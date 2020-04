Lielāko mūzikas festivālu rīkotāji Latvijā vēl nav zaudējuši cerību un pasākumus neatceļ

Festivāla "Positivus" rīkotājs Ģirts Majors sacīja, ka lēmumu par "Positivus" festivāla likteni pieņems, balstoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem, kopējo situāciju Eiropā un starptautiski noteiktajiem ierobežojumiem.

Viņš uzsvēra, ka pagaidām vēl nav pamata pieņemt gala lēmumu, jo ārkārtējā situācija nav pagarināta un ir noteikta līdz 14.aprīlim, tādējādi neskarot festivāla norises datumus - 17. un 18.jūliju.

Majors stāstīja, ka šobrīd lielākā daļa Eiropas festivālu plāno notikt, tāpēc arī "Positivus" festivāla likteni plānots izlemt vēlāk, skatot situāciju Latvijā, Eiropā un pasaulē kopumā.

Arī festivāla "Summer Sound" pārstāve Alise Pabērza pastāstīja, ka pasākuma rīkotāju komanda "izvairās pieņemt pārsteidzīgus gala lēmumus" un turpina sekot līdzi, kā situācija attīstās. "Summer Sound" rīkotāji tomēr cer, ka festivāls notiks paredzētajos datumos, proti, 24. un 25.jūlijā.

"Summer Sound" rīkotāji ņems vērā situāciju pasaulē un Eiropā, lai būtu pārliecināti, ka mākslinieki vispār var atlidot uz Latviju, jo vairums festivāla izsludināto mākslinieku ir ārzemnieki.

"Nākot tuvāk festivālam, mēs sekosim līdzi, kādi ir valdības rīkojumi un situācija pasaulē, jo līdzās pašmāju māksliniekiem festivālā uzstāsies arī mākslinieki no ārzemēm," sacīja Pabērza, norādot, ka darbs pie festivāla organizēšanas nav apstājies.

Jautāta, vai gadījumā, ja ierobežojumus valstī pagarinātu, piemēram, līdz 1.jūlijam, "Summer Sound" organizatori spētu līdz mēneša izskaņai nodrošināt tā norisi, Pabērza atbildēja apstiprinoši.

"Ja 1.jūlijā atceļ ierobežojumus, mēs būsim gatavi. Iespējams, tādā gadījumā varētu kaut kas mainīties, piemēram, būs jāievieš kādas jaunas higiēnas prasības. Mēs attiecīgi rīkosimies, lai viss noritētu droši, jo situācija ir tāda, kāda tā ir," iespējamos scenārijus ieskicēja Pabērza.

Arī Majors domā, ka teorētiski festivālu varētu noorganizēt, ja ierobežojumus atceļ mēnesi pirms tā, tomēr viņš uzsvēra, ka situācija nav atkarīga tikai no Latvijas puses, jo jāskatās arī uz ārvalstīm, no kurām būtu jāierodas festivāla mākslinikiem.

Runājot par to, kā festivāla norisi varētu ietekmēt tas, ka, piemēram, Latvijā atceļ ceļošanas ierobežojumus, bet mākslinieka mītnes zemē neatceļ, Pabērza skaidroja, ka ar katru mākslinieku tiek slēgts atsevišķs līgums.

"Līgumā ir atrunāti dažādi punkti, ieskaitot, "force majeure" situācijas. Mēs nevaram ietekmēt to, ka, piemēram, festivālā ir jāuzstājas dīdžejam no Francijas, bet viņš netiek ārā no valsts," skaidroja Pabērza.

Pabērza piebilda, ka nepārtraukti notiek saziņa ar mākslinieku menedžmentu, visi saprot esošo situāciju un ir ļoti pretimnākoši. Visiem ir cerība, ka līdz vasarai situācija mainīsies uz labo pusi, ierobežojumi tiks atcelti un festivāls notiks, pauda Pabērza.

"Tomēr neko jau īsti nevar paredzēt. Vari gatavoties sliktākajam, bet cerēt uz labāko," pauda festivāla "Summer Sound" pārstāve.

Jau ziņots, ka XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tiks pārcelti uz 2021.gadu.

Līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.