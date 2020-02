Civilās aviācijas aģentūra (CAA) nosūtījusi Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) no lidsabiedrības "Turkish Airlines" saņemto informāciju par pasažieriem, kuri trešdien, 26.februārī, lidojuši reisā Stambula-Rīga kopā ar koronavīrusa "Covid-19" inficēto pasažieri, pastāstīja CAA pārstāvis Aivis Vincevs.

CAA, pamatojoties uz SPKC pieprasījumu un uz likumā "Par aviāciju" noteiktajām tiesībām, nekavējoties pieprasīja informāciju no aviosabiedrības par konkrētā reisa pasažieriem.

Vincevs uzsvēra, ka vienlaikus CAA sadarbojas arī ar Turcijas civilās aviācijas kompetento iestādi nepieciešamās palīdzības sniegšanā un informācijas apmaiņā.

Vincevs arī informēja, ka CAA pastāvīgi komunicē ar iesaistītajām organizācijām saistībā ar "Covid-19" izplatību. CAA arī organizējusi sanāksmi ar iesaistītajām veselības un aviācijas organizācijām, pārrunājot aktuālākos jaunumus vīrusa izplatībā, kā arī koordinējot iestāžu turpmāko sadarbību šajā jautājumā.

Jau ziņots, ka ar minēto avioreisu no Stambulas uz Rīgu lidojis Irānas pilsonis, kuram vēlāk, pēc aizbraukšanas ar "Lux Express" autobusu uz Tallinu, konstatēts jaunais koronavīruss.

Igaunijas portāls "Delfi" vēstīja, ka inficētais Irānas pilsonis Rīgā ielidojis no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas trešdien ielidoja Rīgā plkst.11.20.

Ar "Turkish Airlines" pagaidām nav izdevies sazināties.

Latvijas Radio tikmēr ziņo, ka pēc ierašanās Rīgas lidostā vīrietis uz centru braucis ar mikroautobusu. Slimību profilakses kontroles centrs atzina, ka apzināt mikroautobusa pasažierus ir sarežģīti - pārējos braucējus varētu aicināt atsaukties, ja tiks uzzināt precīzs reisa laiks.

Autobusu satiksmes kompānija "Lux Express" paziņojusi, ka inficētais Irānas pilsonis izbraucis ar tās autobusu no Rīgas plkst.14 un ieradies Tallinā plkst.18.30. Uz šo reisu pārdotas 24 biļetes. "Lux Express" esot nodevusi ziņas par reisa pasažieriem Igaunijas Veselības departamentam, kas ar viņiem visiem sazinājies. Visu pasažieru veselības stāvoklim tiks sekots 14 dienas.

Kā ziņots, pēc Igaunijas Veselības departamenta ģenerāldirektores Merikes Jirilo preses konferencē teiktā, visticamāk, Irānas pilsonis inficējies Irānā, kur uzturējies ilgāku laiku. Ierodoties Tallinas autoostā, viņš pats sev izsaucis ātro palīdzību.

Pēc Igaunijas Veselības departamenta informācijas, kopā ar inficēto Irānas pilsoni autobusā braukusi viņa meita.

Igaunijas Veselības departaments paziņojis, ka autobuss ticis dezinficēts, lai gan maz ticams, ka tas varētu būt inficēts.

Latvijā līdz šim nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19".

Latvijas iedzīvotājiem, kuri šobrīd plāno doties uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām tiek attiecināti īpaši pasākumi, speciālisti iesaka izvērtēt ceļojuma nepieciešamību un ceļojuma laikā ievērot vispārējos profilakses pasākumus, kā arī sekot līdzi vietējo varas iestāžu norādījumiem.

Ceļotājiem, kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas. Parādoties saslimšanas simptomiem - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums vai apgrūtināta elpošana, jāierobežo kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām, nekavējoties jāzvana 113, jāinformē ārstniecības personas par simptomiem un ceļojumu uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām.peciālisti iesaka, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bija ceļojumā kādā no koronavīrusa "Covid-19" skartajām valstīm vai teritorijām, bērnam neapmeklēt izglītības iestādi, vecākiem sazināties ar ģimenes ārstu un sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma.

Latvijas ceļotājiem ļoti populārs galamērķis ir Itālija, tostarp kalnu slēpošanas kūrorti valsts ziemeļos, taču Itālijā ir lielākais koronavīrusa "Covid-19" gadījumu skaits Eiropā.