Par viltus profila izveidi draud lielas nepatikšanas - var nākties ne tikai samaksāt naudas sodu, bet pat pasēdēt aiz restēm. (Foto: Vida Press)

Internetā aktivizējas identitātes zagļi: par to draud pat cietumsods. Kā sevi no viņiem pasargāt?

Sabiedrība Elmārs

Barkāns

Laikā, kad mūsu ikdiena lielā mērā pārgājusi virtuālajā pasaulē, aktivizējušies ne tikai interneta krāpnieki, bet arī identitātes zagļi. Tagad taviem nelabvēļiem ir vairāk laika citam ieriebt, piemēram, uz sveša vārda izveidojot viltus profilu un ar to it kā paust viedokli, kas ir gluži pretējs taviem ieskatiem. Jauns.lv skaidro, kā sevi pasargāt no šādiem viltvāržiem.