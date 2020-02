Jurašs šodien notiekošajā Jaunās konservatīvās partijas (JKP) padomes sēdē uzsvēra, ka ir gatavs cīnīties par uzvaru Rīgas domes vēlēšanās, pārstāvot JKP kā tās virzīts mēra amata kandidāts.

Politiķis akcentēja, ka partija un galvaspilsēta ir izaicinājumu un pārmaiņu priekšā. "Rīgas domes vēlēšanās mums beidzot ir jāmaina Rīga. Mums kā saliedētai komandai ir jāuzvar vēlēšanās, un JKP ir jāuzrunā pilsoņi, ikviens rīdzinieks pievienoties un uzticēties mums," sacīja Jurašs.

Parlamentārietis uzsvēra, ka JKP mērķis ir atgūt Rīgu, kas ir Latvijas kodols, pilsētu atbrīvojot no 10 gadus ilga "" "korupcijas žņauga". "Esam ceļā uz mērķi darīt Rīgu spožu, brīvu un skaistu," klāstīja politiķis.

Aicinot partijas biedrus darboties un darīt, Jurašs akcentēja, ka ceļā uz panākumiem jāzina ne vien mērķis, bet arī ceļš, kā to sasniegt.

"Es jums šodien saku: "Darām!"," teica Jurašs, aicinot ikvienu rīdzinieku pievienoties partijai, tās mērķiem un balsot par to vēlēšanās.

Jurašs retoriski vaicāja, kur pazuduši rīdzinieku samaksātie nodokļi, akcentējot, ka, neskatoties uz teju miljardu lieliem galvaspilsētas ieņēmumiem, Rīgā aizvien ir sabrukuši tilti, bedrainas ielas un plaukst korupcijas skandāli.

"Tikai ar saukļiem vien mēs neuzvarēsim. Populisma un daudzsolīšanas laiks ir beidzies, mūsu spēks ir un būs darbos," uzsvēra Jurašs. Klātesošajiem vaicājot, vai JKP sevi ir pierādījusi darbos, Jurašs pats atbildēja uz sevis uzdoto jautājumu: "Jā un vēlreiz jā!".

Jurašs akcentēja, ka galvenais piedāvājums Rīgai ir godīga un atvērta pārvaldība. Viņš solīja amatos nevirzīt "vecos čomus, mīļākās un šoferu dēlus", jo amatos jāstrādā godīgiem, drosmīgiem un profesionāliem cilvēkiem.

Pievēršoties Rīgas apzaļumošanas jautājumam, Jurašs sacīja, ka viņam ir izstrādāta speciāla programma "Miljons koku Rīgai", kuras mērķis ir izveidot Rīgu par zaļāko pilsētu Ziemeļeiropā. Tas nozīmēs zaļo zonu, pilsētas parku, ielu apstādījumu veidošanu arī tajās pilsētas vietās, kur tie nav bijuši. "Jauns parks būs arī Teikā, Marsa velodroma vietā," solīja politiķis, tādējādi pievēršoties arī asajai diskusijai par jaunās Valsts drošības dienesta ēkas celtniecību minētajā teritorijā.

"JKP ir vienīgie, kuri konstanti pilda to, ko iepriekš solījuši cilvēkiem. Tāpēc mūs dēvē par nemiera cēlētājiem, laivas šūpotājiem un kašķu meklētājiem," vērtēja politiķis, uzsverot, ka tas tikai apliecinot, ka partija aizstāv savu vēlētāju intereses un to, ka, redzot mēģinājumus "izbīdīt kādu shēmu", JKP uz to skaidri un skaļi norāda. Spēkus tam savukārt dodot pārliecība, ka taisnība vienmēr uzvarēs.

Jurašs uzsvēra, ka JKP ir godīgu pārmaiņu nesēji, piebilstot, ka partijai ir nenogurstoši jāstrādā pārmaiņu, izaicinājumu un pārbaudījumu priekšā.

JKP darbības pamatā Rīgas domē būs absolūti caurspīdīga pilsētas pārvalde, solīja Jurašs, akcentējot, ka Rīgas domē tiks aizliegts jebkurš iepirkums, kas paredzēs komercnoslēpuma institūtu. Rīdzinieku naudas plūsmas tiešsaistes režīmā būs redzamas ikvienam, un tie uzņēmēji, kuri negribēs piekrist šiem nosacījumiem, pašvaldības pasūtījumus saņemt nevarēs, brīdināja mēra amata kandidāts.

Turpinot sākto cīņu ar azartspēļu aizliegšanu visā Latvijas teritorijā, JKP programma paredz spēļu zāļu slēgšanu ne tikai Rīgas vēsturiskajā centrā, bet arī pilsētas mikrorajonos. Tāpat, iesaistot privātās izglītības iestādes, divu gadu laikā tiks nodrošinātas 2000 papildu vietas Rīgas bērnudārzos, solīja Jurašs, piebilstot, ka tas tikšot izdarīts, neuzbūvējot nevienu jaunu bērnudārzā ēku.

Lai nodrošinātu jaunās ģimenes ar dzīvokļiem un "atvēsinātu sakarsušo īres tirgu", partijā ir izstrādāta īpaša programma "Pirmais mājoklis Rīgā", kas paredz gadā nodrošināt dzīvokļus vismaz 1500 jaunajām ģimenēm. Šī iespēja tikšot veidota sadarbībā ar "Altum" jauno mājokļu programmu. Tāpat mājokļu jomā, sadarbībā ar Tieslietu ministriju tiks turpināts darbs, lai atbrīvotu iedzīvotājus no nekustamā īpašuma nodokļa ( NĪN) maksāšanas saprātīga izmēra primārajam mājoklim.

"Gadījumā, ja saprātīgs risinājums tiks bremzēts Saeimā, Rīgas dome pilsētniekiem nodrošinās ievērojamas NĪN atlaides," solīja Jurašs.

Politiķis tāpat uzsvēra, ka brīvas konkurences principi tiks izmantoti ne tikai bērnudārzu un mājokļu tirgus sakārtošanā, jo JKP plāns paredz brīvu konkurenci arī atkritumu apsaimniekošanas nozarē, kas pilsētniekiem nodrošinās zemākas cenas un augstāku pakalpojumu kvalitāti.

Sabiedrības iepazīstināšana ar pilnu Jauno konservatīvo programmu Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām un visu komandu notiks šā gada martā.

Juraša uzruna noslēdzās ar ilgstošām klātesošo biedru ovācijām, stāvot kājās.

Kā ziņots, šodien notiek JKP padomes sēde, kurā paredzēts pārvēlēt politiskā spēka vadību un iepazīstināt ar Rīgā darāmo darbu sarakstu.

JKP valdes priekšsēdētāja amatam izvirzīts tikai tās līdzšinējais līderis, tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Viņu partijas vadītāja amatam izvirzījušas 23 partijas reģionālās organizācijas.

Savukārt uz četrām partijas valdes locekļu vietām izvirzīti astoņi cilvēki. Viņu vidū ir trīs no četriem esošajiem partijas valdes locekļiem - Saeimas deputāti Krišjānis Feldmans, Jurašs un Juta Strīķe.

Uz amatu valdē kandidē arī parlamentārieši Gatis Eglītis, Reinis Znotiņš, Sandis Riekstiņš, kā arī Rīgas domes deputāts Jānis Ozols un JKP Liepājas nodaļas vadītājs Ivo Tikums.

Vislielākais atbalsts partijas valdes amatiem patlaban ir Feldmanam, Jurašam un Strīķei, līdz ar to prognozējams, ka partijas valdē mainīties varētu tikai viens loceklis, ņemot vērā, ka uz amatu nekandidē viena no līdzšinējām valdes loceklēm Santa Suhaka.

JKP Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās nolēmusi startēt atsevišķi no pārējiem koalīcijas partneriem.