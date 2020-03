Visā Latvijā vairākās vietās notiks pret pašvaldību reformu vērsti protesta braucieni

Vienlaikus no plkst.8.30 līdz 9.30 arī pie Saeimas ir pieteikta protesta sapulce ar mērķi vērst parlamenta deputātu uzmanību uz administratīvi teritoriālās reformas riskiem un problēmām, rosinot to apturēt. Plānots, ka pasākumā piedalīsies vismaz 200 cilvēki.

Kopumā protesta akciju atbalsta 40 pašvaldības, bet aktīvi piedalās 30 vietvaras. Plānots, ka protesta brauciena maršruts skars 20 novadus un divas pilsētas. Kopumā tiks iesaistītas vairāk nekā 400 tehnikas vienības.

Akcijas dalībnieki plāno pārvietoties ar ātrumu 10 kilometri stundā, ievērojot 50 metru atstarpi starp transportlīdzekļiem un darbinot skaņas signālus.

Protesta braucieni notiks vismaz 15 dažādās Latvijas vietās. Ventspils novada iedzīvotāji ar smago tehniku protestēs uz Ventspils šosejas posmā no Popes līdz Usmai. Pulcēšanās notiks Popes pagastā, kur kopā ar šoferiem, kas pēc tam autokolonnā pa Ventspils šoseju no Popes dosies līdz Usmai.

Tāpat uz Ventspils šosejas protests notiks Talsu apkārtnē, ceļu sākot pie Talsu viadukta.

Jelgavā akcijas brauciens ar tehniku notiks maršrutā Eleja - Jelgava - Miera iela - rotācijas aplis - Miera iela - Lietuvas šoseja - Eleja. Plānotais dalībnieku skaits - 70 traktortehnikas vienības.

Savukārt Kandavas novada pašvaldībā aģentūra LETA uzzināja, ka ceturtdien no plkst.7.30 līdz 10 būs apgrūtināta satiksme uz šosejas Rīga-Ventspils, kā arī pie pagrieziena uz Jelgavu. Plānots, ka no Kandavas novada Rīgas virzienā līdz Tukumam dosies ap 40 tehnikas vienības.

Pulcēšanās visiem interesentiem, arī ar vieglajām automašīnām, notiks plkst.7.30 pie Kandavas pagrieziena pie degvielas uzpildes stacijas "Circle K" vai Līgciema ceļa.

Plānots, ka plkst.8.30 pie Alsungas kultūras nama pulcēsies vismaz desmit tehnikas vienības, kas kursēs pa Kuldīgas - Alsungas - Jūrkalnes autoceļu Alsungas novada teritorijā.

Savukārt uz Tallinas šosejas protesta brauciens notiks Skultes apkārtnē, kā arī posmā no Ainažiem līdz Svētciemam, kur smagā tehnika kursēs abos virzienos.

Sēlijas zemnieki protesta akcijai pievienosies, braucot no Viesītes un Salas virzienā uz Jēkabpili. Auces novada protestētāji pa Jelgavas ceļu dosies braucienā uz Kroņauci, savukārt uz Bauskas šosejas divvirzienu smagās tehnikas satiksme tiks organizēta ceļa posmā no Rosmes pagrieziena, šķērsojot Iecavu. Pie Iecavas kultūras nama no plkst.7.30 notiks arī vietējo iedzīvotāju pulcēšanās.

Savukārt Ilūkstē apgrūtināta satiksme būs uz reģionālas nozīmes autoceļa no Pilskalnes uz Sventi. Tiek lēsts, ka no Sventes līdz Sventes aplim dosies ap 100 tehnikas vienības.

Latgalē zemnieki protestēs arī Kārsavā un uz Viļakas - Kārsavas ceļa, atbalstot Baltinavas novada pārstāvjus.

Valsts policija informējusi, ka šajā laikā uzraudzīs satiksmi un sabiedrisko kārtību, un atgādina, ka protestu dalībniekiem ir jāievēro satiksmes noteikumi.

Šodien Saeima otrajā lasījumā sāks skatīt likumprojektu par administratīvi teritoriālo reformu, kas neapmierina vairākas pašvaldības, kuras neatbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieceri par novadu apvienošanu.

VARAM piedāvājums paredz no 119 vietvarām izveidot 40.