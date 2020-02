“Izrādīšanās un kārtējie meli” Kristīnes Misānes māsa komentē viņas bijušā dzīvesbiedra puses apgalvojumus

Saistītās ziņas “Viņa ir pāridarītāja un mele!” par Misāni pirmo reizi izsakās bijušā dzīvesbiedra meita Misānes pārstāvji paziņo, ka viņas izdošana ir īslaicīgi apturēta Misānes izdošana DĀR: zināms, ar kādiem argumentiem Latvija vērsīsies ECT

Misāni DĀR vaino bērna nolaupīšanā, lai arī viņa pati apgalvo, ka ar bērnu caur Dāniju bēgusi no agresīva civilvīra un kopdzīves DĀR.

Taču 14. februārī Dānijas apgabaltiesa nolēma paturēt Misāni apcietinājumā, kas nozīmē, ka viņa ceturtdien, 20. februārī, tiks izdota DĀR, iepriekš apstiprināja Misānes pārstāvji.

19. februāra telefonsarunā ar Jauns.lv Kristīnes Misānes māsa, atsaucoties uz sava advokāta Dānijā teikto, informēja, ka Dānijas puse latvietes izdošanas procesu esot īslaicīgi apturējusi.

Atbildē uz Grobleru puses apgalvojumiem, Mārīte Batraka sākumā raksta: “Ar Johana Groblera apmelojumiem un izkropļotajiem faktiem esam jau pazīstami iepriekš. Informācija, kas parādījās sociālajos tīklos, nav nekāds jaunums. Tie ir kārtējie meli, ar ko jau bijām saskārušies iepriekš. Mans mērķis nav “mazgāt savstarpējo attiecību netīro veļu”. Tāpēc nesniedzu savus komentārus sociālajos tīklos. Sniedzu Jums tikai nedaudz informācijas, lai Jūs pats novērtētu situāciju.”

Publicējam pārējo daļu no Kristīnes Misānes pārstāves Mārītes Batrakas viedokļa/atbildēm secībā, kādā atbildēti Jauns.lv uzdotie jautājumi:

Saskaņā ar pretējo pusi, tiesu eksperts DĀR savulaik ir rekomendējis, ka mazajai meitenei būtu pamatā jāuzturas pie tēva. Tiesu eksperts esot piesaistīts pēc abpusējas [Kristīnes Misānes un Johana Groblera] piekrišanas. Vai viss minētais ir taisnība?

“DĀR nekad netika nolīgts tiesu eksperts. Nolīgtā Irma Šute (Irma Schutte) ir tikai sociālais darbinieks, bez psihologa vai tiesu ekspertu kvalifikācijas. Viņa veica pētījumu par abiem vecākiem vēl pirms vardarbības un pirms pagaidu aizsardzības ordera saņemšanas. Šuti neiecēla tiesa, bet gan to izvēlējās Johans Groblers un Kristīne Misāne piekrita, jo nebija citas opcijas.

Iepazīstoties pilnībā ar visu dokumentu, ir acīmredzami, ka I. Šute ir Johana Groblera ietekmēta persona. To pierāda viņas veiktais raksturojums un galējais slēdziens. Irma Šute izkropļoja Kristīnes Misānes iesniegto informāciju, pasniedza to pārspīlētā vai nievājošā tekstā (Kristīne par to bija informējusi Tieslietu Ministriju un bāriņtiesu).

Šute apgalvoja, ka Kristīne ir alkoholiķe. Kristīne veica testu, kas pierādīja, ka viņa nav alkoholiķe. Šie testi tika uzrādīti arī Stradiņa slimnīcas ārstam, kas apstiprināja, ka visi rādītāji ir negatīvi (neapstiprinās alkoholisms).

Šute, veicot pētījumu, norādīja, ka tuvinieki liecības sniegt nedrīkst, jo tās nav objektīvas. Tomēr saņemot pētījumu, liecības bija snieguši Johana Groblera bērni, kuras tika analizētas, izdarot vērtējumu, kas ir pretrunā ar iepriekš norādīto. Kristīnes advokāts DĀR norādīja, ka sociālā darbinieka sniegtā informācija ir maldinoša un nav saistoša.

Šute neatzina Latvijā izdotu jurista diplomu. Pēc viņas teiktā, diplomu saņem kursus beigušie studenti, nevis studenti ar augstāko izglītību. DĀR pie augstākās izglītības tiek izsniegts sertifikāts. Viņa neatzina Latvijā izdotu diplomu un šo faktu savā slēdzienā uzskatīja kā melošanu par izglītību.

Kristīnei ir Latvijas Universitātes izdots diploms – jurista kvalifikācija, kas pēc šodienas standartiem atbilst Maģistra grādam.

Šute, veicot Johana Groblera vērtēšanu, neņēma vērā viņa testa rezultātus, jo tie tika uzskatīti par nederīgiem.

Izraksts no viņas slēdziena: “Groblera kunga ticamības skalas sniegums neļauj interpretēt MMPI-2 klīniskos un satura rādītājus tiešā veidā. Ārstam ir nepieciešams uzmanīgi izvērtēt individuālo motivāciju, kāpēc šādi neticamības apstākļi radušies un noteikt pakāpi, kad Groblera kungs varētu veikt atkārtotu testu. Kas attiecas uz viņa psiholoģisko vērtējumu, tiesu eksperta atzinumi, pamatojoties uz klīniskajiem un satura rādītājiem šajā protokolā, diemžēl nebūs derīgi.

Pētījuma secinājumos Šute norāda: “Groblera kungs norādītajos testos MMPI-2, MCMI-111 un 16PF parādījis sevi nepārprotami daudz labvēlīgāku. Tāpēc psihometriskie testa rezultāti nevar sniegt pilnu un precīzu viņa psihiskās veselības traucējumu aprakstu, ko viņš var piedzīvot”.

Latvijas tiesu eksperta neatkarīgais slēdziens par šiem testiem (interesējāmies, uz ko norāda šie testa rezultāti, kas netika ņemti vērā): “... viņš (Johans Groblers) ir sniedzis sociāli vēlamas atbildes, noliedzis jebkādus savus mīnusus un grūtības. Tas nozīmē, ka viņš nav kritisks pret sevi, nespēj sevi novērtēt, noliedz un neizprot savas problēmas. Tāpēc testā viņš visu iespējamo ir noliedzis un tests nav derīgs. Bet tas norāda uz viņa nekritiskumu pret sevi un to, ka viņa personību un uzvedību patiesībā nevar prognozēt”.

Šute savā slēdzienā bija norādījusi, ka bērnam labāk ir uzturēties tēva dzīvesvietā, jo lielie Johana Groblera bērni saprotas ar mazo meiteni. Fakts: divi no Johana Groblera lielajiem bērniem vispār nedzīvoja pie tēva, bet mācījās un dzīvoja atsevišķi citā pilsētā, un nekāda pieskatīšana nenotiek un jaunākais dēls ir visnepieklājīgākais un alkohola lietotājs.

Šute atzina, ka aukle ir ļoti labs mātes aizstājējs (šis apgalvojums ir vispārpieņemta norma DĀR, jo kopš aparteīda laikiem, balto ģimenes savus bērnus neaudzināja, bet atdeva tos audzināšanai citiem.) Arī Johans Groblers pirmā attiecību pārtraukšanas reizē rakstīja Kristīnei Misānei “WhatsApp”, ka tiklīdz viņa beigs barot bērnu ar krūti, viņš bērnu pārņems pilnībā pie sevis un to audzinās aukle (sarakste “WhatsApp” 82lpp):

[...]

4/27/2016 19:24 JG: labi, es viņu audzināšu, bet ne tu. Dod man ziņu, kad tu viņu vairs nebarosi ar krūti un es sameklēšu patstāvīgu aukli.

[...]

Tie ir tikai daļa no nepatiesas informācijas atspoguļošanas Šutes slēdzienā.

Izraksts no Šutes pētījuma: “Both parents presented with suitable parenting capabilities to take care of minor child. Both parents have the capacity to provide in the needs of minor child.”

Tulkojums: “Abi vecāki ir apliecinājuši prasmes aprūpēt mazgadīgu bērnu. Abi vecāki ir spējīgi gādāt, lai tiktu apmierinātas mazgadīga bērna nepieciešamības.”

Nedēļu pirms iznāca minētais slēdziens, Johans Groblers jau teica Kristīnei: “Tu redzēsi… tūlīt būs slēdziens un tu redzēsi, kā tu līdīsi uz ceļiem pie manis un lūgsies pēc bērna. Tu esi nekas…”.

Johans Groblers nekad nav bijis bērna primārais aprūpētājs, jo bērns ar māti ir uzturējies vairāk Mozambikā nekā Dienvidāfrikā."

Grobleres kundze arī apgalvo, ka DĀR un Mozambikā Kristīne Misāne esot prezentējusi sevi kā speciālisti ar doktora grādu tiesību zinātnē [dokumentos minējusi sevi kā "Dr. Kristine Misane" un CV ierakstījusi, ka laika posmā no 1995. gada līdz 2001. gadam ir studējusi LU, iegūstot doktora grādu tiesību zinātnē [Doctor's degree in jurisprudence, law].

Vai tā ir taisnība, ka Misānes kundze sevi šādi ir prezentējusi? Vai viņai tiešām ir minētā līmeņa izglītība šajā sfērā? Vai viņa ir saistīta ar firmu "Legal Advice” lda? Ja, jā, – vai pārstāvot šo kompāniju, Kristīne Misāne ir sniegusi jurista pakalpojumus, prezentējot sevi kā speciālistu ar doktora grādu tiesību zinātnē?

“Kā minēts iepriekš, Kristīnei Misānei ir maģistra grāds jurisprudencē (diploms, ko izdeva Latvijas Universitāte). Kristīne Misāne nekad nav strādājusi Dienvidāfrikā. Viņas dzīves un darba vieta ir bijusi tikai Mozambika.

Viņai piederēja viesnīca Mozambikā, kā arī sniedza konsultācijas uzņēmējdarbībā ārvalstu biznesa klientiem, kas uzsāka biznesu Mozambikā. Viņai bija savs uzņēmums “Legal Services” Ltd. K.Misāne savās biznesa vizītkartēs norādīja uzrunu “Dr. Kristine Misane”. Portugāļu valodā runājošās valstīs, un tāda ir Mozambika, ir vispārpieņemta norma uz sievietēm ar augstāko izglītību, lietot uzrunu “Dr.” doctor.”

Grobleres kundze arī apgalvo, ka Kristīne Misāne biļetes prombraukšanai no DĀR ir pirkusi 5 dienas pirms "iespējamā vardarbīgā incidenta no Johana Groblera puses", kura dēļ, pēc pašas apgalvojumiem, izlēmusi pamest valsti ar bērnu. Grobleres kundze arī raksta, ka biļetes iegūtas "nelegāli" [cik noprotams, pretojoties tiesas nolēmumam ceļot ar bērnu ārpus valsts] un tās iegādāties esat palīdzējusi jūs personīgi. Vai viss minētais ir taisnība?

“Biļetes tika iegādātas pirms izlidošanas. Iesniegtā izziņa no Johana Groblera puses ir apšaubāma, norādīta ar kļūdainiem vārdiem. Esam pieprasījuši izziņas autentiskumu no TAP aviokompānijas.

Kas attiecas uz biļetēm – kārtējā apmelošana – 2018. gada 25. marta tiesā es apstiprināju, ka biļetes neesmu iegādājusies (audio ieraksts: 4:25:55).

Ja jau vēlaties pārbaudīt mūsu taisnīgumu, tad tagad Jums būs iespēja pārbaudīt taisnīgumu no otras puses. Sniedzu nedaudz pierādītu faktu par Johanu Grobler no mūsu puses.

Neskatoties uz viņa villu izplatītajā video, viņa finansiālais stāvoklis ir ļoti apšaubāms. DĀR viņš nebija spējīgs segt tiesas izdevumus, ne samaksāt sievai šķiršanās kompensāciju.

Jautājot, kāpēc ir šķīries no pirmās sievas, atbilde bija: sieva bija vardarbīga (Johans Groblers apstiprināja tiesā). Tagad viņš apgalvo to pašu par Kristīni. Vai visas viņa sievietes ir vardarbīgas?

Piedzimstot abu [Johana un Kristīnes] bērnam, Johans Groblers vēl nebija oficiāli šķīries no savas sievas. Viņam nebija līdzekļu, ko samaksāt sievai par šķiršanos 100 000 eiro. Šī nauda tika prasīta aizdot no Kristīnes. Kristīne atteica un no tā brīža sākās Kristīnes un Johana starpā nesaskaņas, kas pārauga nekontrolētā vardarbībā: gan fiziskā, gan emocionālā.

“WhatsApp” sarakste (piebilde: visi “WhatsApp” ieraksti ir apstiprināti-fiksēti ar zvērināta tiesa izpildītāja parakstu).

Johans zināja, ka Kristīnei ir iedzimta sirds kaite, un dzemdējot viņa varētu nomirt. Viņš pieprasīja, lai Kristīne uztic visus bankas kontus viņam. Un tad viņam sāka acis migloties: apskatot kontus, viņam nullītes sāka dubultoties... viņš uzskatīja, ka K. ir miljonāre.

Ir “WhatsApp” sarakste, ko Johans Groblers raksta man: “Tavai māsai ir miljoni bankā un viņa grib, lai es viņu uzturu...”

Kas attiecas uz izplatīto video [Johana Groblera puses “Youtube” ievietotais video komentārs par notiekošo] – izrādīšanās un kārtējie meli... Bērns bija maziņš un, kamēr vēl nebija nesaskaņas, bērns gulēja vecāku istabā. Tad, kad sākās vardarbība, Kristīne ar meitiņu gulēja pirmajā stāvā.

Johana Groblera puses video, kurā tiek izklāstsīts dienvidāfrikāņu ģimenes skatījums uz notiekošo:

Johana bērni no pirmās laulības (kuri bija jau pieauguši: 20, 17, 14) neieredzēja Kristīni kārtības dēļ, ko Kristīne centās uzturēt. Pats Johans Groblers tiesā apstiprināja: “Viņa bērniem nav jāsavāc aiz sevis... to darot kalpone...”.

Tas pats [tualetes] pods video ar uzrakstu “pig” [Grobleru puses izplatītajā video teikts, ka šādi Kristīne apsaukājusi bērnus] visīstākajā nozīmē raksturo Johana jauniešu cūcību savā mājā. Tas vēl ir maigi teikts! Man ir vēl trakākas bildes, kas uzņemtas [saglabājam bērna vārdu anonīmu] istabā.

Šiem jauniešiem ir sveša ikdienišķa pieklājība un otra cilvēka darbs un ieguldījums. Jaunākais dēls, kas arī raksta medijos vairums komentāru, bija visļaunākais gan pret Kristīni, gan viņas dēlu no pirmās laulības, to nemitīgi pazemojot. Viņš ciemojās pie manis 2016. gada vasarā. Lietoja pārmērīgi alkoholu, tēvs neaizrādīja (pat dzerdams pazaudēja brilles). Apmeklējot “Baskāju taku” viņš iešmauca nesamaksājot, uzstāja, ka nevajag maksāt par ieeju, jo “mēs taču varam tepat aiz mājas iet un neviens neredzēs, ka nesamaksājam...”. Tāpat viņš piebāza pilnas kabatas ar stikla bumbiņām no takām. Manu aizrādījumu, ka jānoliek vietā, viņš ignorēja. Tāpat viņš izbēra visas tējas no burciņām. It kā sīkumi, bet tie nepārprotami norāda uz viņa infantīlismu un neaudzinātību un otra cilvēka darba noniecināšanu.

Ir ļoti daudz faktu, kas pierāda Johana Groblera ļaunprātību, atriebību, melus. Minēšu īsumā bez komentāriem: Johans Groblers ievietojis Interpolā ne tikai Kristīni un meitiņu, bet arī Kristīnes mazgadīgo dēlu!!! un bijušo vīru. Tādējādi liedzot tēvam un dēlam saskarsmes tiesības.

Johans Groblers nedeva savu piekrišanu bērnam apciemot māti ieslodzījuma vietā, norādot, ka viņam saistoši ir tikai DĀR likumi un lēmumi. Mēģina atsvešināt bērnu no mātes."

Īsumā par Kristīnes Misānes lietu:

Kristīnes Misānes pārstāvji savulaik informēja medijus, ka sieviete 2011. gadā iepazinusies ar DĀR pilsoni un pēc četriem gadiem abiem piedzimusi meita. Taču starp abiem vecākiem sākušies konflikti, kas sākotnēji bijuši finansiāli motivēti.

Pēc tam vīrietis vienpusēji nolēmis pārtraukt attiecības un esot sācis vardarbīgi izturēties gan pret Misāni, gan pret abiem ģimenes nepilngadīgajiem bērniem.

Baidoties par savu un savu bērnu drošību un dzīvību, 2018. gada maijā Kristīne nolēmusi meklēt patvērumu Latvijā, norādīja radinieki.

2018. gada decembrī Misāne devusies darba braucienā caur Kopenhāgenu uz Mozambiku, taču, šķērsojot robežu, viņa aizturēta, jo bijusi Interpola meklēšanā. DĀR bija norādījusi, ka Misāne tiek meklēta par bērna nolaupīšanu. Tagad DĀR sievietei draudot līdz pat 15 gadus ilgs cietumsods.

Kā tika ziņots, Dānijas tiesa pagājušajā mēnesī nolēma paturēt apcietinājumā valstī aizturēto Misāni.

Tiesas sēdē tika lemts par Misānes paturēšanu apcietinājumā vai atbrīvošanu, jo DĀR nebija viņu pārņēmusi iepriekš noteiktajā 30 dienu termiņā.

Sievietes pārstāvji apgalvoja, ka tiesa sākotnēji nolēma Misāni atbrīvot, taču Dānijas prokuratūra nekavējoties cēla pretprasību. Dānijas prokuratūra argumentējusi savu rīcību ar to, ka DĀR ir garantējusi Misānei vietu cietuma kamerā kopā ar 18 citām ieslodzītajām, kur viņai būtu nodrošināti 4,4 kvadrātmetri personīgās telpas.

Prokuratūrā iepriekš skaidroja, ka Misānei DĀR tiek inkriminētas darbības, kas Latvijā neparedz nozīmīgus sodus, attiecīgi Eiropas apcietinājuma orderi par šīm darbībām nav bijis likumīga pamata pieņemt.

Attiecībā uz citu iespējamo Misānes rīcību, kas teorētiski varētu atbilst krāpšanai un dokumenta viltošanai, Latvija, ņemot vērā pierādījumu trūkumu, nevarētu garantēt personas kriminālvajāšanu Latvijā, norādīja Latvijas prokuratūrā.

Noreaģē Latvijas Republikas prokuratūra

Pēc nesenākā lēmuma paturēt Kristīni Misāni apcietinājumā, paceļot šo jautājumu Eiropas Savienības līmenī, papildus darbības sola veikt Latvijas valdība un šajā lietā kompetentās iestādes, tostarp Ārlietu ministrija.

Ģenerālprokuratūra pieņēmusi Eiropas apcietinājuma lēmumu pret Latvijas pilsoni Kristīni Misāni un nosūtījusi Dānijas kompetentajai iestādei aicinājumu viņu izdot Latvijai, informēja prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska.

Pirmdienas pēcpusdienā Ģenerālprokuratūrā saņemti jauni pierādījumi kriminālprocesa sākšanai. Šajā kriminālprocesā Misāne atzīta par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 168. panta, 193. panta otrās daļas un 275. panta otrās daļas.

Krimināllikuma 168. pants ir par izvairīšanos no tiesas vai bāriņtiesas nolēmuma, kas izriet no aizgādības, aprūpes vai saskarsmes tiesībām ar bērnu, kā arī tiesas nolēmuma, kas paredz bērna nogādāšanu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, izpildes vai ļaunprātīgu šāda nolēmuma nepildīšanu, un tas paredz īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Tāpat kriminālprocess sākts par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Savukārt 275.panta otrā daļa paredz, ka par dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšanu un izmantošanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā, to paveikusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, rīcība radījusi būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

19. februārī pēc Rīgas tiesas apgabala prokuratūras ierosinājuma Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa piemēroja Misānei drošības līdzekli - apcietinājumu, kas ir priekšnosacījums, lai izdotu Eiropas apcietinājuma lēmumu.

Vērā ņemamu atbalstu patlaban nebrīvē esošajai Latvijas pilsonei izrāda arī Latvijas sabiedrība, taču daļa tās sliecas ticēt vai vismaz aicina neignorēt otras strīdā iesaistītās puses nostāju, kura Kristīni Misāni raksturo kā īsto pāridarītāju, kura mēģina izbēgt no atbildības.