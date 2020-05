Eiropas Komisija pastiprina cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

Komisija ir publicējusi vērienīgu un daudzpusīgu rīcības plānu, kurā izklāstīti konkrēti pasākumi, ko Komisija veiks nākamajos 12 mēnešos, lai labāk īstenotu, uzraudzītu un koordinētu ES noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanu. Šīs jaunās, visaptverošās pieejas mērķis ir novērst visas atlikušās nepilnības un izskaust jebkādas vājās vietas ES noteikumos.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: "Mums jānodrošina, ka netīrā nauda vairs nenonāk Eiropas Savienībā finanšu sistēmā. Pieņemot jaudīgu rīcības plānu, mēs būtiski nostiprinām mūsu aizsargmehānismus cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Šajos noteikumos un to ieviešanā ir jāizskauž jebkādas nepilnības. Mēs, Eiropas Komisijā, esam apņēmības pilni nākamajos 12 mēnešos ātri un konsekventi īstenot visas plānā paredzētās darbības. Šādi mēs arī stiprinām Eiropas Savienību globāli, jo veidojam netikai Eiropas, bet arī starptautiskus standartus cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu."

Komisija šodien ir arī publicējusi pārredzamāku un precīzāku metodiku, lai apzinātu augsta riska trešās valstis, kurām ir stratēģiski trūkumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas sistēmās; šie trūkumi rada būtiskus draudus ES finanšu sistēmai. Pateicoties minētajai metodikai, tiks uzlabota mūsu sadarbība ar trešām valstīm un nodrošināta ciešāka sadarbība ar Finanšu darbību darba grupu (FATF).

Visbeidzot, Komisija šodien ir arī pieņēmusi jaunu sarakstu ar trešām valstīm, kurām ir stratēģiski trūkumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas regulējumos.

Rīcības plāns visaptverošai ES politikai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanā

Šodien pieņemtā rīcības plāna pamatā ir seši pīlāri – katrs no tiem ir vērsts uz to, lai uzlabotu ES kopējo cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, kā arī stiprinātu ES globālo nozīmi šajā jomā. Šie seši pīlāri visi kopā nodrošinās, ka ES noteikumi ir saskaņotāki un līdz ar to efektīvāki. Noteikumi tiks labāk uzraudzīti, kā arī būs labāka koordinācija starp dalībvalstu iestādēm.

Šie seši pīlāri ir šādi

ES noteikumu efektīva piemērošana – Komisija turpinās cieši uzraudzīt ES noteikumu īstenošanu dalībvalstīs, lai tādējādi nodrošinātu, ka valstu noteikumi atbilst visaugstākajiem iespējamajiem standartiem. Šodien pieņemtajā rīcības plānā Eiropas Banku iestāde (EBI) vienlaikus tiek mudināta pilnībā izmantot savas jaunās pilnvaras, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

Vienots ES noteikumu kopums – lai gan pašreizējie ES noteikumi ir tālejoši un efektīvi, tomēr dalībvalstīs ir tendence piemērot tos ļoti dažādos veidos. Tāpēc noteikumu atšķirīga interpretācija ir iemesls tam, ka mūsu sistēmā ir nepilnības, ko var izmantot noziedznieki. Lai to novērstu, Komisija 2021. gada pirmajā ceturksnī ierosinās saskaņotāku noteikumu kopumu.

ES līmeņa uzraudzība – šobrīd katras dalībvalsts ziņā ir atsevišķi uzraudzīt ES noteikumus šajā jomā, kā rezultātā var izveidoties nepilnības attiecībā uz noteikumu uzraudzības veidu. Komisija 2021. gada pirmajā ceturksnī ierosinās izveidot ES līmeņa uzraugu.

Dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienību koordinācijas un atbalsta mehānisms – finanšu ziņu vākšanas vienībām dalībvalstīs ir izšķiroša nozīme, lai apzinātu darījumus un darbības, kas varētu būt saistīti ar noziedzīgu darbību. Komisija 2021. gada pirmajā ceturksnī ierosinās izveidot ES mehānismu, kura mērķis ir palīdzēt vēl vairāk koordinēt un atbalstīt šo struktūru darbu.

Krimināltiesību normu izpilde un informācijas apmaiņa ES līmenī – tiesu iestāžu un policijas sadarbība, kuras pamatā ir ES instrumenti un institucionālā kārtība, ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu pienācīgu informācijas apmaiņu. Arī privātajam sektoram var būt būtiska loma cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Komisija izdos norādes par publiskā un privātā sektora partnerības lomu datu apmaiņas precizēšanā un uzlabošanā.

ES loma pasaules mērogā – ES aktīvi darbojas Finanšu darbību darba grupā, kā arī pasaules mērogā, lai veidotu starptautiskos standartus cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Mēs esam apņēmības pilni pastiprināt mūsu centienus tā, lai mēs šajā jomā kļūtu par globāla mēroga dalībnieku. Konkrēti – Eiropas Savienībai būs jāpielāgo sava pieeja attiecībās ar trešām valstīm, kam ir tādi trūkumi to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas sistēmās, kuri apdraud mūsu vienoto tirgu. Jaunā metodika, kas šodien publiskota līdztekus rīcības plānam, sniedz Eiropas Savienībai vajadzīgos instrumentus, lai to darītu. Līdz šīs pārskatītās metodikas piemērošanai šodien pieņemtais, aktualizētais ES saraksts nodrošinās labāku saskaņotību ar jaunāko FATF (Finanšu darbību darba grupas) sarakstu.

Lai nodrošinātu iekļaujošas diskusijas par šo politikas virzienu izstrādi, Komisija šodien sāka rīcības plāna sabiedrisku apspriešanu. Iestādēm, ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem būs laiks līdz 29. jūlijam, lai sniegtu savas atsauksmes.

Precīzāka metodika

Komisija šodien ir publicējusi jaunu metodiku nolūkā apzināt augsta riska trešās valstis, kurām ir stratēģiski trūkumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas valsts mēroga sistēmās; šie trūkumi rada būtiskus draudus ES finanšu sistēmai. Šīs jaunās metodikas mērķis ir radīt lielāku skaidrību un pārredzamību šo trešo valstu apzināšanas procesā. Galvenie jaunie elementi attiecas uz šādiem aspektiem: i) mijiedarbība starp ES un FATF sarakstu sagatavošanas procesu, ii) ciešāka sadarbība ar trešām valstīm un iii) pastiprināta apspriešanās ar dalībvalstu ekspertiem. Eiropas Parlamentam un Padomei dažādajos procedūru posmos būs piekļuve visai attiecīgajai informācijai ar nosacījumu, ka tiek ievērotas pienācīgas prasības attiecībā uz šīs informācijas apstrādi.

Aktualizētais saraksts

Saskaņā ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu (AMLD) Komisijai ir juridisks pienākums apzināt augsta riska trešās valstis, kurām ir stratēģiski trūkumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas sistēmās. Tā kā iepriekš minētā precīzākā metodika vēl netiek piemērota, Komisija šodien ir pārskatījusi savu sarakstu, ņemot vērā norises starptautiskajā līmenī kopš 2018. gada. Jaunais saraksts tagad ir labāk saskaņots ar FATF publicētajiem sarakstiem.

Sarakstā ir iekļautas šādas valstis: Bahamu salas, Barbadosa, Botsvāna, Kambodža, Gana, Jamaika, Maurīcija, Mongolija, Mjanma, Nikaragva, Panama un Zimbabve.

No saraksta ir svītrotas šādas valstis: Bosnija un Hercegovina, Etiopija, Gajāna, Laosas Tautas Demokrātiskā Republika, Šrilanka un Tunisija.

Komisija grozīja sarakstu deleģētās regulas veidā. Tagad tā viena mēneša laikā (šo termiņu var pagarināt par vienu mēnesi) tiks iesniegta apstiprināšanai Eiropas Parlamentā un Padomē. Ņemot vērā koronavīrusa krīzi, šodien pieņemtās regulas, kurā uzskaitītas attiecīgās trešās valstis, piemērošana – un līdz ar to jauno aizsardzības pasākumu piemērošana – sāksies tikai no 2020. gada 1. oktobra. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu to, ka visām ieinteresētajām personām ir laiks pienācīgi sagatavoties. Taču minētais neietekmē valstu svītrošanu no saraksta, kā rezultātā tā stāsies spēkā 20 dienas pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Konteksts

Komisijas 2019. gada jūlijā pieņemtajā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas paketē tika uzsvērtas vairākas nepilnības ES regulējumā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas / terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Kaut arī nesen pieņemto tiesību aktu transponēšana un stāšanās spēkā atrisinās dažas no šīm problēmām, tomēr citas joprojām paliks. Reaģējot uz šo tiesību aktu paketi, Eiropas Parlaments un Padome aicināja Komisiju izpētīt, kādus pasākumus varētu veikt, lai panāktu saskaņotāku noteikumu kopumu un labāku uzraudzību (tostarp ES līmenī), kā arī labāku koordināciju starp finanšu ziņu vākšanas vienībām. Šodien pieņemtais rīcības plāns ir Komisijas atbilde uz šo aicinājumu rīkoties un pirmais solis, lai īstenotu Komisijas prioritāti, proti, izstrādāt jaunu, visaptverošu regulējumu cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Jaunā metodika, kura arī tika pieņemta šodien un kuras mērķis ir apzināt un mazināt apdraudējumu, ko ES finanšu sistēmas integritātei rada stratēģiski trūkumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas regulējumā trešās valstīs, vēl labāk sagatavos Eiropas Savienību tikt galā ar ārējiem riskiem.