Apzināšanas problēma esot saistīta ar to, ka dažos gadījumos cilvēki, reģistrējoties lidojumam, norāda tikai vārdu un uzvārdu, bet nenorāda citu informāciju. Tāpat arī atsevišķos gadījumos personas neatbild uz norādīto telefona numuru vai arī šāds numurs nemaz nepastāv.

"Līdz ar to atsevišķos gadījumos ir problēmas sazināties ar kontaktpersonām," klāstīja Perevoščikovs, norādot, ka vēl ir palikušas atsevišķas personas no lidojuma, kuras jāapzina.

SPKC pārstāvis arī skaidroja, ka no visām personām, kuras tagad atrodas karantīnas režīmā, dažām parādījās simptomi, bet nevienā no šiem gadījumiem neapstiprinājās saslimšana ar "Covid-19". "Vienam otram bija simptomi, bet viņiem tika apstiprinātas citas diagnozes," sacīja Perevoščikovs. "Šādos gadījumos arī tiek noteiktas stingrākas karantīnas prasības, jo lidojums bija pietiekami ilgstošs, kas nozīmē, ka pastāv iespēja inficēties," norādīja SPKC eksperts. "Viņiem tik un tā, neraugoties uz to, ka pirmā analīze varbūt uzrāda citu slimību, jāievēro karantīnas režīms," uzsvēra Perevoščikovs.

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs (Foto: LETA)

Pēc viņa teiktā, pastāv divi varianti, kad šīm personām varētu parādīties "Covid-19" simptomi - tie var parādīties gan papildus jau novērotajiem simptomiem, gan arī vēlāk, kad jau būs pārgājuši pašreizējie simptomi. Šādos gadījumos būtu nepieciešams veikt atkārtotu analīzi, jo, kā skaidroja SPKC eksperts, "Covid-19" klātbūtni nevarētu noteikt uzreiz - būtu nepieciešams aptuveni 48 stundu periods, līdz parādās attiecīgie simptomi.

Vienlaikus arī jāņem vērā, ka cilvēku plūsma parasti sakoncentrējas tieši pie vārtiem, dodoties uz attiecīgo lidmašīnu, kas arī var ietekmēt risku inficēties, informēja SPKC eksperts, norādot, ka izšķirošais faktors ir tas, ka persona atrodas tuvāk par diviem metriem un komunicē ilgāk par 15 minūtēm ar inficētu pacientu.

Tomēr pozitīvā ziņa ir tā, ka "neviena infekcijas slimība neparādās uzreiz," uzsvēra SPKC eksperts. Ja cilvēks ir inficējies, pirmajā momentā viņš vēl nevar inficēt citus, jo vīrusam ir nepieciešams iebūvēties konkrētās šūnās, lai saražotos un inficētu citas šūnas. Šādā gadījumā, aptuveni 48 stundu laikā neparādītos simptomi un iespēja inficēt citus būtu niecīga, klāstīja Perevoščikovs.

Patlaban arī nav tiešu medikamentu, kas palīdzēs pret "Covid-19", bet primāri SPKC eksperts mudina ievērot attiecīgos higiēnas nosacījumus - mazgāt rokas vai regulāri dezinfecēt tās ar līdzekļiem, kas satur vismaz 70% etanola.

Saistītās ziņas Ar koronavīrusu inficētais vīrietis cauri Rīgai braucis ar mikroautobusu Uz "Lux Express" reisu, ar kuru no Rīgas braucis inficētais vīrietis, bija pārdotas 24 biļetes Vīrietis, kuram koronavīrusu atklāja Igaunijā, Rīgā pirms tam ieradies ar avioreisu

SPKC arī ir cieša sadarbība ar vairākiem Iekšlietu ministrijas dienestiem, lai varētu apzināt konkrētas personas. SPKC eksperts skaidroja, ka šāda sadarbība ir nepieciešama, jo ir atsevišķas funkcijas, ko atbilstoši pilnvarām un kompetencēm neveic SPKC.

Vienlaikus SPKC aicina veselības aprūpes iestāžu darbiniekus, sociālās aprūpes iestāžu darbiniekus un izglītības iestāžu darbiniekus un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus, ja ir apmeklētas infekcijas skartās teritorijas, īpaši sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu pat ar nenozīmīgām elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm. Tāpat centrs aicina darba devējus izvērtēt darbinieku komandējumu plānus un rūpīgi apsvērt nepieciešamību ceļot uz kādu no "Covid-19" infekcijas skartajām teritorijām.

"Covid-19" infekciju izraisošais koronavīruss izplatās, tieši kontaktējoties ar inficētu personu, ar sīkiem pilieniem, kas rodas, inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

22 Foto Latvijas Infektoloģijas centrs gatavs uzņemt koronavīrusa pacientus +18 Skatīties vairāk

Kā ziņots, jaunais koronavīruss ceturtdien tika konstatēts Igaunijā, bet piektdien - arī Lietuvā un Baltkrievijā. Igaunijā konstatētajā gadījumā saslimušais Irānas pilsonis uz Tallinu bija ceļojis caur Rīgu. Visos šajos gadījumos inficētās personas kaimiņvalstīs ieradušās no vīrusa skartajām valstīm un teritorijām, konkrētajos gadījumos - no Irānas un Itālijas.

Latvijā kopš 28.februāra īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, - ir jāzvana uz tālruni 113.

Pie personām ar vieglas elpceļu infekcijas pazīmēm vienas dienas laikā dosies ārstniecības persona, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei, bet pati persona paliks mājās. Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, NMPD šo personu nogādās stacionārā.

14 Foto Šauļu slimnīca, kur ārstējas pirmā ar koronavīrusu inficētā paciente Lietuvā +10 Skatīties vairāk

Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informēs pacientu un SPKC. Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņems 24 stundu laikā.

Ja izmeklējumu rezultāti uz infekciju būs negatīvi, personai tiks noteikts mājas režīms līdz pilnīgai slimības pazīmju izzušanai. Pēc telefoniskas saziņas ģimenes ārsts izsniegs darbnespējas lapu. Ja izmeklējumu rezultāti apstiprinās saslimšanu ar "Covid-19" NMPD pacientu nogādās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā vai Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā.

Saslimšanas gadījumā SPKC uzsāks epidemioloģisko izmeklēšanu un apzinās iespējamās kontaktpersonas, kas varētu būt bijušas saskarsmē ar saslimušo.

NMPD brigādes, kas dodas paņemt analīžu materiālus laborotorai izmeklēšanai, strādā katru dienu no pulksten plkst.8 līdz plkst.22, un uz šo brigāžu darbu netiek attiecināti Ministru kabineta noteikumos noteiktie NMPD brigāžu ierašanās laiki uz izsaukumiem dzīvībai bīstamās situācijās. Analīžu materiālu piegāde laboratorijai notiek atkarībā no brigādei izstrādātā loģistikas maršruta un darba apjoma.