Saistībā ar koronavīrusa izplatību SPKC paplašina ieteikumu sarakstu ceļotājiem

Līdz šim SPKC rekomendācijas tika attiecinātas uz ceļotājiem, kuri ir nesen atgriezušies no Ķīnas, un tajās tiek ieteikts vērsties pēc medicīniskās palīdzības un informēt ārstu ja 14 dienas pēc ceļojuma tomēr parādās simptomi, kas norāda uz elpceļu slimībām, tostarp paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus un apgrūtināta elpošana.

Paziņojums nācis pēc tam, kad Itālijas Veselības ministrija ziņoja, ka kopumā 132 cilvēkiem ir noteikti pozitīvi testēšanas rezultāti uz jauno koronavīrusu "Covid-19". Arī attiecībā uz Irānu un Dienvidkoreju ziņots par relatīvi augstu inficēto skaitu.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) no šodienas pārstrādās savu algoritmu par došanos uz izsaukumiem. NMPD vadītāja Liene Cipule sēdē kārtējo reizi apliecināja, ka dienesta mediķi ir pilnībā gatavi šādām situācijām. Līdz šim arī pārbaudīts, ka algoritms šādu pacientu konstatēšanai darbojas.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs arī uzsvēra, ka reaģēšanas mehānisms gadījumos, kad rodas aizdomas par potenciālu koronavīrusa "Covid-19" inficēšanos, līdz šim ir funkcionējis efektīvi, lai gan Latvijā joprojām nav konstatēts neviens koronavīrusa "Covid-19" gadījums.

SPKC arī aicina ārstniecības iestādes nekavējoties ziņot par katru smagas akūtas respiratoriskas saslimšanas gadījumu personai, kura 14 dienu laikā pirms saslimšanas apmeklēja Ķīnas pilsētu Uhaņu vai bija kontaktā ar slimnieku, kurš ir saslimis pēc ceļojuma uz Uhaņu.

Savukārt, lai samazinātu akūtu elpceļu infekciju vispārējo risku, SPKC visiem ceļotājiem iesaka izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuri slimo ar akūtām elpceļu infekcijām, bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, izvairīties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem un izvairīties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus.

Ja ceļojuma laikā vai 14 dienas pēc tā tomēr parādās simptomi, kas norāda uz elpošanas ceļu slimībām - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana - centrā aicina vērsties pēc medicīniskās palīdzības un informēt ārstu par ceļojumu.

VOMK ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt veselības nozares institūciju saskaņotu darbību ārkārtas medicīniskajā situācijā un ārkārtas sabiedrības veselības situācijā. VOMK piedalās pārstāvji no Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Slimību profilakses un kontroles centra, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Zāļu valsts aģentūras, Valsts asinsdonoru centra, Veselības inspekcijas, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas.

Jau ziņots, ka šobrīd Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar jauno koronavīrusu "Covid-19".

SPKC informē, ka kopumā pasaulē no 2019.gada 31.decembra līdz 2020.gada 23.februārim ziņots par 78 833 laboratoriski apstiprinātiem saslimšanas gadījumiem, ko raisīja jauns koronavīruss "Covid-19". Tostarp saslimuši arī 16 veselības aprūpes darbinieki, savukārt 2463 pacienti ar nopietnām blakusslimībām ir miruši.

Lielākā daļa gadījumu reģistrēti Ķīnas Uhaņas pilsētā. Ir ziņots par ievestiem gadījumiem vairākās citās Ķīnas provincēs, Honkongas īpašās pārvaldes apgabalā, Taivānā, Makao īpašās pārvaldes reģionā, Taizemē, Japānā, ASV, Dienvidkorejā, Singapūrā un Vjetnamā, Malaizijā, Austrālijā, Nepālā, Francijā, Kanādā, Vācijā, Somijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, Spānijā, Zviedrijā, Beļģijā, Ēģiptē.

Savukārt no kopumā 132 cilvēkiem Itālijā, kam ir noteikti pozitīvi testēšanas rezultāti uz jauno koronavīrusu, kas izraisa "Covid-19" infekciju - 88 gadījumi fiksēti Lombardijā, 24 - Venetā, seši Pjemontā, deviņi - Emīlijā-Romanjā un divi - Lacio (ķīniešu tūristu pāris). Patlaban 54 cilvēki ir hospitalizēti ar "Covid-19" simptomiem, 26 personas ārstējas intensīvās terapijas nodaļās, savukārt 22 cilvēkiem noteikta izolācija mājās.