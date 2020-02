Kvjatkovska atzīmēja, ka, ņemot vērā to, ka tiesa vērtēja tieši tos pierādījumus, ko iesniedza prokuratūra, tad tiesa, viņasprāt, izdarīja tādu novērtējumu kādam tam bija jābūt.

Tiesa otrdien attaisnoja visus lietā apsūdzētos, izņemot Sergetu, kuram bez cietumsoda piespriests arī liegums piecus gadus strādāt savā profesijā. Pēc attaisnojošā sprieduma dzirdēšanas vairāku apsūdzēto sejās varēja vērot atvieglojumu.

Arī citi LETA aptaujātie advokāti pauda gandarījumu par spriedumu.

Savukārt vairāki cietušie ir pauduši gatavību spriedumu pārsūdzēt.

Tiesa bija pasludinājusi pārtraukumu un patlaban jau turpina sprieduma lasīšanu. Tiesa medijiem norādīja, ka šobrīd ir nolasīta apmēram trešā daļa no sprieduma.

Pēc pārtraukuma zālē gandrīz neviens no cietušajiem neatgriezās.

Šobrīd tiesa nolasa piešķirtās kaitējuma kompensācijas, no kurām visas tiek piedzītas no Sergeta. Līdz pārtraukumam no Sergeta jau bija nolemts piedzīt apmēram 250 000 eiro kaitējuma kompensācijās.

Prokuratūra Sergetam bija lūgusi piemērot septiņus gadus un sešus mēnešus ilgu brīvības atņemšanu.

Tiesa visās apsūdzībās attaisnoja veikala projekta būvekspertīzes veicēju Andri Gulbi, arhitektu Andri Kalinku, kā arī par nevainīgu atzina būvuzraugu Mārtiņu Draudiņu un uzņēmuma "Re&Re" būvdarbu vadītāju Staņislavu Kumpiņu.

Attaisnota tika arī Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas Būvniecības uzraudzības nodaļas eksperte Marika Treija, kā arī būvvaldes būvinspekcijas priekšnieka vietniece Aija Meļņikova un būvvaldes darbinieks Jānis Balodis.

Tāpat par nevainīgu atzīta Šuvajeva.

Spriedumu varēs pārsūdzēt pēc tam, kad būs pieejams pilns tā teksts.

Pēc sprieduma nolasīšanas daļā par sodu noteikšanu vairāki cietušie demonstratīvi pameta tiesas zāli. Starp viņiem bija arī biedrības "Zolitūde 21.11." vadītāja, partijas "Saskaņa" politiķe Regīna Ločmele-Luņova.

Šajā procesā kopumā notikušas 198 tiesas sēdes, bet uz apsūdzēto sola sēdušies deviņi cilvēki.

Iepriekšējā tiesas sēdē 4.februārī apsūdzētie teica savus pēdējos vārdus, kuros, galvenokārt, pauda nožēlu par notikušo, kā arī noliedza savu vainu.

Pērn novembrī apritēja seši gadi kopš Zolitūdē, sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Traģēdija notika 2013.gada 21.novembrī.

Policija un prokuratūra pirmstiesas izmeklēšanu veica aptuveni divus gadus, savukārt tiesas process ildzis trīs gadus un 11 mēnešus.

Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva. Prokuratūra deviņām personām apsūdzības uzrādīja par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, nonāvēšanu aiz neuzmanības un darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu.

Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, kā rezultātā sabruka ēkas daļa, kas izraisīja smagas sekas, prokuratūra apsūdzības izvirzīja piecām personām. Šīs personas ir Sergets, veikala projekta būvekspertīzes veicējs Gulbis, būvuzraugs Draudiņš, arhitekts Kalinka un uzņēmuma "Re&Re" būvdarbu vadītājs Kumpiņš. Prokuratūra viņiem apsūdzības uzrādīja arī par nonāvēšanu aiz neuzmanības.

Savukārt trīs Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem - Balodim, Treijai un Meļņikovai - izvirzīja apsūdzības par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Būvvaldē patlaban vairs nestrādā Balodis un Treija.

Pērn jūnijā prokuratūra tiesā pabeidza savu debašu runu, izsakot arī viedokli par apsūdzētajam piemērojamā soda veidu un mēru.

Septiņu gadu un sešu mēnešu brīvības atņemšanu prokuratūra prasīja piemērot Sergetam, Gulbim, Draudiņam, Kalinkam un Kumpiņam.

Sergetam un Gulbim cietumsodā prokuratūra aicināja iekļaut jau iepriekš apcietinājumā pavadīto laiku.

Tikmēr piecu gadu cietumsodu prokuratūra lūdza piemērot trīs iepriekšminētajiem Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem - Balodim, Treijai un Meļņikovai.

Piecu gadu cietumsodu prokuratūra prasīja piemērot arī Šuvajevai.

Tāpat visiem apsūdzētajiem prokuratūra prasīja noteikt aizliegumu piecus gadus pildīt šo personu iepriekš veiktos pienākumus.

Prokuratūra lūdza noteikt arī piespiedu ietekmēšanas līdzekļus lietā iesaistītajiem uzņēmumiem, proti, veikala ēku projektētājai arhitektu firmai "Kubs" tika lūgts noteikt piespiedu līdzekli 200 minimālo mēnešalgu apmērā sprieduma taisīšanas brīdī, būvuzraudzības uzņēmumam "CM Consulting" - 200 minimālo mēnešalgu apmērā, uzņēmumam "Re&Re" - 6000 minimālo mēnešalgu apmērā, bet "Maxima Latvija" - 2000 minimālo mēnešalgu apmērā.

Pašreizējās minimālās algas apstākļos "Re&Re" būtu jāmaksā 2,58 miljonu eiro sods, "Maxima Latvija" - 860 000 eiro sods, bet pārējiem - 86 000 eiro sods.