Pasniedzēja Rolanda Tjarves piemiņai LU fakultātē gulst ziedi un svecītes

Universitāte sniegusi iespēju atvadīties no Tjarves vēl šodien līdz plkst. 17, tomēr aicina ikvienu kavēties atmiņās pie sveču liesmiņām mājās.

"Arī šajā skumjajā brīdī atgādinām visiem par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus, tai skaitā arī aizliegumu pulcēties un fiziskās distances ievērošanu publiskās vietās," rakstīts fakultātes paziņojumā sociālajā vietnē Facebook.

LU pasniedzējs un bijušais LTV ģenerāldirektors Rolands Tjarve mūžībā devās 11.aprīlī.

Žurnāla "IR" galvenā redaktore un Tjarves dzīvesbiedre Nellija Ločmele publikācijā žurnālā "IR" apstiprinājusi faktu, ka viņas vīrs tiešām miris no Covid-19 izraisītajām veselības problēmām.

Saistītās ziņas Rolanda Tjarves dzīvesbiedre apstiprina, ka vīrs miris no Covid-19 Miris Rolands Tjarve Latvijā 7 jauni Covid-19 pacienti, ar smagu slimības gaitu ārstējas 5 cilvēki, atveseļojušies 88

Rolands Tjarve kopš 2003. gada bijis lektors Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, no 1998. līdz 2002. gadam bijis LTV ģenerāldirektors.

Viņš strādājis kā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora padomnieks un valdes loceklis, bijis rīkotājdirektors uzņēmumā “Komunikācijas stratēģijas un projektu vadība”. No 2004. līdz 2006. gadam Tjarve bijis “Elektronisko sakaru direkcija” padomes loceklis, no 2004. līdz 2007. gadam AS “airBaltic” padomes loceklis, bet no 2007. gada līdz 2011. gadam Tjarve bijis arī Valsts kontrolieres padomnieks.

Tjarve bijis arī Latvijas Žurnālistu asociācijas biedrs, Latvijas pārstāvis Eiropas Komisijas darba grupā “Promoting Entrepreneurship on TV and in other audio-visual media”, ECREA biedrs, BAMR biedrs, biedrības “Cēsinieku klubs” valdes loceklis, kā arī vairāku zinātnisku publikāciju autors.