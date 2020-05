Siguldiete Iveta sociālajā tīklā “Facebook” raksta: “Šorīt, braucot uz Rīgu, netālu aiz Lorupes gravas tilta, redzu – šosejas malā ganās trīs govis. Zvanu Siguldas pašvaldības policijai, kas apsola aizbraukt un situāciju noskaidrot. Liels mans pārsteigums, kad, braucot atpakaļ, atkal ieraudzīju tās pašas govis.

"Izsprukušās" govis

Izrādās, ka šīs govis “izsprukušas” pagājušā gada novembrī no liellopu pārvadātāja auto un kopš tā laika sevi uzskata par pilntiesīgām savvaļas radībām. Ik pa laikam tās pārvietojas arī pāri Pleskavas šosejai, reāli apdraudot autovadītājus. Nevienam nav noslēpums, ka šai posmā tik retais ievēro noteiktos 70 kilometrus/stundā. Un pat ja ievēro, tad saduroties ar šo lielo kustoni, sekas ir neparedzamas.

It kā solījies savam īpašumam braukt pakaļ saimnieks. Beidzot noskaidrots! Tikai govīm jau vienalga un tās jebkurā brīdī var doties pāri šosejai leknākas zāles meklējumos. Tātad, kurš būs tas autovadītājs, kuram var nepaveikties?”

Bet šīs nav vienīgās govis, kas izbrīna siguldiešus. Piemēram, aprīļa beigās Latvijas Dabas fonda projekta ietvaros Siguldā Klauku līča pļavā, kā arī Balonu pļavā un Melnajos krastos tika palaistas Galoveju šķirnes savvaļas gotiņas, lai tās dabiskā ceļā noganītu pļavas. Visas ganības šķērso gājēju takas, tāpēc pastāvēja varbūtība, ka govis ir sajauktas, un Ivetas redzētie lopi it nebūt nav izbēgušas no liellopu pārvadātāja auto. Tomēr tā nav. Iveta tik tiešām redzējusi izbēgušus mājlopus.

Dabas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rēna Jauns.lv teica: “Ar jautājumiem par šiem dzīvniekiem jāvēršas attiecīgo novadu pašvaldībās un Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Mājlopu uzskaite un uzraudzība nav Dabas aizsardzības pārvaldes kompetencē”.

Nav nekādu ziņu par izbēgušiem mājlopiem

Ilze Meistere, PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere Jauns.lv pavēstīja: “Dienesta rīcībā nav informācijas par liellopiem, kas būtu izbēguši no pārvadātāja transportlīdzekļa, taču pagājušā gada beigās Siguldas pašvaldība, kuras pienākums ir organizēt tās teritorijā klaiņojošu dzīvnieku savākšanu, informēja PVD Ziemeļpierīgas pārvaldi par klaiņojošiem lauksaimniecības dzīvniekiem un konsultējās, kā veiksmīgāk tos notvert.

Ja klaiņojošo lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieks ir zināms, tad parasti šādos gadījumos to notveršana ir īpašnieka atbildība, taču, ja tā nav, klaiņojošu dzīvnieku (gan mājdzīvnieku, gan lauksaimniecības dzīvnieku) savākšana ir pašvaldības atbildība.

Ja liellopi patiešām būtu izbēguši no transportlīdzekļa, dzīvnieku savākšana būtu dzīvnieku pārvadātāja ne tikai pienākums, bet arī vistiešākā interese, jo katrs pārvadātais liellops maksā naudu. Turklāt, ja šī informācija būtu bijusi zināma jau sākotnēji, šo pārvadātāju būtu bijis iespējams arī atrast un saukt pie atbildības. Ja lopi joprojām klaiņo, tad pašvaldībai būtu jādara viss, lai tos savāktu un tie neapdraudētu sabiedrisko kārtību un drošību”.

Tomēr šīs govis visdrīzāk nav vairākus mēnešus klīdušas apkārt. Tā vismaz var nojaust pēc vietējo pašvaldību teiktā.

Krimuldas novada domes Attīstības nodaļas Komunikācijas projektu vadītāja Madara Liepiņa Jauns.lv teica: “Krimuldas novada pašvaldība līdz šim brīdim nav informēta par situāciju saistībā ar nepieskatītiem/klejojošiem liellopiem. Ne īpašnieki, ne iedzīvotāji nav snieguši informāciju par iespējamo situāciju, ka Krimuldas novada teritorijā būtu noklīduši mājlopi.

Krimuldas novada pašvaldības pārstāvji, iepazīstoties ar publiski pausto informāciju par klīstošiem liellopiem 2. un 5. maijā apsekoja Krimuldas novada pašvaldībai piederošo teritoriju, kas robežojas ar Siguldas un Inčukalna novadiem, bet nav konstatējuši faktu, ka tajā atrastos nepieskatīti mājlopi. Tāpat Krimuldas novada pašvaldības pārstāvji sazinājās ar dzīvnieku patversmi "Mežvairogi", konsultējoties par iespējamo situācijas risinājumu gaitu. Ja īpašnieks būtu vērsies pašvaldībā un informējis par izveidojušos situāciju Krimuldas novada pašvaldība palīdzību neatteiktu, bet šajā gadījumā mūsu rīcībā nav nekādas informācijas vai fakti par radušos situāciju”.

Mednieki medīs govis

Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Riekstiņš Jauns.lv informēja, ka pagājušajā nedēļā Pašvaldības policijas inspektoriem bija iespēja piekļūt govīm tik tuvu, lai ar tālskati būtu iespēja noskaidrot dzīvnieku reģistrācijas numuru. Pēc tam, sazinoties ar atbildīgajiem speciālistiem un caurlūkojot datubāzi, bija iespēja noskaidrot dzīvnieku īpašnieku, kas izrādījies no Bauskas puses. Saimnieks tika informēts par dzīvnieku atrašanās vietu un viņš, ņemot vērā esošo situāciju un to, ka govis nav iespējams noķert, nolēmis dzīvniekus likvidēt, iesaistot vietējo mednieku biedrību pārstāvjus.

“(Govslopu) saimnieks atzinis, ka esot pārvedis dzīvniekus un kādā no pieturpunktiem tie izbēguši. Nav varējis dzīvniekus atrast un pametis”.

Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Sindija Brikmane Jauns.lv sīkāk paskaidroja: “(Govslopu) saimnieks atzinis, ka esot pārvedis dzīvniekus un kādā no pieturpunktiem tie izbēguši. Nav varējis dzīvniekus atrast un pametis”. To, cik ilgi govis savā vaļā klīdušas, pagaidām pateikt viņa nevar – to skaidrojot policija: “Uz šo jautājumu precīzi nevarēšu atbildēt, runā, ka no novembra, vismaz mēs tā lasām plašsaziņas līdzekļos. Gribētu gan precizēt, ka govis pārsvarā dzīvojušās Inčukalna vai Krimuldas novadā, bet tā kā tās atradušās netālu no šosejas, daudzi domā, ka tā ir Siguldas novada teritorija. Tiesa gan, mūsu Pašvaldības policijas inspektori iesaistījās situācijas risinājumā!”