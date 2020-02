Bijušais Rīgas Būvvaldes vadītājs Vircavs par Burova prettiesisko iejaukšanos Būvvaldes darbā 

Ja Būvvalde bija pret „Z-Towers” nodošanu ekspluatācijā, tad Burovs „Z-torņu” kompleksu lobēja un atbrīvojās no visiem, kuri klāstīja par to neatbilstību būvniecības normatīviem un drošības riskiem.

Vircavs Jauns.lv skaidro: „Pamatojoties uz manā vadībā 2019. gada 11. un 13. novembrī sagatavotajiem Būvvaldes iesniegumiem ar lūgumu izvērtēt daudzfunkcionālā kompleksa „Z-Towers” ekspertīzi, Būvniecības valsts kontroles birojs, konstatējot profesionālās darbības pārkāpumus, 21. februārī pieņēmis lēmumu apturēt ekspertīzes veicēja, inženieru biroja SIA „CMB” valdes priekšsēdētāja Arta Dzirkaļa sertifikātu ēku ekspertīžu veikšanā. Ņemot vērā objekta skandalozo attīstības gaitu un bijušā domes priekšsēdētāja izteikto politisko lobiju, Būvniecības valsts kontroles biroja lēmums met ēnu ne tikai uz iesaistīto būvniecības dalībnieku pieņemtajiem lēmumiem, bet arī mudina domāt par apzinātām prettiesiskām darbībām, īstenojot Rīgā un visā Latvijā vienu no apjomīgākajiem investīciju objektiem.

Kā vēl 2019. novembrī savā publikācijā Dzirkalis norādīja medijiem, tad „Z-Towers” ir stabilākā un drošākā būve Rīgā. Šajā kontekstā tika izteikta kritika Rīgas pilsētas būvvaldei par apzinātu vilcināšanos, pieredzes un izpratnes trūkumu, izvērtējot tik apjomīgu būvi kā šī. Skaļā retorika gan nav bijusi par šķērsli Būvniecības valsts kontroles birojam Dzirkaļa izstrādāto ekspertīzi pārvērtēt un par konstatētajiem pārkāpumiem sertifikātu apturēt, izgaismot profesionalitātes trūkumu vienā no līdz šim respektablākajiem inženieru birojiem Latvijā. Būvniecības valsts kontroles biroja lēmums vienlaikus rada priekšnosacījumus visa objekta attīstības procesa labākai izprašanai, kurā nozīmīgu lomu, visticamāk, ieņēmis Burovs un viņam pietuvināti cilvēki, diemžēl tajā skaitā Rīgas pilsētas būvvaldē.

Atgādināšu, ka konstatējot būtiskus trūkumus „Z-Towers” īstenošanas gaitā, tajā skaitā kanalizācijas, hidroizolācijas un būves ekspertīzes problēmas, pērnā gada 1. novembra sapulces laikā pie toreizējā mēra norādīju uz šīm būtiskajām problēmām, kuras nenovēršot, pieņemt šādu būvi ekspluatācijā nevar. Tā vietā, lai Rīgas domes nu jau bijušais priekšsēdētājs Burovs palīdzētu jautājumu atrisināt tiesiski, pēc labākajiem pārvaldības un būvju drošības principiem, notika nepārprotama spiediena izdarīšana uz Būvvaldes amatpersonām ar mērķi panākt objekta attīstītājiem labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Saskaroties ar manu pretestību, Burovs, uzsāka apjomīgu manis un Rīgas pilsētas būvvaldes nomelnošanas kampaņu. Vēl pirms manas darbnespējas papildus jau sagatavotajiem iesniegumiem Būvniecības valsts kontroles birojam, pamatojoties uz jau pieminētajiem trūkumiem, tika uzsākts gatavot Būvvaldes lēmums par atteikumu pieņemt „Z-Towers” objektu ekspluatācijā. Lēmuma projektu jau manas darbnespējas sākumā novīzēja visi lēmuma procesā iesaistītie speciālisti, atlika vien to parakstīt. Pēdējā brīdī gan Burovs to paspēja apturēt, norīkojot par manu aizvietotāju jau atlūgumu iesniegušu, sev pietuvinātu darbinieku, kurš lēmuma projektu anulēja. Sekojot bijušā domes priekšsēdētāja norādēm, tika izmainīts Rīgas pilsētas būvvaldē strādājošo speciālistu viedoklis. Pēkšņi parādījās jauni dokumenti, kurus piekodināja slēpt no dažiem Būvvaldes darbiniekiem, lai gan, piemēram, vēl novembrī, apsekošanas laikā, Būvvaldes būvinspektori „Z-Towers” apakšzemes stāvos bija konstatējuši mitruma sūkšanos un hidroizolācijas problēmas. Jāatzīmē, ka sapulcē pie Burova Dzirkalis un attīstītāja pārstāvis meloja, ka mitrums pagrabā vairs nesūcoties. Rezultātā šī gada 10. janvārī Būvvalde daudzfunkcionālo kompleksu pieņēma ekspluatācijā. Sasniedzot vēlamo rezultātu, varēja likties, ka arī manis nomelnošanas kampaņai būtu jābeidzas, taču tā nenotika. Atgriežoties no darbnespējas, uzreiz tiku atstādināts, kā iemeslu minot man nezināma satura iesniegumus par it kā manu darbiniekiem nepieņemamo darba stilu.

Daudzfunkcionālais komplekss "Z-Towers" Pārdaugavā saasinājis attiecības starp diviem "bijušajiem" - kādreizējo Rīgas b'vvaldes vadītāju Ingusu Vircavu un eksmēru Oļegu Burovu. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Kāpēc Burovam bija izdevīgi turpināt atturēt mani no Būvvaldes vadītāja pienākumu pildīšanas? Ļoti vienkārši, jo joprojām pastāvēja bažas par „Z-Towers” objektu, proti, joprojām varēja parādīties informācija, kas liecinātu, ka objekta pieņemšanas ekspluatācijā process nav bijis tiesisks. Situācijā, kad Būvvaldi pašlaik kontrolē Burovam pietuvināti cilvēki, riski izgaismot „Z-Towers” attīstītājiem neglaimojošu informāciju bija samazināti līdz minimumam. Tāpēc ir skaidrs kāpēc, lai arī esmu atstādināts, nevis atbrīvots no mana, man tika atslēgtas visas piekļuves darba sistēmām un e-pastam. Tas viss darīts ar nolūku noslēpt domes vadībai nevēlamu informāciju, kas varētu atspoguļot Burova līdzdalību, iespējams, prettiesiskās darbībās. Lai arī mani advokāti ir apstrīdējuši manu atstādināšanu, ne Rīgas domes Ētikas komisija, ne Burovs nav nekā reaģējis uz manis domē iesniegto iesniegumu. Šis apstāklis liecina tikai to, ka Burova mērķis nebija izskatīt pret mani safabricēto lietu, bet pēc iespējas ilgāk atturēt mani no pieejas informācijai, tai skaitā par „Z-Towers” objektu.

Būvvaldē saņemtais Būvniecības valsts kontroles biroja lēmums, kas, neskatoties uz Burova radītajiem šķēršļiem tomēr nonācis manā rīcībā, kliedē šaubas par Rīgas domes nu jau bijušā priekšsēdētāja Burova prettiesisku ieinteresētību daudzfunkcionālā kompleksa „Z-Towers” saskaņošanā. Vēl vairāk – izgaismojot līdz šim respektablā inženieru biroja “CMB” veiktās ekspertīzes kvalitātes trūkumu, rodas pamatots iemesls apšaubīt arī citus saskaņošanas procesa gaitā pieņemtos lēmumus, kas ieguvuši savas tagadējās aprises stingrā Burova kontrolē”.