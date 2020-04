Apstiprināti divi "SmartLynx" reisi Baltijas valstspiederīgo repatriācijai

Atbilstoši SM mājaslapā publicētai informācijai, apstiprināti reisi Tenerife-Kopenhāgena-Rīga un Nica-Stokholma-Rīga.

Reiss "MYX8422" izlidos no Spānijas salas Tenerifes 16.aprīlī plkst.12.30, lai ielidotu plkst.19 Kopenhāgenā, Dānijā, no kurienes plkst. 20 izlidos uz Rīgu un nosēdīsies starptautiskajā lidostā Rīga ieradīsies tās pašas dienas vakarā plkst.22.30. Lidmašīna pirms tam dosies maršrutā Rīga-Kopenhāgena-Tenerife, no Rīgas izlidojot 15.aprīlī plkst.10.

Savukārt reiss"LYX8524" izlidos no Nicas, Francijā 15.aprīlī, plkst. 16, lai ielidotu Stokholmā, Zviedrijā plkst. 19, no kurienes plkst. 19.50 izlidos uz Rīgu, lai starptautiskajā lidostā Rīga ierastos plkst. 22. Lidmašīna maršrutā Rīga-Stokholma-Nica no Rīgas dosies 15.aprīlī plkst.10.45.

Kā informēja SM, pārvadājuma organizētājs tūrisma aģentūra "Atlantic Travel" ir apņēmies visus pasažierus no lidostas nogādāt līdz dzīvesvietai vai valsts robežai.

Kā liecina informācija "Atlantic Travel" mājaslapā, biļešu cenas uz reisiem ir sākot no 179 eiro. Par visiem reisiem plašāka informācija pieejama www.airatlantic.eu vai, zvanot pa tālruni +37167220505 no plkst. 9 līdz plkst. 18 vai pa tālruni +37122073994 no plkst. 6 rītā līdz plkst. 24.

Jau ziņots, ka līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 vīrusa izplatību izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu. Tostarp ir atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.