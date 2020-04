Iluzionisti Dace un Enriko Pecolli Rīgā plāno atvērt Iluzionisma teātri un muzeju

Šobrīd pasaulē darbojas vairāki burvju mākslai veltīti muzeji no kuriem nemainīgi par prestižāko un slavenāko tiek uzskatīts Holivudā esošais “Magic Castle”. Lai arī Latvijā ir spēcīgas iluzionisma tradīcijas šāda tipa teātris un muzejs nav pieejams ne tikai Baltijā, bet visā Austrumeiropā. Plānots, ka 530 kvadrātmetrus plašajās telpās divos stāvos atradīsies Iluzionisma teātris ar 300 sēdvietām, kā arī burvju triku veikals, burvju triku klubs, kurā notiks triku un teātra apmācības - semināri, lekcijas, darbnīcas, kā arī brīnumu muzejs. Iluzonisti Dace un Enriko Pecolli stāsta, ka šī iecere ir viņu 20 gadus lolots sapnis, kurš šobrīd ir apstājies.

“Diemžēl koronavīrusa dēļ bijām spiesti pārtraukt mūsu Amerikas viesizrādes. Attiecīgi negūstot līdzekļus, kurus bijām plānojuši novirzīt teātra izveidē. Tomēr tas nemazina mūsu vēlmi piepildīt daudzu cilvēku sapni panākot, ka Rīgā ir vēl viena brīnišķīga kultūras un mākslas telpa, kas piesaistītu tūristus un interesentus visa gada garumā. Vienlaikus vēlamies radīt to sajūtu, ka Ilūziju teātri, katrs uztver kā sev radniecīgu vietu, kurā ikviens atbalstītājs ir ielicis savu sirdi un prasmīgo roku. Turklāt nav svarīgi vai šis atbalsts ir finansiāla rakstura vai sniegta palīdzība telpas atjaunošanas darbos. Šis būs pirmais šāda tipa teātris AustrumEiropā, kas potenciāli piesaistīts ne tikai Latvijas iedzīvotājus, bet arī ilūziju mākslas pielūdzējus no visas pasaules.”, informē Dace Pecolli.

Iecere paredz, ka muzeja pamata ekspozīcijā būs skatāmi Pecolli 20 gadus krātā burvju skatuves mākslas priekšmetu, atribūtikas, plakātu un interaktīvo ilūziju objektu kolekcija, kurā senākie eksponāti ir saglabāti pat no 18 gs sākuma. Ekspozīcijā būs skatāms arī liels daudzums vērtīgu antīku priekšmetu, kuri ir iegūti privātajā kolekcijā dažādās mākslas atribūtikas izsolēs, antikvariātos un iepērkot oriģinālus rekvizītus no slavenu iluzionistu pēctečiem pasaulē un Latvijā. Ekspozīcijā apvienoti uz šo brīdi vairāk, kā 120 gadus seni plakāti, burvju lampas un antīki burvju triku komplekti no Francijas, Anglijas, Vācijas, Itālijas un Amerikas. Šī kolekcija ir lielākā burvju mākslas atribūtikas privātā kolekcija Austrumeiropā.

Izstādes nozīmīga sadaļa būs veltīta arī izglītojošajiem materiāliem, kas demonstrēs neiespējamo ilūziju iespējamību, tādējādi liekot skatītājiem aizdomāties par acīmredzami neredzamo un to, cik ļoti varam uzticēties savām maņām.

Savukārt uz teātra skatuvēm uzstāsies pasaulē atzītie iluzionisti Dace un Enriko Pecolli kopā ar dēlu Danti, kā ari daudzi citi pasaulē atzīti burvju mākslienieki.

Šobrīd arī tiek skatītājiem piedāvāta ekskluzīva iespēja - “Adoptē krēslu”. Veicot ziedojumu krēslu iegādei uz tā aizmugurējās daļas tiks iegravēts tā cilveka vārds pateicoties kuram tika sasniegts mērķis. Tādējādi šobrīd ikvienam ir iespēja ne tikai rezervēt sev vēlamo vietu, bet arī nākotnē skatīties izrādi savā krēslā.

Ikviens interesents var sniegt savu atbalstu novirzot līdzekļus Ilūziju teātra tapšanai pūļa vākšanas vietnē Dartagnans.