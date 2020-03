Koronavīruss Vidzemē: Ikšķilē un Ogrē cīnās ar melno bruņinieku; Vecbebros vietējie saceļ paniku

Tos izpildīt palīdz pašaizliedzīgi brīvprātīgie. Tostarp arī Smiltenes modes zīmola “ER design” radītāja Evija Rozentāle, kura vietējiem farmacetiem, ģimenes ārstiem un medicīnas māsiņām šuj un dāvina sejas maskas. Savukārt neapzinīgie bezmērķīgi klejo pa Aizkraukles domes ēku vai rada baumas un paniku Vecbebros, stāstot pasaciņas, ka uz turieni spaidu kārtā vedīšot no ārvalstīm repatriētos latviešus.

Melnais bruņinieks, kurš neņem galvā “to veceni”

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš (no labās), noliekot ziedus pie represēto piemiņas vietas, aizdomājās, ka koronavīruss ir tikpat ļauns kā Staļinlaika masu deportāciju veicēji. (Foto: ikskile.lv)

Bīstamajam koronavīrusam ļaudis velta ne vienu vien nejauku epitetu, piemeklējot tēlus arī latviešu tautas teiksmās un varoņeposos. Visprecīzāk Covid-19 izraisītāju noraksturojis Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, kurš savā internetā publicētajā uzrunā 1949. gada 25. marta deportāciju piemiņas dienā, kuras pasākumi Covid-19 uzbrukuma laikā nevarēja notikt, paudis:



“Un nu liktenis lēmis mūsu tautai atkal lielu pārbaudījumu - vīrusu, kas var nest lielu postu un kas var ielauzties katrā ģimenē. No tā, cik lielā mērā mēs būsim atbildīgi savas tautas, ģimenes un sevis paša priekšā, būs atkarīgs cīņas ar šo Melno bruņinieku rezultāts. Diemžēl visos laikos ir bijuši kangari, nodevēji, kam savu līdzcilvēku dzīves nav bijušas lielā vērtē. Vienaldzība un bezatbildība ir vienlīdz liels ļaunums. Tādēļ mums ir jāklauvē pie katra sirdsapziņas, lai novērstu šo nelaimi. Mums ar divtik lielu spēku jābūt stipriem un modriem savas valsts nākotnes vārdā”.

Leģenda vēsta, ka Lāčplēsis ar Tumšo jeb Melno bruņinieku cīnījies Daugavas krastā Lielvārdē, nieka 25 kilometru attālumā no Ikšķiles centra, tāpēc jādomā, ka Trapiņš jau zina, ko runā.

Tikmēr Melnā bruņinieka aģenti uzdarbojas turpat izšķirošās Lāčplēša cīņas norises vietas pievārtē – Ogrē. Ogrēniete Anitra par to laikrakstam “Ogres Vēstis Visiem” pastāstījusi: “Man tuvākajā pārtikas veikalā ir diezgan šauri, bet, ja labi grib, ārkārtas situācijai noteikto distanci var ievērot. Tomēr cilvēki nesaprot situācijas nopietnību, laikam neseko līdzi avīžu, radio vai televīzijas ziņām. Tuvu aiz manis bija pienākusi nākamā pircēja. Teicu, lai viņa ievēro valstī noteikto distanci cilvēkam no cilvēka. Šī sauc savu vīru, jo es, lūk, viņu turot par slimu. “Vai tad viņai pašai no manis nav jāuzmanās? “ pie sevis nodomāju, jo mēs taču neviens nevaram būt drošs. Atnāca viņas vecis un tik vien kā noteica: “Tu neņem galvā to veceni!”.

Panika un baumas Vecbebros: uz turieni pašizolēties vedīšot simtiem repatriantu

Kokneses novadā pagājušajā nedēļā izraisījās pamatīga panika – izplatījās baumas, ka uz Vecbebru tehnikuma kopmītnēm pašizolācijai spaidu kārtā vedīs simtiem ar prāmjiem no ārzemēm repatriēto tautiešu. (Foto: Koknese.lv)

Kokneses novada Vecbebros pagājušajā nedēļā izcēlās pamatīga panika, ko izraisīja vietējos iedzīvotājos uzvirmojušās baumas. Novada dome Vecbebru tehnikuma dienesta viesnīcā/kopmītnēs katram gadījumam ierīkoja divus numuriņus, kurus varētu piedāvāt cilvēkiem, kuriem nepieciešama divu nedēļu pašizolācija.

Savukārt vietējos kāds izplatīja baumas, ka nu uz Vecbebru tehnikuma kopmītnēm pašizolēties vedīšot simtiem mūsu tautiešu, kuri nule repatriējušies no ārzemēm ar ārkārtas prāmju reisiem.

Novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris gan savā “Facebook” lapā, gan Aizkraukles laikrakstam “Staburags” pastāstīja:

“Novada pašvaldība ir sagatavojusi divus numuriņus Vecbebru tehnikuma kompleksā novada iedzīvotājiem, kuriem būs nepieciešama pašizolācija. Baumotājiem, kuri izplata informāciju , ka telpās tiks izvietoti visi Latvijas prāmju atbraucēji aicinu nokaunēties. Pārsteidzoši, ko vien cilvēki neizdomā! Nekā tāda nebūs.

Numuriņi ir sagatavoti rezerves gadījumiem, ja kādam iedzīvotājam būs nepieciešams pašizolēties. Šobrīd šādas vajadzības nav un ceram, ka arī nebūs nākotnē. Bet sliktākiem gadījumiem nodrošināmies. Arī par pārtikas piegādēm un tā tālāk ir risinājumi. Lūdzu neceliet paniku”.

Vietējā iedzīvotāja Ieva Puniņa internetā paudusi: “Panika radās, jo nebija informācijas! Ja nav informācijas - tad ir dezinformācija! Kāpēc cilvēkiem radās satraukums, ir vienkārši izskaidrojams; un bez tā varēja iztikt! Paldies Vingrim - mēs jūs cienām un centīsimies saprast un būsim iejūtīgi pret līdzcilvēkiem! Lai visiem laba veselība!”

Ar namruni cīnīsies pret Aizkraukles klaiņotājiem

Īpaši izdomas bagāti tagad bezdarbībā nīkstošie aizkrauklieši bija iecienījuši klaiņot pa Aizkraukles novada domes ēku. Tagad namrunis viņiem šādu iespēju liegs. * (Foto: Zane Bitere/LETA)

Lai mazinātu koronavīrusa infekcijas izplatību, Aizkraukles novada domes ēkā ierīkots namrunis (domofons) - apmeklētājiem vispirms jānospiež zvana poga un jāsazinās ar dežurantu, norādot apmeklējuma mērķi, ziņo laikraksts “Staburags”.

Novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Arvis Upīts skaidro, ka tādējādi tiek ierobežota apmeklētāju plūsma. Bieži vien cilvēki ilgi meklē vajadzīgo kabinetu, citreiz tāpat ienāk un staigā pa gaiteņiem bez konkrēta mērķa. Dežurants apmeklētājiem paskaidros vajadzīgo un, ja būs nepieciešams, ielaidīs domes ēkā. Līdz ar to nu pašvaldības ēkā vairs netiks iekšā neviens, kurš bezdarbības mākts pa to vienkārši gribēja paklejot.

Smilteniete farmaceitiem šuj un dāvina sejas maskas

Apģērbu un aksesuāru zīmola “ER desing” radītāja Evija Rozentāle šuj un dāvina sava dzimtā Smiltenes novada medicīnas darbiniekiem un farmaceitiem sejas maskas. (Foto: Evija Rozentāle/"Facebook")

Šajā saspringtajā laikā daudzi, kuriem ir iespējas, cenšas palīdzēt cīņā ar koronavīrusu, kā nu katrs var un prot. Labo darbu maratonam pievienojusies arī smilteniete, apģērbu un aksesuāru zīmola “ER desing” radītāja Evija Rozentāle, kura vēlas pasargāt tos, kas rūpējas par mums. Viņa “Facebook” grupā “Smiltenes novads – vieta, kur augt!” publicējusi ierakstu:

“Dāvinu sejas maskas (respiratorus) Smiltenes novada farmaceitiem, ģimenes ārstiem un tiem, kuri ir saslimuši ar šo jauno Covid–19 slimību, pasargājot nedaudz sevi no apkārtējiem. Katrai ģimenei protams maksimāli jāierobežo saskarsme ar citiem cilvēkiem un jāievēro standarta higiēnas prasības. Respiratoriem ir izveidota kabatiņa kurā var likt sterilās (salvetes) un mainīt ik stundu. Pašus respiratorus var mazgāt 60 grādos”.

Laikrakstam “Ziemeļlatvija” Evija pastāstījusi, ka viņas rados ir farmaceite, ar kuru nesen sazinājusies. “Viņa man stāstīja, ka aptiekās trūkst sejas masku. Sākotnēji radās ideja uzšūt respiratorus savējiem. Tad aizdomājos par mūsu pilsētas farmaceitēm, kuras diendienā dodas uz darbu. Vēl taču Smiltenes novadā strādā daudz ģimenes ārstu. Arī viņiem ir darbs ar pacientiem klātienē. Uzskatu, ka ir jāpasargā tie, kas par mums rūpējas. Esmu nolēmusi pati nogādāt respiratorus farmaceitiem, ģimenes ārstiem un viņu māsiņām Smiltenē.

Pēc ieraksta feisbukā saņēmu vairākas vēstules. Kāda medicīnas māsa no Rīgas vaicāja, kāda viņai būtu iespēja tās iegādāties. Atbildēju, ka labprāt uzšūšu tik, cik būs nepieciešams, un uzdāvināšu. Uzskatu, ka šis nav laiks, kurā censties uz ko šādu nopelnīt. Man patīk palīdzēt līdzcilvēkiem, šī nav pirmā reize, kad šādi rīkojos. Reiz viena pasākuma ietvaros uzšuvu trīsdesmit šallītes Smiltenes novada bērniņiem, bet neesmu radusi runāt skaļi par labajiem darbiem,” stāsta būvuzraudzības firmas “BBPV” īpašniece un apģērbu un aksesuāru zīmola “ER desing” izveidotāja Evija Rozentāle.

Smilteniete paralēli darbam uzņēmumā pievērsusies arī šūšanai un rokdarbiem. Evijas šūtās cepures un šalles nēsā gan mazi, gan lieli Latvijā, Anglijā, Īrijā, Zviedrijā un pat Amerikā. “Šuju arī apģērbu bērniem, gatavoju galvasrotas, ziedu rokassprādzes, vadu meistarklases vecmeitu ballītēs. Man patīk rokdarbi, un, ja ar tiem varu sagādāt prieku citiem, tad pati divtik priecājos,” viņa saka.