Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) piektdien mediju pārstāvjiem paziņoja, ka viņš ir saņēmis Satversmes aizsardzības biroja informāciju, ka ministram anulēta pielaide darbam ar valsts noslēpumu, līdz ar to partija "KPV LV" ir aicināta izvirzīt jaunu ekonomikas ministra amata kandidātu.

Kariņš atzina, ka viņam nav zināmi iemesli, kāpēc Nemiro anulēta pielaide valsts noslēpumam, un premjeram šī ziņa bijusi negaidīta.

"KPV LV" pārstāvis Atis Zakatistovs žurnālistiem uzsvēra, ka arī viņam šī ir jauna informācija. Vienlaikus Zakatistovs norādīja, ka vakar valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar jaunā koronavīrusa slimības Covid-19 ierobežošanu, bet situāciju padarītu vēl ārkārtējāku valdības krišana, tāpēc "KPV LV" līdz pirmdienai,16.martam, lems par pretendentu ekonomikas ministra amatam.

"Premjers ir lūdzis, lai mēs izvirzām savu kandidātu, tāpēc atbildi sniegsim pirmdien," piebilda Zakatistovs.

Likumā minēti septiņi punkti, kāpēc personai tiek liegta pieeja konfidenciāliem, slepeniem un sevišķi slepeniem valsts noslēpuma objektiem. Likums paredz, ka pielaidi nevar izsniegt, piemēram, ja personas rīcībspēja ir ierobežota likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat pielaidi nevar izsniegt, ja persona bijusi PSRS vai kādas ārpus NATO un Eiropas Savienības esošas dalībvalsts drošības dienesta darbinieks vai aģents.

Pieeja valsts noslēpuma objektiem tiek liegta arī personai, "par kuru pārbaudes gaitā ir konstatēti fakti, kas dod pamatu apšaubīt tās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu", kā arī personai, kurai konstatēti psihiski un uzvedības traucējumi, tai skaitā traucējumi alkohola vai narkotiku lietošanas dēļ.

Lēmumu par speciālās atļaujas atteikumu, anulēšanu vai kategorijas pazemināšanu persona var apstrīdēt ģenerālprokuroram. Ģenerālprokurora lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

6.februārī kļuva zināms, ka Nemiro padomniekam un vienam no AS "Latvenergo" padomes locekļu konkursa uzvarētājiem Pāvelam Rebenokam, visticamāk, netiks piešķirta pielaide valsts noslēpumam. 11.februārī Rebenoks paziņoja, ka atsaucis savu kandidatūru darbam AS "Latvenergo" padomē.

Koalīcijas sadarbības līgums paredz, ka pieprasīt jebkura sadarbības partnera izvirzītā ministra demisiju var gadījumā, ja viņš ir zaudējis uzticību, kā arī gadījumā, ja ministra darbs nav atbilstošs no profesionālās kvalitātes viedokļa un ja minētais sadarbības partneris nepilda koalīcijas sadarbības līgumā, valdības deklarācijā un rīcības plānā paredzētās saistības, vai arī ja ministrs ar savu rīcību apzināti ir kaitējis valsts starptautiskajai reputācijai.

Tāpat līgums paredz informēt sadarbības partnerus par nodomu atbrīvot ministru, savu demisiju vai citām izmaiņām Ministru kabineta sastāvā ne mazāk kā 48 stundas pirms šāda lēmuma juridiskas noformēšanas un šajā laikposmā tikties ar jebkuru sadarbības partneri pēc tā pieprasījuma.

Nemiro par ekonomikas ministru kļuva pērnā gada 23.janvārī, kad Saeima apstiprināja Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) izveidoto valdību.

Nemiro dzimis 1981.gadā. 2017.gada jūnijā viņš no partijas "KPV.LV" tika ievēlēts par Jelgavas novada domes pašvaldības deputātu. Savukārt 2018.gada oktobrī Nemiro no "KPV.LV" saraksta tika ievēlēts 13.Saeimā.

Nemiro ir bijusi darba pieredze valsts pārvaldē. No 2001.gada līdz 2002.gadam viņš bijis jurista palīgs Nodarbinātības valsts aģentūrā, bet no 2002.gada līdz 2003.gadam bijis jurists Ekonomikas ministrijā.

No 2003.gada līdz 2004.gadam Nemiro ieņēmis jurista amatu uzņēmumā "Darts Gard", bet no 2004.gada viņš bijis advokāts zvērinātu advokātu birojā "Ludis Sakne".

Stājoties ekonomikas ministra amatā, Nemiro bija sadarbības partneris zvērinātu advokātu birojā "Rebenoks&Vilders", kā arī ieņēma SIA "ECB Assets" valdes locekļa amatu.

2009.gadā Nemiro Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu jurisprudencē.