanās uzliesmojums, varam prognozēt ka no jūlija ir cerība par atpūtu daļā no Eiropas Savienības valstīm. Septembris un oktobris varētu iepriecēt mūs ar kādiem galamērķiem ārpus Eiropas, kuri veiksmīgāk tikuši galā ar Pandēmijas ierobežošanu. Ziemas sezonas ceļojumi lai paliek vēlākai plānošanai.

Rekomendēju rūpīgāk kā parasti iepazīties ar ceļojuma apmaksas un iespējamās atcelšanas noteikumiem. Latvijā nav pieejama apdrošināšana kura atmaksātu visu vai daļu ceļojuma izdevumu ja atcelšanas iemesls ir Pandēmijas radītie ierobežojumi. Nav arī piedāvājuma par pasaulē arvien populārāko polisi - CFAR (Cancel for any reason) – “Jebkura iemesla atcelšana”. Šeit ir jauna biznesa iespējas, jo pēc tā ir radies pieprasījums.

Kad ceļotāju personīgās drošības riski summējas par nacionālās drošības riskiem, tad valdības ievieš dažādus brīvību un komfortu ierobežojumus, kuri viņuprāt samazina apdraudējumu. Pēc 2001. gada 11. septembra teroristu uzbrukuma ASV, visā pasaulē tika veikti daudzi soļi lidmašīnu, lidostu un citu transporta infrastuktūras posmu drošības stiprināšanai. Daudzi no šiem apgrūtinājumiem laika gaitā ir atcelti, daži ir saglabājušies un uz visiem laikiem. Līdzīgi būs ar ceļošanu Pēc-Pandēmijas periodā. No sākuma ieviestās drošības procedūras ar laiku mīkstināsies, bet būs arī tādas, kuras kļūs par ceļotāju ikdienu. Nodrošinot mūsu ceļotāju “baiļu imunitāti”.

www.stagings.com