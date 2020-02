Rīgas domē spriež par koronavīrusa izplatību un galvaspilsētas gatavību iespējamai epidēmijai

“Mūsu uzdevums ir nepieļaut vīrusa izplatību, jo tas rada gan cilvēkresursu, gan ekonomiskos zaudējumus. Epidēmijas gadījumā tiktu būtiski apgrūtināta arī iestāžu un skolu darbība,” norādīja Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Latvijas Infektoloģijas centra galvenā ārste prof. Baiba Rozentāle.

Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs uzsvēra, ka pašvaldība ir gatava dažādām situācijām – iespējamai iestāžu slēgšanai, īpašiem aizsardzības pasākumiem tiem darbiniekiem, kam jāstrādā klientu apkalpošanas sfērā, kā arī dažādiem informatīviem pasākumiem.

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs komitejas deputātiem stāstīja par vīrusa izplatību pasaulē un iespējamiem profilaktiskiem pasākumiem, savukārt Rīgas lidostas un Rīgas autoostas pārstāvji informēja par uzņēmumu paveikto profilakses jomā un iespējamiem rīcības scenārijiem.

“10. februārī Eiropas Komisija īpašā sēdē izskatīja iespējamos jaunā koronavīrusa izplatības mērogus un atbilstošos scenārijus Eiropā. Labākais no scenārijiem ir šie atsevišķie ievestie gadījumi. Bet, ievērojot straujo un neparedzamo vīrusa izplatību Āzijā, tiek prognozēta iespējama epidēmija Eiropā. Līdz ar to Eiropas Komisija ir noteikusi, ka katrai no dalībvalstīm jāaktualizē sava gatavība iespējamai epidēmijai,” skaidroja B. Rozentāle.

Jaunā koronavīrusa "Covid-19" uzliesmojums sākās decembrī savvaļas dzīvnieku tirgū Hubei provinces administratīvajā centrā Uhaņas pilsētā. Visā Ķīnā tagad ir apstiprināti vairāk nekā 60 000 koronavīrusa infekcijas gadījumi, bet mirušo skaits pārsniedzis 1000.