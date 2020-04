LETA

Ar "Rīgas satiksmes" korupcijas lietu saistītie tramvaji gadiem stāv depo

Ziņas LTV "de facto"

Līdz 2017.gada beigām Rīgā jābūt piegādātiem visiem 20 jaunajiem zemās grīdas tramvajiem – to paredz arvien spēkā esošais “Rīgas satiksmes” (RS) līgums ar Čehijas kompāniju “Škoda Transportation”. Līdz 2018.gada nogalē notikušajām skandalozajām aizturēšanām KNAB izmeklētajā krimināllietā par iespējamo korupciju RS iepirkumos, Rīga bija saņēmusi septiņus tramvajus. Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” pārliecinājās, ka šobrīd nekursē neviens no tiem. “Rīgas satiksmē” kā iemeslus min tehniskas problēmas, kas liedz tramvajus pieņemt ekspluatācijā, un neskaidrību par to iegādes finansējumu.