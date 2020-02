Pilsētplānotājs uzrunā uzsvēra, ka pēdējos 20 gados Rīga nepārtraukti zaudē gan iedzīvotājus, gan biznesu, tāpēc nākamajai domei būs kaut kas jādara, lai šo situāciju mainītu.

Celmiņš norādīja, ka centrā jābūt koncentrētām daudzām iedzīvotāju dzīvei atpūtai svarīgām funkcijām, jo, ja pazūd šīs funkcijas, tad pazūd arī iedzīvotāji. "Tikai ar īru pabiem nepiesaistīsim ne vietējos, ne tūristus," uzsvēra Celmiņš.

Viņš norādīja, ka jāvirzās arī uz Rīgas centra atslogošanu no privātā autotransporta, tā vietā veidojot vairāk apstādījumu, gājēju zonu un veloceļu.

"Arī dzelzceļa maģistrāles "Rail Baltica" būvniecība Rīgai dos milzīgu iespēju izaugt, kā arī sakārtot un attīstīt centru," sacīja Celmiņš.

Celmiņš akcentēja, ka jādomā par Pārdaugavas attīstību, kur Latvijas Universitātes ēku kompleksā jau patlaban mācās 15 000 studentu, bet to skaits pieaugs līdz 30 000. Celmiņš norādīja, ka starp šiem studentiem ir arī 4000 līdz 5000 ārvalstu studentu, kuri katrs pilsētai gadā dod vismaz 30 000 eiro.

Starp prioritāri attīstāmiem kvartāliem Celmiņš minēja arī VEF apkaimi, norādot, ka tajā jau patlaban strādā aptuveni 5000 informācijas tehnoloģiju (IT) speciālistu, kuru rada 43% no Latvijas IT nozares eksporta.

"VEF rajons ir jaunais Rīgas aktīvais centrs, kuru jāpadara cilvēkiem pievilcīgu, nevis jāplāno tam cauri virzīt kravas automašīnas, atslogojot no tām pilsētas centru. Šis plāns par kravas auto novirzīšanu uz VEF apkaimi ir vecs un tas vairs neatbilst mūsdienu realitātei," uzsvēra Celmiņš.

Vēl kā vienu prioritāri attīstāmu rajonu Celmiņš nosauca Lastādiju Maskavas priekšpilsētā, kura patlaban, pateicoties privātai iniciatīvai, sāk pamazām attīstīties.

Savukārt veloaktīvists, iepriekš redzams Zaļās partijas aktīvists Viesturs Silenieks, kurš Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās kandidēs no GKR saraksta, savā uzrunā uzsvēra, ka pievienojies GKR, jo šajā politiskajā spēkā saredzējis vēlmi un spēju izdarīt to, par ko pat Silenieks esot vienmēr iestājies.

Silenieks uzsvēra, ka nākamajos gados Rīgā, Latvijā un Eiropā dominēs "zaļā politika", kas vērsta uz klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanu.

"Jautājums, vai Rīga pratīs un spēs izmantot zaļo politiku un līdzekļus, kas tās īstenošanai tiks piešķirti. Nevajag aizmirst, ka zaļums nav tikai apstādījumi, tā ir arī energoefektivitāte, transports, loģistika. Plānotais "Rail Baltica" dzelzceļš izmainīs Rīgas seju, tas jāizmanto kā ieguvums. Tāpat Rīgai jābūt viedai pilsētai - jāpiesaista labākie pasniedzēji, studenti, tehnoloģijas, kas te paliks," sacīja Silenieks.