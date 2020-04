Miris Rolands Tjarve

"Izsita no sliedēm: šajā Klusajā sestdienā aizgājis atsaucīgais kursabiedrs un sekmīgais LTV ģenerāldirektors Rolands Tjarve," raksta Dimants. Viņš uzsver, ka Tjarve bijis viens no retajiem, kurš novērtējis humanitāras izglītības vērtību žurnālista darbā, un izsaka līdzjūtību piederīgajiem.

Par kolēģa zaudējumu skumst arī ilggadējā pasniedzēja, filozofijas profesore Skaidrīte Lasmane.

Ar gaišām atmiņām un labu vārdu Tjarvi piemin arī citi, kuri darba vai studiju gaitās sastapušies ar Rolandu Tjarvi.

Atceros, ka iepazinos ar @RolandsTjarve todien, kad laikmetā pirms ēnu dienas, "ēnoju" ministru prezidentu Māri Gaili.

Rolands stāstīja par komunikāciju kā vadības funkciju.. Deviņdesmito vidū..



Skumja ziņa par viņa aiziešanu. Līdzjūtība.. pic.twitter.com/43BLYIlBfx — Mareks Matisons™ 🇱🇻 (@marruciic) April 11, 2020

Rolands Tjarve kopš 2003.gada bijis lektors Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, no 1998. līdz 2002.gadam bijis LTV ģenerāldirektors.

Viņš strādājis kā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora padomnieks un valdes loceklis, bijis rīkotājdirektors uzņēmumā “Komunikācijas stratēģijas un projektu vadība”. No 2004. -2006.gadam Tjarve bijis “Elektronisko sakaru direkcija” padomes loceklis, no 2004. – 2007.gadam AS “airBaltic” padomes loceklis, bet no 2007.gada līdz 2011.gadam Tjarve bijis arī Valsts kontrolieres padomnieks.

Tjarve bijis arī Latvijas Žurnālistu asociācijas biedrs, Latvijas pārstāvis Eiropas Komisijas darba grupā “Promoting Entrepreneurship on TV and in other audio-visual media”, ECREA biedrs, BAMR biedrs, biedrības “Cēsinieku klubs” valdes loceklis, kā arī vairāku zinātnisku publikāciju autors.

Jauns.lv izsaka līdzjūtību Rolanda Tjarves tuviniekiem.