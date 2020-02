Atklājas OIK komisijas konsultantes Muižnieces apšaubāmās darbības “Dinaz” krimināllietā

Taču spēkā joprojām ir 351 atļauja un salīdzinājumam – kopējais komersantiem izmaksātā atbalsta apjoms pirms diviem gadiem pārsniedza valsts budžeta izdevumus ambulatorajai aprūpei.

Iepriekšējā ekonomikas ministra ierosinājumu pilnībā atcelt OIK Saeima atbalstīja, taču realitātē nekas nav mainījies. Šonedēļ savu gala ziņojumu pieņēma OIK parlamentārās izmeklēšanas komisija. Pēc deviņiem mēnešiem tā secinājusi to pašu, par ko Saeima jau reiz nobalsojusi – OIK ir jāatceļ. Komisijas darbam iztērēti turpat 24 000, taču gala dokumentā nav ne juridiska, ne ekonomiska izvērtējuma.

OIK parlamentārās izmeklēšanas komisiju izveidoja pagājušā gada jūnijā. Par tās vadītāju ievēlēja “KPV LV” pārstāvi Ievu Krapāni, jo obligātās iepirkuma komponentes sistēmas atcelšana bija viena no galvenajām tēmām “KPV LV” priekšvēlēšanu kampaņā.

Komisijai bija jānonāk pie atbildēm, kā veidojās OIK atbalsts un kādu kaitējumu tas nodarījis. Par konsultanti komisijas priekšsēdētāja, ar citiem neapspriežoties, uzaicināja mazpazīstamo Inetu Muižnieci, bijušo izmeklētāju Finanšu policijā.

Laiks, kad Muižniece strādāja VID struktūrās, sakrīt ar skaļo finanšu policijas izmeklēšanu tā dēvētajā “Dinaz” krimināllietā. 2001.gadā tiesībsargiem radās aizdomas, ka “Dinaz” grupas uzņēmumi krāpjas ar nodokļiem, it kā veicot eksporta operācijas ar pašu saražotām mikroshēmām.

“Dinaz” dibināja desmitiem firmu, kas ātri bankrotēja, nesamaksājot valstij nodokļus. Viens no “Dinaz” grupas locekļiem Jevgēņijs Hlopoks, kuram krimināllietā ir liecinieka statuss, atceras, ka laikā, kad uzņēmumam sākās problēmas ar finanšu policiju, pie viņiem uz biroju sākusi nākt Ineta Muižniece, kas konsultējusi uzņēmējus.

2014.gadā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, krāpšanu un naudas atmazgāšanu pret "Dinaz" degvielas staciju tīklu sākās jauna izmeklēšana. Un kratīšanu laikā atrasto naudu vairāk nekā vienu miljonu ieskaitīja valsts budžetā kā noziedzīgi iegūtu. Vairākas personas atzina par aizdomās turētajām. Arī Nikolaju Jermolajevu, vienu no "Dinaz" dibinātājiem. Viņš 2017.gada oktobrī rakstīja prokuratūrai vēstuli, ka lieta pret viņu ir pasūtījums. To viņam esot apliecinājuši bijušie Finanšu policisti Ineta Muižniece, un Māris Kaminskis.

Tā kā vēstule ir oficiāli reģistrēta prokuratūras lietvedībā un fakti tikuši pārbaudīti, Muižniece savus kontaktus ar aizdomās turamo Jermolajevu nenoliedz. Taču apgalvo, ka tolaik ar Jermolajevu esot tikusies ne saistībā ar finanšu policijas izmeklēšanu pret uzņēmējiem.

OIK komisijas darbs nodokļu maksātājiem papildus izmaksājis 23 549 eiro. 10 092 eiro pirms nodokļu nomaksas saņēmusi komisijas priekšsēdētāja Krapāne. Ar konsultanti slēgts uzņēmuma līgums un Muižniecei samaksāti vairāk nekā 7095 eiro. Vēl algota sekretāre un papildus samaksu ieguvis arī Saeimas deputāts Mārtiņš Šteins. Bet deviņu mēnešu komisijas darba rezultāts ir vispārējs situācijas apraksts un secinājums, ka OIK jāatceļ. Pamatojuma, kā to tiesiski izdarīt, nav.

Komisijas pārstāvis Viktors Valainis (ZZS) par gala ziņojumu nebalsoja. Un to sauc par nepilnīgu. Viņš kopā ar zinātniekiem ir izstrādājis alternatīvo OIK ziņojumu uz 90 lappusēm, kurā konkrēti piedāvā kā samazināt atbalstu. Saeimas deputāts uzsver, ka viņu izpētītais ļauj izteikt varbūtību, ka aptuveni 100 lielo atbalsta maksājumu saņēmēji, iespējams, krāpjas. Un lūgs to pārbaudīt.