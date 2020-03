NMP komanda radījusi vairākas idejas, lai izvairītos no saslimšanas, un piedāvā tajā iesaistīties arī sociālo tīklu lietotājiem. Cilvēkiem ir iespēja ieteikt jaunus sasveicināšanās veidus, neskaitot mediķu piedāvāto roku pamāšanu, dupšu bukti vai pēdiņpolku.

Viens no mediķu piedāvātajiem drošajiem sasveicināšanās veidiem ir dupšu bukte. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis pasākumus, kuri jāievēro, lai pasargātu sevi no ikvienas elpceļu infekcijas.



Vispārīgie ieteikumi infekcijas izplatības novēršanai ir regulāra roku mazgāšana, mutes un deguna aizklāšana klepojot un šķaudot, gaļas un olu rūpīga gatavošana un izvairīšanās no cieša kontakta ar personām, kurām ir elpceļu slimības simptomi.



Slimību profilakses un kontroles centrs ir izplatījis rekomendācijas kā rīkoties, ja ir akūti respiratoras saslimšanas gadījumi personai, kura 14 dienu laikā pirms saslimšanas apmeklēja koronavīrusa skartās valstis vai teritorijas, vai bija kontaktā ar slimnieku, kurš ir saslimis pēc ceļojuma uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām.



Bažās par koronavīrusa izplatību no 28. februāra īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no: Itālijas (visa valsts no 7. marta), Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas.



Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijā 2.martā tika apstiprināta pirmā saslimšana ar "Covid-19". Sieviete, kas ir rīdziniece, 29.februārī ielidoja no Minhenes, pirms tam ceļojot vīrusa skartajā Itālijas reģionā. Viņa kopā ar savu meitu, kurai gan nebija konstatēta "Covid-19" infekcija, tika stacionēta Latvija Infektoloģijas centrā, bet nākamajā dienā abas personas no slimnīcas tika izrakstītas.



Sievietei slimības simptomi izpaudušies viegli, turklāt atkārtotā "Covid-19" analīze nebija pozitīva. Viņai sniegtas rekomendācijas gan par ārstēšanos, gan pašizolāciju uz 14 dienām. Tāpat sievietei jāsazinās ar savu ģimenes ārstu.



Pie personām ar vieglas elpceļu infekcijas pazīmēm vienas dienas laikā dosies ārstniecības persona, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei, bet pati persona paliks mājās. Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests šo personu nogādās stacionārā.



Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informēs pacientu un SPKC. Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņems 24 stundu laikā.