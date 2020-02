Rīgas lidostā strādājošam robežsargam veic koronavīrusa analīzes

Valsts robežsardzes preses pārstāve Kristīne Pētersone pastāstīja, ka konkrētais robežsargs ir identificēts un viņam nolemts veikt analīzes, kuru rezultāti vēl nav zināmi.

Robežsargs patlaban atrodas savā dzīvesvietā un nekontaktējas ar citām personām.

Jau ziņots, ka Igaunijā ceturtdien apstiprināts pirmais saslimšanas gadījums ar jauno koronavīrusu "Covid-19", un saslimušais cilvēks valstī ieradies ar autobusu no Rīgas, savukārt Rīgā viņš ieceļojis ar avioreisu no Turcijas, paziņojis Igaunijas sociālo lietu ministrs Tanels Kīks.

Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) saņemtā informācija no kolēģiem Igaunijā liecina, ka šodien apstiprinātais Igaunijas "Covid-19" pacients ielidoja Rīgā 26.februārī un uzreiz ar autobusu devās uz Igauniju, Rīgā pavadot aptuveni 2,5 stundas.

SPKC ziņo, ka kopumā 24 kontaktpersonas, kuras atradās autobusā uz Igauniju, patlaban apzina kolēģi Igaunijā. "Tiks uzrunāts katrs pasažieris, ja autobusā būs Latvijas pilsoņi, Igaunijas kolēģi sniegs informāciju Latvijai," informēja SPKC.

Igaunijas portāls "Delfi" vēsta, ka inficētais Irānas pilsonis Rīgā ielidojis no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas vakar ielidoja Rīgā plkst.11.20.

Autobusu satiksmes kompānija "Lux Express" paziņojusi, ka inficētais Irānas pilsonis izbraucis ar tās autobusu no Rīgas plkst.14 un ieradies Tallinā plkst.18.30. Uz šo reisu pārdotas 24 biļetes. "Lux Express" esot nodevusi ziņas par reisa pasažieriem Igaunijas Veselības departamentam, kas ar viņiem visiem sazinājies. Visu pasažieru veselības stāvoklim tiks sekots 14 dienas.