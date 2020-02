XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skašu rezultāti būs zināmi maija sākumā

Viņa stāstīja, ka rezultāti tiks publicēti gan VISC mājaslapā, gan svētku mājaslapā "www.nacgavilet.lv".

Svētku dalībnieku pretendentu skates sākas šodien. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā šodien notiek Kurzemes vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls - konkurss "No baroka līdz rokam". Bērziņa uzsvēra, ka skates ir ne tikai atlases konkurss dalībai svētkos, bet arī svētki to dalībniekiem.

Patlaban svētkiem gatavojas nepilni 3000 dažādu žanru kolektīvu, kuros iesaistīti 55 000 skolēnu vecumā no septiņiem līdz 23 gadiem. Pēc VISC apkopotajiem datiem svētkiem gatavojas 20 000 tautas deju dejotāju, 15 000 koristu, pārējie dalībnieki pārstāv mazos mūzikas kolektīvus, folkloras kopas, mūsdienu deju dejotājus, teātra pulciņus un citus. Visvairāk dalībnieku būs no Rīgas, Daugavpils, Valmieras, Jelgavas novada un Liepājas.

Skates notiks visos Latvijas reģionos. Lai novērtētu svētku potenciālo dalībnieku sniegumu, kopējais žūrijas komisijas locekļu nobrauktais kilometru skaits būs teju 20 000 kilometri.

Svētku koru nozares skates notiks divās kārtās, proti, martā un aprīlī tiks novērtēta koru sagatavotības pakāpe un svētku repertuāra apguve. Kori, kuri apguvuši repertuāru un piedalījušies kopmēģinājumos, tiek izvirzīti konkursa otrajai kārtai, kas notiks no 8.aprīļa līdz 30.aprīlim un sāksies Ķekavā, bet noslēgsies Rīgā.

Konkursa pirmajā un otrajā kārtā kori dziedās obligāto dziesmu un divas izlozes dziesmas no svētku repertuāra. Trešā kārta jeb koru konkursa fināls notiks 4.jūlijā Rīgas Latviešu biedrības namā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Kopā koru skatēs piedalīsies 379 koru 15 268 dziedātāji.

Svētku tautas deju lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates sāksies 4.martā Bauskā un noslēgsies 25.aprīlī Jelgavā. Skatē deju kolektīvi dejos divas dejas no atbilstošās grupas deju lielkoncerta repertuāra, proti, vienu izlozes un vienu izvēles deju no atbilstošās grupas deju lielkoncerta repertuāra. Kolektīvus vērtēs VISC apstiprināta vērtēšanas komisija piecu dejas nozares speciālistu sastāvā. Kopā tautas deju skatēs piedalīsies 1023 kolektīvu ar 20 833 dalībniekiem.

Gatavošanās svētkiem aktīvi noris jau otro gadu. Svētku rīkotāji uzsvēra, ka visiem skašu dalībniekiem šis ir atbildīgs laiks, kurā valda pozitīvs sacensību - svētku gars, vecākiem - satraukuma un līdzpārdzīvojuma pilni brīži, bet - žūrijām - tie ir divi spraigi mēneši. Lielākais konkurss tradicionāli būs tautas deju nozarē - deju lielkoncertā Daugavas stadionā varēs piedalīties 16 800 jauniešu.

"Aicinām pašvaldības rīkot mazos dziesmusvētkus, lai visi, kas gatavojušies skatēm, varētu iepriecināt ar savu sniegumu visus interesentus. Savukārt, kolektīvus, kas nebūs iekļuvuši svētku dalībnieku vidū, pēc žūrijas ieteikumiem aicināsim dalībai svētkos ielas koncertos, kas notiks vairākās vietās Rīgā," stāstīja Bērziņa.

No 28.marta līdz 5.aprīlim četrās Latvijas pilsētās - Jūrmalā, Cēsīs, Babītē un Rīgā - notiks koklētāju ansambļu skates.

Mūsdienu deju kolektīvu finālkonkursi, gatavojoties mūsdienu deju lieluzvedumam "Augstāk par zemi", notiks no 6.aprīļa līdz 16.aprīlim Rīgā, Daugavpilī, Mālpilī un Liepājā. Savukārt mazie mūzikas kolektīvi konkursā "Balsis" savas dziesmas no 3.marta Līvānos līdz 13.martam Rīgā izdziedās visos kultūrvēsturiskajos novados.

LETA jau ziņoja, ka no 6.jūlija līdz 12.jūlijam Rīgā notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Plānots, ka tajos piedalīsies vairāk nekā 35 000 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm. Svētku laikā notiks 60 pasākumi, to vidū 40 bezmaksas un 20 ar ieejas biļetēm, pārstāvot visas kultūrizglītības nozares. Biļetes uz svētku koncertiem sāks tirgot maijā.