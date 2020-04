Vokālais pedagogs Kramiņš aicina ignorēt karantīnu; pasaulē nepārtraukti pieaug kovidiotu kustība

Par dažiem gadījumiem Jauns.lv jau vēstījuši, bet saraksts nemitīgi paplašinās.

Pandēmiju neuzskata par problēmu

Piemēram, vokālais pedagogs Edgars Kramiņš "Facebook" ievietojis šādu uzsaukumu: “COVID–19 ir laboratoriski veidots, jo viņš ātri mutē. Muļķība ir nēsāt maskas, muļķība ir sēdēt mājās, tāpat kā muļķība ir potēties, jo neviens mediķis nezina, ko satur šīs vakcīnas! Katru gadu Itālijā no dažādām pataloģijām mirst 650 000 cilvēku gadā jeb vidēji 1700 cilvēku dienā. Pagājušajā gadā uzliesmoja vēdera vīruss (caurejas), šogad tas vērsts uz plaušu slimībām. Pagājušajā gadā martā nomira tikpat cilvēku, cik šajā gadā.”

To, ka Covid-19 Itālijā kļuvis par tik smagu slogu, ka pacientiem pietrūkst elpināšanas aparātu un mirušos izved ar armijas transportu, Kramiņš ignorē. Viņa izteikumi vērtējami kā aicinājums neievērot ārkārtas stāvokļa noteiktās pašizolācijas un karantīnas normas.

Karavīri aizsargtērpos zārkus ar mirušajiem no Bergamo pārved uz kapsētu Milānas pievārtē. Katru dienu Itālijā koronavīruss paņem vairāk nekā 900 dzīvību. (Foto: EPA/Scanpix)

Savdabīgi eksperti

Pēc Kramiņa ievietotā video ir acīmredzams, ka šo tekstu viņš ir rakstījis, vadoties no tajā paustā eksperta viedokļa. Video uzņēmusi Itālijā dzīvojoša krievu emigrante, kura sevi sauc par Katju. Viņa pirms 25 gadiem esot medicīnas institūtā studējusi infektoloģiju, taču nekad profesijā nav strādājusi, jo pievērsusies tūrisma biznesam.

Divpadsmit minūšu garajā video Katja apgalvo tieši to pašu, vēl piebilstot, ka Covid-19 ir tipisks mārketinga projekts, kas ir izdevīgs farmācijai un Itālijas mafijai. Visai apvainojoši vārdi izskan arī par Itālijas valdību un medicīnas sistēmu.

Kramiņa profilā atrodams arī videomateriāls no sektas Jaunā paaudze līdera Alekseja Ļedjajeva rīkotas konferences par vīrusa izcelsmi un notikumu attīstību. Tajā visās nelaimēs vainota Amerika un, protams, farmācijas kompānijas.

Mēdz rīkoties neadekvāti

Laiku pa laikam Kramiņš par sevi atgādina, piesakoties Valsts prezidenta amatam. 2009. gadā viņu atstādināja no Latvijas Skolotāju kongresa valdes, kad atklājās, ka no kongresa līdzekļiem 2000 latu Kramiņš ir noziedojis savam personīgajam uzņēmumam – kultūrizglītības un mākslas centram Kāpnes.

Rezultātā kongresa rīkotāji nespēja norēķināties par īri Rīgas Kongresu namā. Tajā pašā gadā Kramiņu izslēdza no partijas Jaunais laiks, jo Skolotāju kongresa vārdā viņš bija izsūtījis aicinājumu ielenkt Saeimu.

2011. gadā Kramiņš kandidēja uz vietu Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Atklātībā nokļuvušā kandidātu apskatā viņam bija dots raksturojums “problemātisks, mēdz rīkoties neadekvāti”. Kādu laiku Kramiņš bija manāms izejam sabiedrībā ar nu jau paputējušās partijas "No sirds Latvijai" dibinātāju, bijušo Saeimas deputāti Ingūnu Sudrabu.

Līdztekus vīrusam uzplaukst stulbuma infekcija

Minhenē aizdomās par nolūku tīši izplatīt koronavīrusu aizturēts vīrietis, kurš metro aplaizīja biļešu automātus, kāpņu margas stacijā un eskalatora balstus.

Savas izdarības viņš filmēja un video ievietoja sociālajos tīklos. Aizturētais apgalvo, ka ir inficējies, to pārbauda mediķi. Arī metro vilcienā Beļģijā aizturēts pasažieris, kurš noņēma masku, aplaizīja roku un tad nosmērēja rokturi. Vilcienu pēc tam noņēma no trases un dezinficēja.

ASV kāds jauneklis lielveikalā laizījis preces ar jautājumu: “Kurš baidās no koronavīrusa?” Viskonsinas štatā aizturēta sieviete, kura veikala darbinieka acu priekšā nolaizīja tikko dezinficētus durvju rokturus. Policijai viņa skaidroja, ka tas bijis pret koronavīrusu.

Jau februāra beigās izcēlās irāņi – viņi laizīja mošeju restes kā ticības pierādījumu. Islāmiskās valsts varas iestādes šoreiz to nenovērtēja un īstenticīgos arestēja.

Sociālajos tīklos arī parādījies "coronachallenge" – koronavīrusa izaicinājums. Dalībnieki laiza klozetpodu sēdekļus, savu stulbumu filmē un ievieto internetā. Šo muļķību izdomājusi Instagram modele Ava Luīze, kurai kremt, ka Covid-19 atņēmis viņai publikas uzmanību. Viņas video tapis lidmašīnā, norādot, ka cilvēkiem jāzina, kā ievērot higiēnu aviolainerī.

Luīze vēlāk skaidroja, ka pirms tam poda sēdekli rūpīgi dezinficējusi, un viņas draugs piebilda, ka tā bijusi modeles privātā lidmašīna. Tomēr dažas lidsabiedrības tagad esot viņu iekļāvušas melnajā sarakstā.

Sektanti tic savai imunitātei

Lielbritānijā kāda reliģioza grupa, kas savu līderi uzskata par Jēzus Kristus iemiesojumu, tic, ka Dievs padarījis viņus imūnus pret Covid-19.

Sūzana Emanuela Lielbritānijā radījusi kovidiotu sektu. (Foto: Facebook)

Aptuveni 40 grupas dalībnieku, ignorējot sociālo distancēšanos, rīko kopīgas tikšanās, vēsta "Mirror". Kustībā "Divine Pineal Gland Activations" apvienojušies dažādu valstu pārstāvji, kas atlidojuši no Nīderlandes, Austrālijas un Jaunzēlandes. Grupas līdere Sūzana Emanuela saviem sekotājiem apgalvo, ka viņi nevar inficēties ar Covid-19.

“Es nespēju tam noticēt. Tas mani uzreiz satrauca, jo cilvēkiem nevajadzētu pulcēties lielās grupās. Bet viens sekotājs teica, ka viņi ir imūni. Viņi esot izņemti no pasaules enerģijas laukiem un nevar inficēties ar koronavīrusu,” stāsta "Mirror" avots, piebilstot, ka šādi ticīgie rada lielu bīstamību sabiedrībai un rīkojas pilnīgi bezatbildīgi.