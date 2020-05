Koronavīruss Kurzemē: Aizputes bruņinieks slēpjas aiz maskas, uz Nīcas suņiem ierobežojumi neattiecas

Protams, ievērojot visus drošības pasākumus - tāpat kā slavenais Aizputes čuguna bruņinieks. Šis laiks arī piespiedis mainīt tagad tik iecienīto pastaigu dabā maršrutus. Kuldīgā “pie vainas” izrādījušās lidojošās vimbas.

Vimbas un distancēšanās maina maršrutu pie Ventas rumbas

Lielais cilvēku pieplūdums, lidojošās zivis un koronavīruss licis Kuldīgas pašvaldībai domāt par jaunas laipas ierīkošanu pie Ventas rumbas. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Pēdējās nedēļās lielu ļaužu pieplūdumu piedzīvojusi Ventas rumba, kurp cilvēki dodas vērot lidojošās zivis. Kaut arī Ventas rumbu var vērot tiešraidē (www.kuldiga.lv/online/ventas-rumba), tūkstošiem cilvēku to grib redzēt arī klātienē, it sevišķi šai laikā, kad izklaižu iespēju nemaz tik daudz nav. Tas radījis problēmas vietvarai. Brīvdienās pie rumbas dežurē pašvaldības policija, kas kontrolē, lai cilvēki šo dabas brīnumu nedotos skatīties baros un rūpīgi ievērotu divu metru distanci, par to ik pa laikam atgādinot ruporos.

Tā jau viss kārtībā un cilvēki pa Mārtiņsalā ierīkoto laipu un pastaigu taku šurp-turp var aiziet rātni, ievērojot visas drošības prasības. Tomēr ir viena problēma – lai rumbai piekļūtu un pēc tam to pamestu, abos virzienos jāiet pa vienu un to pašu taku.

“Tas nozīmē, ka cilvēki pat gribēdami divu metru distanci nespēj ievērot. Lai samainītos ar pretimnācējiem, nākas būt tuvāk,” Kuldīgas laikrakstam “Kurzemnieks” klāstīja pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars Šabāns.

Tādēļ policisti domes vadībai ierosinājusi ierīkot papildus koka laipu no rumbas līdz Mārtiņsalas peldētavai. Tas ļautu gājēju plūsmu organizēt vienā virzienā, izvairoties no lielas sastapšanās. Vienīgais punkts, kur tas notiktu, bet kur būtu to vieglāk kontrolēt, ir koka tilts pār kanālu. Jaunās laipas ierīkošana sākšoties tuvākajā laikā, raksta “Kurzemnieks”.

Aizputes bruņinieks uzvilcis sejas masku

Aizputes simbols – čuguna bruņinieks nu nēsā sejas aizsargmasku. (Foto: Ieva Ramane/"Aizputes Avīze")

Aizputes pilsētas simbols – Livonijas laika čugunā veidotais bruņinieks, kaut arī veidots no riktīga dzelzs, ievērojot visus drošības priekšrakstus, savus sejas vaibstus ieslēpis aizsargmaskā. Novada pašvaldības izdevums “Aizputes Avīze” ziņo: “Aizputē sociālo atbildību ievēro visi! Ņemot vērā, ka pēc ārkārtējās situācijas beigām tiks pastiprināti lūgts ievērot prasību nēsāt sejas maskas publiskās vietās, Aizputes Livonijas laika simbols – bruņinieks to jau ievērojis savlaicīgi!”

Pirms gandrīz četriem gadiem 13. starptautiskā čuguna mākslas simpozija ietvaros mākslinieka Kārļa Alaiņa izveidotā lielformāta bruņinieka skulptūra īsā laikā kļuva par vienu no senās Kurzemes pilsētas simboliem. Kopš 2017. gada aprīļa tā novietota vispārējai apskatei pie Livonijas ordeņa pilsdrupām. Ik pa laikam pilsētnieki to “uzlabo” ar aktuālu garderobi. Piemēram, hokeja čempionāta laikā tam uzvelk Latvijas izlases kreklu vai gadu mijā izrotā ar Ziemassvētku vecīša mici.

Nīcas suņiem divu metru distance nav jāievēro

Nīcas novada suņiem paveicies – viņi, pat nebūdami no vienas mājsaimniecības, oficiāli drīkst pulcēties bariņos un pat iet uz skolu! (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Nīcas novada pašvaldības mājaslapā, tāpat kā visās oficiālajās valsts ziņu vietnēs, protams, teikts, ka šajā pandēmijas laikā jāievēro visi drošības pasākumi un aizliegta cilvēku pulcēšanās. Bet Nīcas suņiem paveicies – uz viņiem šīs divkājaino izdomātās prasības neattiecas. Rējēji tur laimīgi var justies tikai, tad ja viņi sapulcējušies vismaz trijatā un pat nav no vienas mājsaimniecības, lai dotos uz skolu, kas cilvēkbērniem liegts. Nica.lv informē:

“7. maijā jaunajā parkā aiz Nīcas ambulances sāksies suņu skolas nodarbības jeb vispārējais apmācību kurss suņiem un to saimniekiem. Apmācības vadīs kinoloģe Monta Krastiņa. Speciālistes vadībā jau agrāk ar labiem panākumiem izskolojušies vairāku nīcenieku suņi. Tā kā šādas apmācības notiek brīvā dabā, kinoloģe ir gatava apmācības veikt, ja vien saimniekam nav nekādu sūdzību par veselību.

Kursā paredzētas astoņas individuālās nodarbības 45 minūšu garumā un astoņas grupas nodarbības, kad kopā ir trīs vai vairāk suņi”.

Talsos durvis vērusi romantiska kafejnīca

Maija sākumā, neskatoties uz pandēmijas izraisītām grūtībām, deviņu pakalnu pilsētas – Talsu vecpilsētā pie pilsētas ezera durvis vērusi jauna kafejnīca “Jazz Coffee”, kas aicina ar skaisti izgaismotu skatu uz Talsu ezeru izgaršot gardas maltītes dažādām gaumēm – ģimeņu un draugu lokā. Kafejnīca savā “Facebook” profilā 2. maijā vēsta: “Pirmā, atvēršanas diena bija karsta! Milzīgs paldies par brīnišķīgo dienu visiem, kas ciemojās un mielojās pie mums. Negaidījām tik lielu viesu pieplūdumu!” Atvēršanas dienā kafejnīcā viesiem visvairāk pie sirds gāja jūras velšu virtuve.

Par spīti vairuma restorānu un kafejnīcu saimnieku pesimismam, maija sākumā Talsos tika atklāta jauna romantiska kafejnīca, kas par apmeklētāju trūkumu nevarēja žēloties. (Foto: Visit Talsi/"Facebook")