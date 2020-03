Aicina iedzīvotājus neapmeklēt aptiekas noslogotākajā laikā

Tāpat arī tiek ieteikts iepriekš pārdomāt vajadzīgo pirkumu sarakstu, laikus sagatavot personu apliecinošo dokumentu e-receptē izrakstīto medikamentu iegādei, turklāt turēt maksājumu karti vai naudu ērti pieejamā vietā, lai iespējami ātri varētu saņemt vajadzīgo preci.

Aptieku tīkls aicina nedrūzmēties aptiekās, atrodoties aptieku telpā, un ievērot vairāk nekā metra distanci no pārējiem apmeklētājiem.

Lai pasargātu vecāka gadagājuma ļaudis no inficēšanās, vēlams medikamentu pirkumus uzticēt tuviniekiem. Ja ir novēroti elpceļu slimības simptomi, izvairīties no aptiekas apmeklējuma un lūgt palīdzību kaimiņiem vai tuviniekiem.

Medikamentu nepieciešamības gadījumā tiek ieteikts uzreiz nedoties uz aptieku, bet izmantot elektronisko zāļu meklētāju. Tomēr, kā skaidroja uzņēmuma pārstāve, ir jārēķinās, ka pašlaik atsevišķu preču atlikumi var būt strauji mainīgi, tādēļ pirms došanās uz aptieku, tiek aicināts sazināties ar izvēlēto aptieku un pārliecināties par šīs preces pieejamību.

Lai izvairītos no došanās uz aptieku, iedzīvotāji tiek mudināti pasūtīt preces internetā vai arī izmantojot aptiekas mobilo aplikāciju.

Saistībā ar izolēšanas drošības pasākumiem tiek piekodināts, ka neatbilstošos apstākļos un ilgāk par noteikto laiku uzglabāti medikamenti var radīt nopietnus draudus veselībai, savukārt nepareizi sadzīves atkritumos izmesti medikamenti rada apdraudējumu videi, tādējādi nākotnē arī apdraudot iedzīvotāju veselību.

