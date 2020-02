Viņš atsaucās uz Eiropas pieredzi, ko SM vēlas ieviest arī Latvijā. "Svarīgi, lai skolas mācību programmā tiktu nodrošināts, ka bērni apgūst ceļu satiksmes drošību. Tā kā bērniem ir atļauts satiksmē ar velosipēdu piedalīties patstāvīgi no 10 gadu vecuma, tad 4.klasē šādas apmācības ir īpaši būtiskas," norādīja Butāns, skaidrojot, ka Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) izstrādātais mācību līdzeklis sākumskolai ir kā papildu materiāls, kas skolotājiem piedāvā novadīt 10 mācību stundas par nozīmīgām ceļu satiksmes noteikumu tēmām.

Butāns norādīja, ka skolotāji var izdrukāt mācību lapas internetā, pieteikties eksāmenu kārtošanai skolas datorklasēs. "Šī sistēma nemainīsies. Mūsu uzstādījums ir to pavērst vēl plašāk, lai visi 4.klašu skolēni šo vielu apgūtu," teica Butāns, norādot, ka savukārt, velosipēda vadītāja apliecības tiktu aizstātas ar diplomu vai sertifikātu, ko bērns saņemtu pēc veiksmīgi nokārtota apmācību testa.

Viņš skaidroja, ka tuvāko nedēļu laikā SM organizēs domnīcu, lai kopā ar Izglītības ministriju, CSDD un citiem ar ceļu satiksmes drošību un riteņbraukšanas jomu saistītiem ekspertiem izdiskutētu gan jautājumu par iespējamiem grozījumiem likumā, gan apmācībām skolā. Attiecīgi pēc diskusijām SM domnīcā, varētu būt lēmums par iespējamiem grozījumiem Ceļu satiksmes likumā.

Pašreiz Ceļu satiksmes likums paredz, ka braukt ar velosipēdu ceļu satiksmē patstāvīgi atļauts personai, kura sasniegusi 10 gadu vecumu un kurai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

Savukārt braukt ar velosipēdu pilngadīgas personas pavadībā pa ietvēm, velosipēdu ceļiem un citām vietām, kur atļauta tikai velosipēdu un gājēju kustība, bērniem atļauts neatkarīgi no to vecuma, bet ceļu satiksmē - no septiņu gadu vecuma. Dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos un vietās, kur nenotiek mehānisko transportlīdzekļu braukšana, bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi.