Rolanda Tjarves dzīvesbiedre apstiprina, ka vīrs miris no Covid-19

Žurnālistu aprindās augstu vērtētais un studentu vidū ļoti cienītais Latvijas Universitātes pasniedzējs Rolands Tjarve priekšlaicīgi devās mūžībā pagājušajā nedēļas nogalē - Klusajā sestdienā. Kā publikācijā žurnālā "IR" atklāj viņa sieva un izdevuma galvenā redaktore Nellija Ločmele, pēc abu 26 gadu kopdzīves slimība Rolanda dzīvību atņēma 26 dienu laikā.

Abi žurnālisti savi neuzskatīja par Covid-19 riska grupā esošiem, jo bija nesmēķētāji, kuri piekopj aktīvu dzīvesveidu un regulāri rūda savu organismu, tomēr nākamajā dienā (16. martā) pēc kādas pavasarīgas peldes, Tjarve pamatīgi saslimis. Nedēļu vēlāk, neraugoties uz sākotnējo ārstu diagnozi par kādu citu vīrusu, Covid-19 pārbaude izrādījās pozitīva. 26. martā Rolands ar ātro palīdzību tika nogādāts Latvijas Infektoloģijas centrā, bet jau trīs dienas vēlāk viņa dzīvību spēja uzturēt vien mākslīgās elpināšanas aparāts. Tā arī tas palika līdz liktenīgajam 10. aprīļa rītam, vēsta žurnāls "IR".

Vēl publikācijā tiek pieminēts, ka konkrētais gadījums ir viens no pirmajiem Latvijā, ko tā arī nav izdevies izsekot. Proti, Tjarve pēdējā laikā nebija bijis ārzemēs, kā arī nebija kontaktējies zināmiem inficētajiem. Līdz ar to Nellija Ločmele norāda uz situācijas nopietnību un aicina ievērot visus noteiktos piesardzības pasākumus.

Rolands Tjarve un Nellija Ločmele kāzu dienā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Rolands Tjarve kopš 2003. gada bijis lektors Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, no 1998. līdz 2002. gadam bijis LTV ģenerāldirektors.

Viņš strādājis kā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora padomnieks un valdes loceklis, bijis rīkotājdirektors uzņēmumā “Komunikācijas stratēģijas un projektu vadība”. No 2004. līdz 2006. gadam Tjarve bijis “Elektronisko sakaru direkcija” padomes loceklis, no 2004. līdz 2007. gadam AS “airBaltic” padomes loceklis, bet no 2007. gada līdz 2011. gadam Tjarve bijis arī Valsts kontrolieres padomnieks.

Tjarve bijis arī Latvijas Žurnālistu asociācijas biedrs, Latvijas pārstāvis Eiropas Komisijas darba grupā “Promoting Entrepreneurship on TV and in other audio-visual media”, ECREA biedrs, BAMR biedrs, biedrības “Cēsinieku klubs” valdes loceklis, kā arī vairāku zinātnisku publikāciju autors.

Jauns.lv izsaka līdzjūtību Rolanda Tjarves tuviniekiem un draugiem.