Rīgas mikroautobusā saraudina un liek stāvēt kājās meiteni, kura grib ievērot visus drošības priekšrakstus

Meitenei praktiski ar varu blakus apsēdināja otru pasažieri, tā liedzot ievērot noteikto distancēšanos vienam no otra. Nevēlēdamies sēdēt cieši līdzās citiem, viņa bija spiesta piecelties kājās un braucienu turpināt stāvot.

Meitenes tēvs Viesturs Jauns.lv pastāstīja: “Esmu iepazinies ar jaunajiem nosacījumiem valstī. Bet 31. martā “Rīgas mikroautobusu satiksmes” mikroautobusā nr. 263 notikušais manu meitu noveda līdz asarām: ap pulksten pieciem pēcpusdienā, 31. marts, brauciens no Purvciema uz centru. Meita apsēdās sēdvietā un nolika blakus somu, lai ievērotu distanci. Neviens to nevēlējās saprast un šoferis meitu arī neatbalstīja.Pasažieru aizrādījumu dēļ meitai nācās stāvēt kājās, blakus šoferim. Vai šāda pasažieru transportēšana atbilst šī brīža situācijai?”

Piemēram, “Rīgas satiksmes” sabiedriskajā transportā tagad ir nomarķētas sēdvietas, kuras aicina pasažierus neizmantot. Tāpat speciāli marķējumi, kas atgādina pasažieriem par fiziskās distancēšanās nepieciešamību, ir izvietoti uz sabiedriskā transporta grīdas. “Rīgas satiksme” aicina pasažierus būt atbildīgiem un ievērot marķētās vietas, kā arī sabiedrisko transportu izmantot tikai tad, ja nav citas alternatīvas. Bet satiksmes ministrs izdevis rīkojumu, kas paredz maršrutu autobusos samazināt personu skaitu, kas vienlaicīgi atrodas salonā. Sēdvietu skaita ierobežošanai pārvadātāji izmanto gan norobežojošās lentas un sēdvietu izvietojuma shēmas.

Var jau teikt, ka “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) ir privāts uzņēmums un uz to neattiecas visi Rīgas domes priekšraksti. Bet jāņem vērā, ka RMS ir pašvaldības uzņēmuma “Rīgas satiksmes” apakšuzņēmums un veic tās pasūtījumu. Starp citu, tas savos “oriģinālos” paziņojumos pasažieriem vārds vārda kopē Rīgas domes oficiālajās preses relīzēs minēto, protams, tikai tos teikumus, kas atbilst uzņēmuma interesēm. Viens no tiem ir: “Lai mazinātu Covid-19 izplatības risku, nepieciešama ikviena cilvēka iesaiste, tāpēc svarīgi, lai iedzīvotāji pēc iespējas mazāk sociāli kontaktētos un izmantotu sabiedrisko transportu ārkārtējās situācijas laikā”.

“Rīgas satiksme” gan cenšas atbildību par notikušo incidentu novelt uz RMS, un tā preses sekretāre Baiba Barteševiča Jauns.lv norādīja: “Šis jautājums ir RMS kompetencē”.

Autotransporta direkcija strostē Rīgas domi

Neskatoties uz ieviestajiem ierobežojumiem, “Rīgas mikroautobusu satiksmes” maršrutu taksometri kursē pārpildīti. Par nekādu distancēšanos tajos nevar būt ne runas. (Foto: Aculiecinieka foto)

Satiksmes ministrijas pārstāve Ilze Salna Jauns.lv konkrēto gadījumu RMS mikroautobusā komentēja: “Mikroautobusa pasažiere rīkojās pilnīgi pareizi! Maršruta autobusos, arī mikroautobusos ir jāievēro distance, uz pusi jāsamazina pārvadājamo pasažieru skaits. Jāmarķē sēdvietas un jāierobežo pārvadāšana, stāvot kājās. Šai gadījumā atbildība par ministra rīkojuma ārkārtējā situācijā gulstas uz “Rīgas mikroautobusu satiksmi” un pārvadājumu pasūtītāju – Rīgas domi. Par noteikumu ievērošanu atbildīgs šajā gadījumā ir mikroautobusa vadītājs”.

Jautāts, vai izdotā rīkojuma par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā neievērošana pasažieriem vai pārvadātājiem var nozīmēt sodu, satiksmes ministrs Tālis Linkaits skaidroja, ka par to ir tāda pati atbildība kā par jebkuru ārkārtas situācijas pasākumu neievērošanu – gan administratīvā, gan kriminālā atbildība. Administratīvā atbildība ir sākot no 350 eiro liela soda, bet kriminālatbildība līdz pat astoņiem gadiem cietumā, ja pārkāpums izraisījis smagas sekas.

Uz jautājumu, vai cilvēks, redzot pārpildītu sabiedrisko transportu var ziņot policijai, Linkaits atbildēja: “Jā, tīri teorētiski tā tas ir, bet es sāktu ar to, ka tajā nekāptu iekšā”.

Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone Jauns.lv informēja: “Balstoties uz satiksmes ministra rīkojumu vīrusa Covid-19 izplatīšanās riska mazināšanai, no 27. marta uz ārkārtējās situācijas laiku gan reģionālajos, gan arī pilsētas maršrutos ir jāierobežo pārvadāto pasažieru skaits vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī, tādējādi nodrošinot lielāku distanci starp pasažieriem. Minētās rīkojuma normas uzliek par pienākumu pārvadātājiem ierobežot vienā transportlīdzeklī atļauto pasažieru skaitu, piemēram, vienā autobusā, tajā skaitā mikroautobusā, pārdot biļetes ne vairāk kā 50% no kopējā sēdvietu skaita. Pasažieri autobusā drīkst ieņemt katru otro sēdvietu. Turklāt tām jābūt izkārtotām pamīšus, lai veidotos lielāka distance no visām pusēm. Mikroautobusos pasažieri nedrīkst izmantot stāvvietas. Tādējādi konkrētajā situācijā mikroautobusa vadītājs nav ievērojis rīkojumu, uzņemot pārāk daudz pasažieru.

Satiksmes ministra rīkojums pēc savas juridiskās dabas ietver gan politiskus aicinājumus, gan valsts pārvaldes iekšējus lēmumus, gan arī vispārīgos administratīvos aktus. Ārkārtējās situācijas laikā visām fiziskajām un juridiskajām personām jāpakļaujas valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, kā arī to amatpersonu likumīgajām prasībām. Par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu atbildība paredzēta gan Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, gan Krimināllikumā.

Lai šādi gadījumi neatkārtotos, Autotransporta direkcija ir pārsūtījusi sūdzību “Rīgas Satiksmei”, kurai ir noslēgts līgums ar “Rīgas mikroautobusu satiksmi””.

Atbildi no “Rīgas mikroautobusu satiksmes”, kā tā vērtē notikušo 263. maršruta mikroautobusā vēl nav saņēmusi.

“Rīgas satiksmes” sabiedriskajā transportā marķētas vietas, lai nepieļautu pasažieru ciešu kontaktu. (Foto: Rīgas satiksme )