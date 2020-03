Paredzēts, ka reiss Rīga-Frankfurte izlidos 30.martā plkst.13.20 un nolaidīsies Frankfurtē plkst.14.45. Savukārt reiss Frankfurte-Rīga izlidos plkst.16.15 un nolaidīsies plkst.19.30.

Jau ziņots, ka otrdien "airBaltic" reiss no Frankfurtes paredzēts plkst.16.15, kas ielidos Rīgā plkst.19.30. Arī 27.martā ieplānoti divi lidojumi - viens uz Frankfurti un viens no Frankfurtes. Reiss uz Frankfurti no Rīgas aties plkst.13.50 un nolaidīsies Frankfurtē plkst.15.15, bet reiss no Frankfurtes izlidos plkst.16.15 un Rīgā ielidos plkst.19.30.

Trešdien, 25.martā, paredzēti reisi Rīga-Londona un Londona-Rīga. Lidojums Rīgas lidostā tiks sākts plkst.9 un Londonā nolaidīsies plkst.9.55, savukārt no Londonas lidmašīna pacelsies plkst.11.55 un nolaidīsies Rīgā - plkst.16.40.

Tāpat lidojumi no Londonas paredzēti 26.martā un 27.martā - reiss no Rīgas lidostas izlidos plkst.9 un Londonā nolaidīsies plkst.9.55, savukārt reiss Londona-Rīga izlidos plkst.11.55 un nolaidīsies plkst.16.40.

Trešdien, 25.martā būs lidojums arI Rīga-Amsterdama, kas pacelsies plkst.11 un nolaidīsies plkst.12.25, bet lidojums Amsterdama-Rīga izlidos plkst.14.25 un nolaidīsies plkst.17.40. Reisi Rīga-Amsterdama un Amsterdama-Rīga ieplānoti arī 27.martā šajos pašos laikos.

Savukārt lidojums Rīga-Malaga iecerēts 25.martā plkst.8.10, un lidojums Malaga-Rīga plkst.13.10. Tāpat 25.martā būs reiss Kijeva-Rīga, kas izlidos plkst.20.55.

Jau ziņots, ka līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 vīrusa izplatību izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu. Tostarp ir atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.