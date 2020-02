Varakļāni nevēlas pāriet pie Vidzemes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Varakļānus iezīmējusi kā daļu no Madonas novada. Vēstulē ar 540 parakstiem ministrijai un Saeimai pausts viedoklis, ka nepieciešams saglabāt Varakļānus kā atsevišķu novadu ar centru Varakļānos, pievienojot tam arī Viļānu novada Dekšāres, Riebiņu novada Sīļukalna, Madonas novada Barkavas un Krustpils novada Atašienes pagastus.

Negrib kļūt par nomali

“Ģeogrāfiski lielu novadu izveide nākotnē būs liela kļūda, kas diemžēl tikai sekmēs tālāku lauku apvidu depopulāciju. Vēlamies nosargāt savu valsti kopumā – arī lauku teritorijas un tās iedzīvotājus, lai mūsu bērniem un jauniešiem, radiem, draugiem, paziņām būtu kur atgriezties gan no Rīgas, gan no ārzemēm. Mēs, Varakļānu novada un apkaimes pagastu iedzīvotāji, nevēlamies saplūst ar lielu novadu un kārtējo reizi kļūt par novada un reģiona nomali,” pausts vēstulē.

Viena no aktīvistēm Jolanta Smane norāda, ka, neskatoties uz Varakļānu domes neaktīvo rīcību, skaidrojot savu viedokli, iedzīvotāji izrādījuši necerēti lielu aktivitāti.

Lielākā daļa runā latgaliski

"Latgolys saeima" nosūtījusi Varakļānu novada un Dekšāres pagasta iedzīvotāju vēstuli ar 355 parakstiem Saeimas deputātiem, kurā norādīts, ka Varakļāni ir neatņemama Latgales sastāvdaļa. Tās mākslīga atraušana no Latgales neesot loģiska, apdraudot valodas un vietējās identitātes tālāko pastāvēšanu.

Kā arguments Varakļānu piederībai Latgalei minēts fakts, ka, pēc 2011. gada tautas skaitīšanas datiem, novadā 67% iedzīvotāju ikdienā runā latgaliski. Ticīgie iedzīvotāji pieder Latvijas Romas katoļu baznīcas Varakļānu dekanāta draudzei, kas pieder pie Rēzeknes-Aglonas diecēzes. Tāpat kā arguments par labu Latgalei minēti kvalitatīvi ceļi Jēkabpils–Rēzekne un Viļāni–Preiļi.

Reformas gadījumā otrs lielākais novads

Varakļānu dome nolēmusi neatbalstīt pašreizējo novadu reformas modeli un lūgt Saeimu rosināt izveidot otrā līmeņa pašvaldības – apriņķus, kuriem nodalīt atsevišķas pašvaldību autonomās funkcijas.

Vēl vienā Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai iesniegtajā iedzīvotāju vēstulē šis lēmums nosaukts par absurdu, norādot, ka vietvara savu nostāju paudusi, nenoskaidrojot iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli.

Reforma paredz izveidot apvienoto Madonas novadu, apvienojot Ērgļu, Cesvaines, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadus ar 33 000 iedzīvotājiem. Platības ziņā tas būtu otrais lielākais aiz jaunveidojamā Liepājas novada ar 3354 kvadrātkilometrus lielu teritoriju.