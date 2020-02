Saeima par Centrālās zemes komisijas vadītāju ievēl Vitenbergu

Pret Vitenberga apstiprināšanu balsoja Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputāti, kā arī parlamentārieši Artuss Kaimiņš un Aldis Blumbergs. 71 pārējo frakciju un pie frakcijām nepiederošais deputāts balsoja par, savukārt pats Vitenbergs, kā arī deputāti Ivans Klementjevs (S) un Vitālijs Orlovs (S) balsojumā nepiedalījās.

JKP deputāts Krišjānis Feldmans debatēs cita starpā norādīja, ka viņam esot ticis melots, jo iepriekš neesot bijusi informācija, ka CZK pārstāvjiem tikšot maksāts.

JKP deputāti un Kaimiņš rosināja no šodienas darba kārtības izslēgt jautājumus par CZK sastāva apstiprināšanu, kā arī Vitenberga apstiprināšanu CZK vadītāja amatā. Pēc debatēm par pirmo jautājumu Saeimas vairākums to noraidīja, pēc kā Kaimiņš atsauca savu parakstu no rosinājuma izslēgt no darba kārtības Vitenberga apstiprināšanas jautājumu.

Deputāts Aldis Gobzems vērsa uzmanību, ka JKP pieprasījums par šo jautājumu neskatīšanu ir piemērs tam, ka pēc tam, kad "KPV LV" deputāti Kaspars Ģirģens un Atis Zakatistovs iepriekšējā jautājuma apspriešanas laikā "ļoti precīzi pateica par JKP tieši sejā tā, kā ir, tajā brīdī JKP sāk izdarīt atriebības gājienu - personīgu atriebības gājienu - Vitenbergam". Gobzems akcentēja, ka nav pieņemams, ka parlamentā šādā veidā tiek risināts šis jautājumus.

Savukārt Kaimiņš noraidīja Gobzema teikto, akcentējot, ka tā nav taisnība. Kaimiņš pauda, ka no Vitenberga ir pēdējā gada laikā dzirdējis, ka Centrālās zemes komisija neesot vajadzīga. Kaimiņš norādīja uz algu, ko saņems Vitenbergs un, atsaucoties uz "KPV LV" publiski pausto pozīciju, norādīja, ka partijas deputāts tagad "it kā" pārstāv fiskālo konservatīvisma jeb taupības režīmu.

Deputāts Feldmans norādīja, ka Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās attīstības politikas komisijā viņam esot radīts iespaids, ka CZK vadītāja atalgojums būs ļoti simbolisks. Savukārt tagad esot zināms, ka tie būs 80% no aizpagājušā gada vidējās algas mēnesī. "Konkrēti man tika samelots," pauda politiķis.

Parlamentārietis Viktors Valainis (ZZS) uz to atbildēja, ka komisijā tajā brīdī, kad tiek runāts par darbiem un ka būs jāstrādā, tad tas ticis uzticēts Vitenbergam un Atim Lejiņam (JV), "lai tad viņi iet un strādā".

"Bet tajā brīdī, kad parādās naudas jautājums, ka tur vēl algu saņem, tā uzreiz kolēģi ir tribīnē un aiziet: "nē, tomēr šis ir jautājums jāpārskata". Nu, kolēģi, tas bišķiņ smieklīgi izskatās," pauda Valainis.

Saeimas Preses dienestā paziņoja, ka CZK sastāvā apstiprināts arī Saeimas deputāts Lejiņš, Valsts zemes dienesta deleģētā pārstāve Judīte Mierkalne, Zemkopības ministrijas pārstāvis Jānis Eglīts (NA), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Armīns Skudra, Ģenerālprokuratūras pārstāve Ramona Bērziņa, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve Sniedze Sproģe, Rīgas domes deleģētais pārstāvis Edgars Pastors, kā arī CZK deleģētā pārstāve Iveta Freiberga.

Saeimas atbalstītie grozījumi likumā "Par zemes komisijām" paredz, ka CZK izbeigs savu darbību 2021.gada 30.jūnijā.

"1992.gadā komisija tika izveidota ar mērķi īstenot zemes reformu, taču tās darbība ir ieilgusi, vairums darbu ir paveikti. Līdz komisijas darbības beigām centīsimies strādāt tā, lai kas nepaliktu neizdarīts," norāda Vitenbergs.

Komisija koordinē pilsētu domju un pagastu padomju zemes komisiju darbu, nosaka kadastrālās uzmērīšanas un zemes vērtēšanas darbu izpildes termiņus. Tāpat tā ierosina un kontrolē programmu izstrādāšanu pasākumu izpildei, kas nepieciešami, lai nodrošinātu neapmierinātos zemes pieprasījumus un nepieprasīto zemju turpmāko izmantošanu, kā arī izskata ar zemes lietošanas tiesībām, lietojumu un īpašumu robežām saistītos strīdus, kurus nav izšķīrušas pilsētu un pagastu zemes komisijas.