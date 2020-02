Kūtris: "Kādam politiķim "jādabū pa pirkstiem", lai sāktu uzmanīties ar publiskiem apvainojumiem"

"Neviens politiķis vēl nav "dabūjis pa pirkstiem" par to, kā viņš kādu publiski ir nosaucis. Ja kāds vinnēs Eiropas Cilvēktiesību tiesā par to, ka, pieņemsim, tieslietu ministrs kādu zem tiesas esošu personu nosaucis par korumpētu, jo tieslietu ministrs ir tas, kas virza tiesnesi karjerā, tas nozīmē, ka viņš vistiešākajā veidā nedrīkst neko nosaukt, tad ir jautājums, vai nav pārkāpts nevainīguma prezumpcijas princips. Tāpēc kādam Latvijā ir jādabū pa pirkstiem, par to, ka tas ir pārkāpts un varbūt sāks uzmanīties," RīgaTV 24 raidījumā "Kārtības rullis" par to, ka nepieciešams sodīt tos, kas pirms laika kādu pasludina par vainīgu, sacīja Gunārs Kūtris, Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes lektors, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs.