"Z-Torņu" ekspertīzes veicējam apturētais sertifikāts – pirmais šāds BVKB lēmums

Šis ir pirmais gadījums, kad BVKB piemērojusi šādu sodu kādam ekspertam, noskaidroja Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”. Dzirkalis sola lēmumu pārsūdzēt, jo ekspertīze esot veikta rūpīgi, balstoties uz gadu gaitā uzkrāto pieredzi un metodiku. Savukārt Rīgas būvvalde kompleksa pieņemšanu ekspluatācijā pārskatīt negrasās, un arī “Z-Torņu” attīstītājs turpina slēgt īres līgumus.

Augstākais nekustamā īpašuma projekts Rīgā – tā “Z-Towers” jeb “Z-Torņus” reklamē tā attīstītājs “Towers Construction Management”, kura patiesais labuma guvējs ir Krievijas miljonārs Jurijs Šeflers. Torņi būvēti 14 gadus, kuru gaitā objektu apvijuši visdažādākie strīdi un konflikti, kuru dēļ vairākkārt atlikts projekta pabeigšanas termiņš.

Pagājušā gada novembrī ar savstarpējiem apvainojumiem saistībā ar “Z-Torņu” nodošanu ekspluatācijā apmainījās gan projekta attīstītāji un Rīgas būvvalde, gan Rīgas domes politiķi. Rīgas būvvaldes vadītājs Inguss Vircavs, kuram bija tā brīža vicemēra Vadima Baraņņika atbalsts, pārmeta mēram Oļegam Burovam politisko spiedienu, lai ēka tiktu pieņemta ekspluatācijā. Tikmēr Burovs un projekta attīstītāji pauda aizdomas, ka būvvalde šo procesu apzināti vilcina. No visām pusēm tika sasniegti dažādi iesniegumi tiesībsargājošajām iestādēm, tomēr neviens kriminālprocess netika uzsākts.

Janvāra sākumā, kad Vircavs jau ilgāku laiku bija uz slimības lapas, Rīgas būvvalde “Z-Torņus” pieņēma ekspluatācijā. Februāra beigās tobrīd jau no amata atstādinātais Vircavs atklāja, ka viņa vadībā Rīgas būvvalde novembrī BVKB palūdza izvērtēt “Z-Torņu” ekspertīzi. Tās atzinumu bija sagatavojis inženieru biroja “CMB” vadītājs Artis Dzirkalis, kuram nu apturēts sertifikāts ēku ekspertīžu jomā, paziņoja Vircavs.

“Tagad mēs redzam, ka ir nākuši gaismā jauni fakti par to, ka ir pieļauti pārkāpumi šīs ekspertīzes sagatavošanā, pie tam pārkāpumi ir tādi, ka atbildīgajam ekspertam ir apturēts sertifikāts uz sešiem mēnešiem. Tas jau, protams, daudz ko liecina par to, ka tas, ko būvvalde manā vadībā novembrī norādīja, tam bija ļoti pietiekams un atbilstošs pamats. Kā mēs redzam, ir līdzīgi norādījusi arī cita kompetentā iestāde,” sarunā ar “de facto” uzsver Vircavs.

BVKB Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļa gan sertificē būvekspertus, gan uzrauga to darbu. Tas notiek arī uz saņemto sūdzību pamata, un tā bija arī šoreiz. Lai gan Rīgas būvvalde janvārī biroju informēja, ka “Z-Torņi” ir pieņemti ekspluatācijā, uzsākto pārbaudi par Dzirkaļa veikto ekspertīzi tas neapturēja. Īpaši izveidotā sūdzību izskatīšanas komisija rosināja sertificēšanas nodaļai izteikt viņam brīdinājumu, tomēr gala lēmums bija sertifikāta apturēšana, skaidro nodaļas vadītāja Maija Kavosa: “Šajā gadījumā šie pārkāpumi, ko eksperti konstatēja, normatīvajā regulējumā ir noteikti pie sadaļas, kur iestādei ir jāpiemēro atbildība ar sertifikāta darbības sfēras apturēšanu.”

Vaicāta, kādēļ tad ekspertu komisija rosināja piemērot Dzirkalim maigāku soda mēru – brīdinājumu, Kavosa uzsver: “Jo, redziet, eksperti vērtē pēc tā, ko viņi konstatē izvērtēšanas rezultātā, respektīvi, kādi pārkāpumi tiek konstatēti. Bet jau šo juridisko aspektu, kam tas būtu pielīdzināms, uz kā pamata un kā tiek balstīts lēmums, to vērtē institūcija.”

Šis ir pirmais gadījums, kad kādam būvekspertam Latvijā tiek apturēts sertifikāts. Nodaļas skatījumā, Dzirkaļa pārkāpumi bijuši divi: pārkāpta ekspertīzes gaitas dokumentēšanas kārtība un nepietiekami pamatota ekspertīzes atzinuma sagatavošana. Minimālais sods par katru no tiem ir sertifikāta apturēšana uz trīs mēnešiem.

Šo sodu vēl var pārsūdzēt biroja direktoram, un Dzirkalis sola to darīt, jo neuzskata, ka būtu pelnījis pat brīdinājumu. Tas esot arī principa jautājums, jo pēdējos gados CMB pārbaudījis vairāk nekā 70 ēku un publisku būvju visā Latvijā un no uzraugošo institūciju puses nekādu iebildumu nebija.

Arī tagad pats ekspertīzes atzinums nav apstrīdēts, uzsver Dzirkalis: “Tātad ar objektu un tā drošumu viss ir kārtībā. Vienīgais, par ko šobrīd ir šis lēmums, ir par to, ka ekspertīzes gaita nav pietiekami atspoguļota BVKB pārbaudītāju ieskatā un, viņuprāt, nav skaidri izsekojams, kā ir pieņemti ekspertīzes secinājumi. Bet pats interesantākais jau ir tas, ka šajā valstī neviens normatīvs to neregulē un nav tādu pat vadlīniju, kā šī gaita būtu jādokumentē, kā tas ekspertīzes atzinums būtu jāsastāda.”

Rīgas būvvaldē atstādinātā vadītāja Vircava izteikumus par problēmām ar “Z-Torņu” pieņemšanu ekspluatācijā, ko apstiprinot BVKB lēmums, nekomentē. Būvvalde kā sūdzības iesniedzēja no biroja saņēma vēstuli par lēmumu, taču tajā esot uzsvērts: tas ietekmē tikai Dzirkaļa tiesības veikt ēku ekspertīzes turpmāk.

“Administratīvais process, pieņemot “Z-Torņus” ekspluatācijā, ir noslēdzies. [Būvniecības valsts kontroles] birojs ir pateicis skaidri un gaiši, ka šis CMB sagatavotais ekspertīzes atzinums ir spēkā esošs joprojām, un, ņemot vērā šos faktus, mēs šo procesu nepārvērtēsim,” “de facto” apgalvo Rīgas būvvaldes sabiedrisko attiecību vadītājs Edgars Butāns.

“Z-Torņu” kā publiskas ēkas ekspluatācijas uzraudzība tagad gan nav Rīgas būvvaldes, bet BVKB kompetencē. “Kad mēs pārbaudes ietvarā konstatējam, ka speciālists ir pieļāvis noteiktus pārkāpumus, tas ir arī brīdinājuma gadījumā, mēs vienmēr brīdinām attiecīgās puses, kur mēs saredzam, ka būtu nepieciešama turpmāka uzraudzība. Šajā gadījumā tāpat tiks informēts [BVKB Būvniecības] kontroles departaments,” sola BVKB Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja Kavosa. Tas gan notiks tikai pēc tam, kad būs pagājušas 30 dienas, kuru laikā nodaļas lēmumu var apstrīdēt biroja direktoram.

Tikmēr “Z-Towers” attīstītāji, kas interviju sniegt nevēlējās, jo te neesot daudz ko komentēt, rakstiskā viedoklī norāda: pēdējo dienu paziņojumi gan no Vircava, gan no Būvniecības valsts kontroles biroja puses neietekmējot “Z-Torņu” darbību. “Kamēr viens no vadošajiem būvniecības nozares līderiem atbildēs uz BVKB jautājumiem, mēs esam pārliecināti par “Z-Towers” atbilstību prasībām, ko apliecina visi “Z-Towers” izveides procesā iesaistītie dalībnieki un tehniskā projekta dokumentācija,” uzsver “Towers Construction Management” komercdirektors Andžejs Neguliners.