Iedzīvotāji tiek lūgti pastaigām un sportiskām aktivitātēm neizmantot populāras sabiedriskās vietas, kur varētu uzturēties liels cilvēku skaits, t. sk. Lucavsalu, Mežaparku, Rīgas centra parkus u.c., kā arī neapmeklēt publiskos bērnu rotaļu laukumus, ņemot vērā, ka koplietojamie objekti var veicināt vīrusa izplatīšanos.

Lūgums rūpīgi izvērtēt nepieciešamību lietot sabiedrisko transportu, maksimāli saīsināt uzturēšanos tirdzniecības vietās, iepriekš sagatavojot iepirkšanās sarakstu un ievērojot divu metru distanci.

Tāpat mudinām ievērot Pasaules veselības organizācijas ieteiktos piesardzības pasākumus un ikdienas paradumos iekļaut biežu roku mazgāšanu, izvairīšanos no acu, deguna un mutes aiztikšanas ar nemazgātām rokām, regulāru telpu vēdināšanu, bieži lietojamo virsmu mazgāšanu un dezinficēšanu.



“Aicinu Rīgas iedzīvotājus ļoti atbildīgi izturēsies pret aizliegumiem, mazināt sociālo kontaktēšanos un pielāgot savus ikdienas paradumus ārkārtējai situācijai. Lai gan izvairīšanās no publiskām vietām un sava ikdienas maršruta pārplānošana rada neērtības, tomēr tā ir izšķiroša vīrusa izplatīšanas mazināšanā. Šobrīd visas atbildīgās iestādes strādā ārkārtējā stāvokļa režīmā, regulāri uzraugot situāciju un ātri reaģējot, taču sasniegt pozitīvus rezultātus un apturēt vīrusa izplatību varēsim tikai kopā ar iedzīvotājiem. Izsaku dziļāko pateicību tiem, kas dienu no dienas pašaizliedzīgi turpina strādāt un rūpēties par sabiedrību, kā arī tiem, kas atbildīgi ievēro visus piesardzības pasākumus,” saka Rīgas domes pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics.



Atgādinām, ka līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī Rīgas dome pieņēmusi vairākus lēmumus attiecībā uz iedzīvotājiem un pašvaldības darbu, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatību:

• Gandrīz visās Rīgas pašvaldības struktūrās, iestādēs un uzņēmumos pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē;

• Aizliegti gan organizēti pasākumi, gan neorganizētas pulcēšanās, ja tajās piedalās vairāk par 50 cilvēkiem;

• Sabiedriskajā transportā pasažieru iekāpšana un izkāpšana trolejbusos un autobusos tiek organizēta tikai pa vidējām un aizmugures durvīm. Pārtraukta biļešu tirdzniecība pie vadītāja un veiktas izmaiņas transporta kustības sarakstos;

• Veselības iestādēs ierobežota pacientu apmeklēšana;

• Atcelti Rīgas pašvaldības organizētie kultūras pasākumi, tai skaitā koncerti, festivāli un Rīgas domes līdzfinansēto amatiermākslas kolektīvu nodarbības;

• Slēgti stadioni un sporta laukumi pie izglītības iestādēm.

Ar visiem pašvaldības ierobežojumiem iespējams iepazīties šeit. Tāpat rīdziniekiem ir iespēja uzdot jautājumus, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000800.



Jautājumus par saslimšanu ar Covid-19, profilaksi, pašizolāciju un karantīnu iespējams uzdot Slimību profilakses kontroles centram – 67387661. Savukārt analīžu veikšanai pacientiem ar viegliem saslimšanas simptomiem jāzvana uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālruni 8303. Ja saslimšanas simptomi ir smagi, jāzvana uz tālruni 113.