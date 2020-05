Koronavīruss Zemgalē: Iecavas kristieši sarīko velnišķīgu skandālu, Tērvetes ragana modina sumpurņus

Savukārt jelgavnieki svētkus svin “piezemētāk” – tuvāk pie zemes, izmantojot modernās tehnoloģijas, nevis dievišķo spēku un mistiskos rituālus.

Dzīvības straumes pielūdzēji Iecavā sataisa kārtējo skandālu

Pirms sešiem gadiem Iecavas evaņģēliskās ticības kristiešu draudze “Dzīvības straume” jau sarīkoja pamatīgu jampadraci ar to, ka bija ieradusies vietējā bērnudārzā “Dartija”, kā vadītāja Irina Freimane it kā bija piespiedusi vienas grupiņas bērnus piedalīties Dieva slavināšanas pasākumā. Par to nebija priecīgs toreizējais Iecavas mērs Jānis Pelsis, kurš teica, ka krusta karu izbeigšanā nāksies piesaistīt psihologu.

Bet psihologs bija vajadzīgs nevis bērniem, bet gan bērnudārza darbiniecēm: vienas uzskatīja, ka Dievam ir vieta, bet citas, ka nav vietas pirmsskolas mācību iestādē. Jāteic, ka bērni Dieva dziesmiņas skandēja un bilžu Bībeles saņēma visnotaļ likumīgi, jo vecāki bija parakstījuši papīru, ka atļauj savām atvasēm piedalīties kristiešu rīkotā pasākumā Valentīndienā. Savukārt ar bērnudārza vadītāju neapmierinātās padotās par savas priekšnieces pārāk lielo aizraušanos ar Labo Vēsti pašvaldībai bija uzrakstījusi sūdzību, ko nu tai nācās šķetināt.

Draudzes mācītājs Raivo Šastakovičs, kurš tajā kalpo jau kopš 1998. gada, toreiz teica, ka “par pasākuma raksturu un ietekmi uz bērniem var spriest tikai tie, kuri bijuši klāt”. Viņš ir stingri pārliecināts, ka Dieva vārds un lūgšanas bērniem nevar nodarīt nekā ļauna.

Nu atkal Šastakovičs sarīkojis jampadraci, par kuru runāt visai mazpilsētai. Proti, svētdien, 3. maijā, draudzes telpās viņš sapulcināja duci savu piekritēju, lai kopā ar viņiem pielūgtu Dievu. Vērīgie kaimiņi par šo nesankcionēto saietu ziņoja policijai, jo bija pārkāpti valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi. Par konstatētajiem pārkāpumiem uz “nozieguma vietu” atbraukušie policisti noformēja 12 administratīvā pārkāpuma protokolus un uzsāka vienu administratīvo lietvedību.

Nu Šastakovičs savu sūdzību ar Latvijas Kristīgā radio starpniecību adresējis Valsts policijai: “Draudzes telpās (3. maijā) bija sapulcējušies cilvēki, lai saņemtu atbalstu, mierinājumu un kalpošanu. Policisti tika informēti par Tieslietu ministra skaidrojumu par ierobežojumiem baznīcās, tomēr uz sevi to neattiecināja un uzskatīja sapulcējušos cilvēkus par pārkāpējiem. Draudzes pārstāvji nepiekrīt noformētajiem administratīvajiem protokoliem”.

Te nu jāteic, ka draudzes telpas divstāvu mājas Rīgas ielā 14 otrajā stāvā (1. stāvā atrodas pārtikas veikals) īsti par baznīcas ēku uzskatīt nevar. Salīdzinoši nelielajā ēkā nevarētu būt tik plašas telpas, lai tajās vienkopus, ievērojot sociālo distancēšanos, varētu pulcēties 13 cilvēki.

“Dzīvības straumes” publiskotā informācija liecina, ka tā darbojas ar mērķi “veicināt evaņģēlija izplatību visā pasaulē, palīdzēt cilvēkiem viņu garīgajās un fiziskajās vajadzībās”. Tāpat draudze “rūpējas par bērnu un jauniešu kristīgu audzināšanu” un “veicina ticības sadraudzību draudžu starpā”. Šī harizmātiskā ticīgo kopiena nepieder ne pie vienas no tradicionālajām un lielajām Latvijas Baznīcām un ir viena no daudzajām jaunajām, neatkarīgajām reliģiskajām draudzēm, no kurām zināmākās ir “Jaunā paaudze” un “Prieka vēsts”.

Administratīvo pārkāpumu kodekss par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredz naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 5000 eiro. Tomēr administratīvās lietvedības sākšana automātiski vēl nenozīmē, ka personai tiks piemērots sods.

Tērvetes ragana modina sumpurņus un zirnekļus

“Latvijas valsts mežu” Tērvetes dabas parkā uzziedējusi rūķu pilsēta Čiekure - tās namus un ielas rotā pirmās ziedu kompozīcijas. Pilnos ziedos arī dižsila zaļais zemes paklājs. Tomēr šai pandēmijas laikā ne bērni, ne vecāki nevar pilnvērtīgi apmeklēt dabas parku un satikties ar Pasaku zemes iemītniekiem, tomēr viņi jau ir gatavi ārkārtējās situācijas beigām un gatavojas ciemiņu uzņemšanai.

Sācies īstais Sila Raganiņas laiks. Labā Ragana jau klusi pārbaudījusi sila valdījumus pēc tumšajiem ziemas mēnešiem, ieviesusi kārtību pavarda gunīs, kā arī sasējusi burvju deviņzaru slotu. Ar klusām bungu skaņām modināti sila iemītnieki: sumpurnīši un sikspārņi, vella bērni, zirnekļi un citi. Un tas viss arī uzfilmēts video.

Sila Raganiņai šis ir citāds pavasaris - var nodoties dabas un laika rituma pētīšanai, tīt savu meža gudrības kamolu un rakstīt Lielo Sila grāmatu.

Jelgava dzimšanas dienu svin virtuāli

Šomēnes Jelgava ar vērienīgām virtuālām tūrēm uzsāk savas pilsētas svinības. (Foto: jelgava.lv)

Ārkārtējā situācija nav šķērslis, lai Jelgava šomēnes nesvinētu savu 755. jubileju. Tomēr tā jāsvin mazliet citādāk nekā citus gadus – virtuāli, attālināti un varbūt pat lepnā vientulībā. Pašvaldības mājaslapa www.jelgava.lv piedāvā dažnedažādas iespējas:

* Aizstājot svētku gājienu, ikviens ir aicināts piedalīties simboliskajā Jelgavas pilsētas karodziņu stafetē, kas attālinātā formātā atspoguļos Pilsētas svētku gājienu un kalpos kā sveiciens pilsētai svētkos. Visa mēneša garumā ikviens aicināts pa e-pastu Jelgava755@jelgava.lv un pilsētas “Facebook” lapā iesūtīt īsu (4-9 sekundes), vertikāli izvietotu video, kur karodziņu cilvēks saņem no labās puses, un nodod tālāk ārpus kadra uz kreiso pusi. Iesūtītie video katru nedēļu tiks apkopoti, izveidojot vienotu sveicienu Jelgavai 755. gadadienā. Internetā pieejams karodziņš izdrukāšanai.

* 22. un 23. maijā Jelgavā dzimušais mūziķis Kārlis Kazāks iepriecinās jelgavniekus, atskaņojot koncertus daudzdzīvokļu namu pagalmos.

* Savukārt 29. un 30. maijā pa pilsētu ceļos muzikālais “Svētku ekspresis”, no kura Jelgavas pilsētas simbols – Alnītis – sveiks iedzīvotājus svētkos. Klausītāji sveicienus aicināti baudīt no saviem balkoniem vai skatīties pa atvērtu logu.

* Toties 30. maijā, sagaidot dzimšanas dienas svinību kulmināciju, raidījumā “Pēc trešā zvana” visi varēs atskatīties uz spilgtākajām dziesmām, dejām un spožākajiem mirkļiem no Jelgavā rīkotajiem koncertiem, uzvedumiem un šoviem mājaslapā www.kultura.jelgava.lv.

* Tāpat ikviens var piedalīties fotoakcijā “Sajūti Jelgavu”, līdz 31. maijam iesūtot fotogrāfijas ar mirkļiem no pilsētas un ikdienas dzīves.

* Lai pārbaudītu savas zināšanas par Jelgavas pilsētas vēsturi, ikviens tiek aicināts pārbaudīt savas zināšanas konkursā “Jelgava caur vēstures prizmu”.

* Visa svētku mēneša garumā var ielūkotie foto arhīvos un atskatīties, kā līdz šim pilsētnieki ir svinējuši, priecājušies un apliecinājuši savu piederību Jelgavai, vienojoties garākajā pilsētas svētku gājienā.

* Sarūpēta arī sportiska izaicinājuma dāvana, kas ir aicinājums nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Jelgavas svētku sportiskais izaicinājums pieejams elektroniski, reģistrējoties platformā jelgava.efectio.com.

* Aicinot jelgavniekus un ikvienu interesentu rūpēties par savu fizisko formu, kopā ar Jelgavas sportistiem tiek veidota videosižetu sērija “Vingro ar čempionu!”, kurā sportisti sniedz sportiskus padomus fiziskās formas uzturēšanai.

* Ikvienam virtuāli pieejama Jelgavas reģionālā Tūrisma centra veidotā foto izstāde “Jelgava toreiz un tagad”.

* Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs “Academia Petrina” logos šajā nedēļā izvietos fotoizstādi “Jelgava un jelgavnieki”, Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs savos logos – izstādi “Ā. Alunāna lugas Indriķa Alunāna izdevumos un Ā. Alunāna lugu tēli K. Kugras skulptūrās”. Muzeja mājaslapā no 28. maija būs skatāma virtuāla izstāde “Jelgava mākslas darbos” un “Pastaiga pa Ā. Alunāna vietām Jelgavā".

* Tāpat izzināt Jelgavas pilsētu varēs saliekot virtuālo puzli “Daudz laimes, Jelgava!”, piedalīties digitālajā spēlē “Gudrais jelgavnieks!”, konkursā “Acīgākais jelgavnieks” un erudīcijas spēlē “Bibliotēkai 100”.

* No 8. maija reizi nedēļā Jelgavas pilsētas mājaslapā tiks publicētas un būs pieejamas lejupielādei radošu darbu lapas – krāsojami un risināmi uzdevumi ar Jelgavas skatiem un simboliku ikvienai gaumei un vecuma grupai.