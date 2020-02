Rīgas zooloģiskā dārza valdē iecelts Greiziņš un VARAM valsts sekretāra vietnieks

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pagaidu valde iecelta sakarā ar to, ka no amatiem RNZd valdē atsaukti valdes priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka un valdes loceklis Andris Morozovs. Izmaiņas valdē veiktas sakarā ar to, ka pērn veiktajā zoodārza auditā konstatēta virkne pārkāpumu, kas būtiski ietekmē zoodārza darbību, kā arī veiktās darbības neatbilst rūpīgam saimnieciskajam stilam.

Viens no galvenajiem pārkāpumiem ir pašvaldības zemesgabala Ezermalas ielā, kas nodots zoodārzam bezatlīdzības lietošanā, piesārņošana. “Manā rīcībā ir Rīgas pilsētas būvvaldes atzinums, kurā teikts, ka zemesgabalā notikusi būvgružu izgāšana. Zoodārza vadība skaidroja, ka mutiski piekritusi projekta “Āfrikas savanna” būvnieku lūgumam tur īslaicīgi novietot būvgružus, un pēcāk papildu skaidrojumā vispār noliedza būvvaldes atzinumā sniegto informāciju. Tāpat bažas raisa apstāklis, ka zoodārzs šos atkritumus nemaz netaisās izvākt, bet gan izmantot saimnieciskām vajadzībām, tai skaitā, arī izmantot dzīvnieku pakaišiem. Vadoties no visas šīs informācijas, tas ir mans pienākums ziņot par to prokuratūrai un pārbaudīt, vai zemesgabalā nav izveidojies vides piesārņojums,” skaidroja J.Radzevičs.

Pilsētas izpilddirektors noraida jebkādas spekulācijas par it kā Rīgas domes interesēm pārņemt atpakaļ minēto zemes gabalu. “Zemes gabals piešķirts ar domes lēmumu un jaunā, no Rīgas domes neatkarīgā pagaidu valde ir garants, ka nav iespējamas nekādas nelikumības,” norāda J.Radzevičs.

Tāpat izpilddirektors norādīja, ka zoodārza teritorijā veikta prettiesiska kafejnīcas iznomāšana. Šis process ticis veikts bez izsoles tiesībām, un tas bijis valdei zināms, tomēr, kad problēma izgaismota, neviens neesot steidzies vērtēt atbildību.

Tostarp arī algu politika uzņēmumā ir nesamērīga, salīdzinot vadības atalgojumu ar ierindas darbiniekiem. Pēc izpilddirektora teiktā, nepamatoti izveidotas divas direktora amatu vietas, lai saglabātu darbu un augstu atalgojumu iepriekšējiem valdes locekļiem Edgaram Vītolam un Uldim Želubovskim, teju pielīdzinot viņu algas iepriekšējā amata algu līmenim. Savukārt nākamā līmeņa speciālistu algas esot būtiski mazākas.

“Ņemot vērā vecās valdes pretestību un nevēlēšanos risināt šīs situācijas, pagaidu valdē strādās Greiziņa kungs, kas ir pieredzējis RNZd vadītājs, kā arī VARAM ministrijas pārstāvis, jo no valsts puses šī ir pārraugošā ministrija, kura arī lemj par finansējums piešķiršanu RNZd,” teica izpilddirektors, norādot, ka līdzekļu taupīšanas nolūkos jaunajiem valdes locekļiem būs arī samazināts atalgojums.