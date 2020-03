Murgiem un šarlatānu biznesam Covid-19 rada jaunas iespējas

"Facebook" aktīvi ar saviem padomiem dalās kāda Kristīne Liepiņa, kura sevi dēvē par dziednieci. Kaut arī publikācijās par vīrusu infekcijas ārstēšanu nav tiešas norādes uz Covid-19, grūti iedomāties, ka šajā laikā ar to domāts kas cits. Ar viņas ieteikumiem dalījušies vairāk nekā 10 000 lietotāju.

Desmit ogles uz nakti

Pēc Liepiņas domām, vīrusa profilaksei jādzer karsta tēja, jo tam nepatīk karstums. Nākamie iedarbīgie līdzekļi viņas skatījumā ir kakla skalošana ar sālsūdeni un lugola (satur jodu) šķīdumu, kā arī badošanās. Tāpat palīdzēšot palielināta C vitamīna lietošana un kvarca lampa mājas apstarošanai.

Visai dīvaini skan šis padoms: “Ja dikti sāp galva, var veikt arī zarnu trakta detoksikāciju ar parasto aktīvo ogli. Sakošļā 10 ogles uz nakti un norij, uzdzerot glāzi ūdens. Tas ļaus pa nakti uz zarnu trakta virsmas izmestos toksiskos atkritumus absorbēt oglē un izvadīt ārā, neļaujot tiem uzsūkties asinsritē un izsaukt galvassāpes.”

Tajā pašā laikā šajā informācijā visai nekautrīgi tiek reklamēta konkrēta interneta homeopātiskā aptieka. Liepiņa arī uzskata: “Nevajag baidīties, bailes pievelk to, no kā baidies. Mūs speciāli biedē, lai mēs kļūstam uzņēmīgi pret šo vīrusu. Ja tā ir Dieva griba, tad kas gan mums spēs palīdzēt, bet, ja dievs ir ar mums, tad kāds koronavīruss mūs vispār spēs uzveikt. Koronavīruss, par kuru var izlasīt pat vidusskolas bioloģijas mācību grāmatā, baidās no ķiplokiem un karstas tējas.”

Šamanisma meistare zina patiesību

Izceļas arī Marija Sils (īstajā vārdā Marija Blūma-Kauliņa), kura sevi dēvē par sistēmisko sakārtojumu un šamanisko prakšu meistari, kas izmanto bioenerģētikas un elpošanas tehnikas, mākslas terapijas elementus, dabas stihiju spēkus.

Viņa arī praktizējot “iekšējos un dinamiskos ceļojumus iepriekšējās inkarnācijās un kontaktus ar dažādu energoinformatīvo lauku būtnēm, kā arī subpersonu un dvēseles sakārtošanas metodes”.

Šī kundze pavisam nopietni apgalvo: “To, ka vīrusa afēra ir mākslīgi radīta, nevar nepamanīt – tik organizēts, zīmīgā datumā (31. decembrī) izsludināts sākums un tik precīzi, līdzīgos datumos vairākās valstīs paredzētas tā beigas. Iespējams, ka šo beigu laiku nolems labot, jo pārāk daudzi sāks saprast – ar ko lieta patiesībā grozās. Šāda epidēmija ir brīnišķīgs veids, kā no jauna sazombēt prātus un atkal visus pakļaut obligātajām potēm – tauta būs iebaidīta un neprotestēs, lielākā daļa paši skries potēties. Domāju, ka farmakologi tagad vispār jau gavilē.”

ASV laboratorijās, kur gan vēl

Šamanei piebalso arī skandalozais strukturētā ūdens fabrikants, "Memory Water" dibinātājs Jānis Pļaviņš, kurš paša ierunātā video apgalvo, ka vīruss speciāli radīts ASV laboratorijās un par to jau pirms pieciem gadiem esot runājis "Microsoft" dibinātājs Bils Geitss. Arī pēc Pļaviņa paustā, vīruss radīts farmācijas industrijas interesēs.

Kāds cits interneta eksperts pilnā nopietnībā stāsta, ka vīruss mākslīgi izveidots, lai pilnībā apturētu cilvēku pārvietošanos. Zemei tuvojoties milzīgs asteroīds, un NASA zinot, kurš planētas rajons tiks pakļauts iznīcībai. Lai panikā ļaudis nedotos uz vietu, kur varētu paglābties, esot radīts plāns Covid-19.

Koraļļu kluba brīnumūdens

Latvijā darbojas arī dažādu produktu piramīdas veida izplatīšanas uzņēmums "Coral Club", kas piedāvā, piemēram, dzīvo, sārmaino un strukturēto ūdeni "Coral Mine", govs pirmpienu, labās baktērijas, kaķanagu un tamlīdzīgus brīnumus.

Tā pārstāve Kristīne Viļuma "Facebook" vēsta: “Daudzviet par šo vīrusa izplatību tiek celta liela panika, taču dabā ir viss, kas nepieciešams, lai profilaktiski, savlaicīgi un preventīvi sevi pasargātu un, pat ja saslimstat ar šo vai citu vīrusu, slimošanas laiku atvieglotu un atveseļošanās būtu ātrāka un vieglāka”.

"Cita Coral Club" tirgotāja Sanita Puncule atklāj neticamu savas Anglijas klientes izveseļošanās stāstu, kas noticis, pateicoties tam, ka viņa februārī sākusi lietot koloidālo sudrabu un sārmaino ūdeni "Coral Mine" – kam gan citam.

Šis uzņēmums savas produkcijas lietderību pamato ar nutricioloģiju, kas pēta pārtikas produktu un uzturvielu ietekmes likumus, taču zinātnes aprindās tiek uztverta ar visai dalītām jūtām.

Simtnieks par pāris eiro vērtām zālēm

Internetā atrodami arī sludinājumi, kuros piedāvā pretgripas brīnumlīdzekli no Krievijas "Arbidols", par vienu iepakojumu prasot pat līdz 100 eiro. Pašā Krievijā šis medikaments maksā tikai divus eiro par paciņu, un lieki piebilst, ka nekādu ticamu ziņu par tā ārstnieciskajām īpašībām pret koronavīrusu vismaz pagaidām nav.

Sludinājumu portālā Ss.com nekautrējoties kā labāko imunitātes stiprināšanas līdzekli piedāvā kādu Indijas tējas šķirni – tā esot veidota pēc senām ājurvēdiskām tradīcijām. Atrodami arī aicinājumi uz ozona terapiju un citām eksotiskām procedūrām.

Lai lasītāju nenogurdinātu ar katra apgalvojuma izvērtējumu, "Kas Jauns Avīze", analizējot ļoti daudzu infektologu, citu ārstu un zinātnieku publiskajā telpā pausto, uzsver, ka šobrīd visas pasaules vadošās laboratorijas ļoti intensīvi strādā, lai atklātu vakcīnu un iedarbīgus medikamentus pret Covid-19.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju, visas šīs laboratorijas uzreiz informē sabiedrību par jebkādu sasniegtu progresu, tāpēc droši var apgalvot, ka neviens universāls līdzeklis vēl nav atrasts.

Meli par Liepāju un Daugavpili

Visi šie sociālajos tīklos piedāvātie līdzekļi un metodes ir uzskatāmi par šarlatānismu un vieglas peļņas veidu. Speciālisti iesaka uzticēties saviem ģimenes ārstiem un nepieciešamības gadījumā mediķiem ārstniecības iestādēs. Šāds neesošu līdzekļu un metožu piedāvājums uzskatāms arī par viltus ziņām, kaut arī sabiedriskās kārtības traucēšanu būs grūti inkriminēt.

Šajā viltus ziņā melots par vairāk nekā 150 mirušajiem Daugavpilī. Labāk uz šādām saitēm nemaz nespiest. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

"Kas Jauns Avīze" atrada divus vēstījumus, kuru autoriem gan der atbildēt pēc visas likuma bardzības. Sociālajos tīklos šādu ziņu par prāmja ienākšanu no Vācijas Liepājā publicējis kāds Kristofers Greberis, kurš apgalvo: “Mums atklāti melo. Neviens netika pārbaudīts, es strādāju uz šī kuģa un ierados Liepājā no Vācijas! 77 pasažieri un apkalpes locekļi bez nekādas medicīniskās Covid-19 pārbaudes no Vācijas tagad ir Latvijā! Mediji un valsts ierēdņi mums melo, ja neticat, varat pajautāt jebkuram, kas bija uz prāmja!”

Liepājas domē informē, ka šī ir pilnīga viltus ziņa, jo visu prāmju visus pasažierus tur pārbauda jau no 17. marta. Pārbaudot konkrētā prāmja pasažieru sarakstu, konstatēts, ka tajā pasažiera ar šādu uzvārdu nav bijis, un visai ātri izdzēsts arī profils Facebook. Valsts policija uzsākusi pārbaudi, taču ar viltus ziņu jau paspējuši dalīties vairāki tūkstoši.

Baisa un pat absurda viltus ziņa publicēta no it kā interneta adreses urlz.fr: “Esi uzmanīgs un paliec mājās. Valdība šorīt Daugavpilī reģistrējusi vairāk nekā simts piecdesmit nāves gadījumus no koronavīrusa. Varat doties uz šo saiti, lai identificētu savus upurus.” Ilustrācijai izmantots foto no Romas. Izmantojot šo saiti, neko atvērt nav iespējams, taču pēc šā klikšķa kāds ir nopelnījis pāris centus. Arī par to sākta policijas pārbaude.

Skrien pa priekšu pētījumam

Viena no neskaitāmajām nabassaites cilmes šūnu bankām "LYL Biobank Hearts", kurai ir arī pārstāvniecība Latvijā, savā Instagram kontā apgalvo, ka “zinātnieki, meklējot efektīvus risinājumus pret jauno vīrusu Covid-19, nonākuši pie lēmuma smagas pneimonijas pacientu ārstēšanā izmantot nabassaites mezenhimālo cilmes šūnu terapiju”.

Tiesa gan, jau nākamajā teikumā redzama pretruna: “Lai šo metodi ieviestu, Uhaņas pilsētas slimnīcā Ķīnā no 16. februāra līdz 30. jūnijam norit pētījums, kas sniegs zinātnisku pamatojumu ārstu un pētnieku apgalvojumam.” Šāds pakalpojums – 25 gadu ilga nabassaites asins un audu cilmes šūnu glabāšana un parauga paņemšana – maksā vidēji 2000 līdz 3000 eiro. Diemžēl, neuzmanīgi lasot, var pārprast, ka šo terapiju jau var izmantot vīrusa ārstēšanā.

Interneta huligānus var saukt pie atbildības

Viltus ziņu izplatītājus var saukt pie atbildības par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu un uzņēmumu darbu, norāda Tieslietu ministrijas pārstāve Ksenija Vītola.

Iedzīvotāji aicināti veidot savu uzticamo avotu sarakstu un uzrunāt draugus, ģimeni vai paziņas, ja viņi dalās ar nepatiesu informāciju. Par viltus ziņām, kas rupji pārkāpj sabiedrisko mieru un kārtību, var rakstīt Valsts policijai uz e-pasta adresi vpdd@vp.gov.lv. Jau 31. janvārī policija aizturēja un 2. februārī tiesa nolēma apcietināt viltus ziņu biznesmeni Niku Endziņu. Viņš video internetā meloja par pirmo Covid-19 pacientu Latvijā un aicināja likvidēt ķīniešus.