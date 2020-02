Latvijas rokdarbniekus aicina iesaistīties lielākā kopdarba Latvijā tapšanā

2013. gadā Daina Taimiņa iekļuva Ginesa rekordu grāmatā, izveidojot pasaulē lielāko hiperbolisko plakni, kurai tika izmantota 7km rozā dzijas. Gatavojoties šī gada RIBOCA2 izstādei "viss reizē zied” atklāšanai maijā, Dainai ir nepieciešama Latvijas iedzīvotāju atsaucība un čaklums, lai censtos atkārtot līdzīga vēriena un iesaistes mākslas darbu.

Ikviens rokdarbnieks Latvijā ir laipni aicināts atsaukties un pievienoties tamborēšanas kustībai – sniedzot savu pienesumu kopīgā darba radīšanā. Projekta noslēgumā aprīļa beigās visu dalībnieku iesniegtie plakņu gabaliņi tiks apkopoti vienotā trīsdimensionālā objektā, kas būs skatāms šogad Rīgā līdz pat 11. oktobrim.

Lai iesaistītos projektā un palīdzētu matemātiķei, asociētajai profesorei Kornella Universitātē (ASV) notamborēt hiperboliskās plaknes jeb tā sauktos kruzuļus, būs nepieciešama aizrautība, vienas krāsas dzija vai cits materiāls un tamborējamā adata, tomēr organizatori iespēju robežās var palīdzēt arī ar materiālu nodrošinājumu.

NODERĪGA PRAKTISKA INFORMĀCIJA

1. Vienīgais nosacījums – vienai plaknei izmantot vienotu materiālu un krāsu

2. Var droši izmantot reiz lietotu dziju, kā arī citus materiālus – sagrieztus plastmasas maisiņus, T kreklus vai auduma lentas, auklas, vadus utml.

3. Tamborēšanas instrukcija:

Vienkāršāko plaknes paraugu radīšanai nepieciešams sākumā notamborēt 20–30 ķēdes stabiņus, savienojot tos aplī, tamborējumu turpinot ar vēl vienu kārtu īso stabiņu. Izmantojot šo apli par pamatu, nākamajās kārtās veidot pieaudzējumu, ieturot vienmērīgu ritmu, piemēram, 1 stabiņš ar apmetumu, tad divi stabiņi ar apmetumu, tā turpinot līdz kārtas beigām un atkārtojot to pašu nākamajās kārtās.

4. Rokdarbniekiem ar lielāku pieredzi:

Droši var izmēģināt prasmes un tamborēt sarežģītākus paraugus, pirmo kārtu īso stabiņu tamborējot ap stingra materiāla (koka, metāla, plastmasas) riņķi, bet nākamajā kārtā pieaudzējumu veidot iztamborējot katrā iepriekšējā stabiņā divus stabiņus, ar vai bez apmetuma. Kad, notamborējot pāris kārtas, paraugs kļuvis kruzuļaināks, iespējams tamborējumā veidot caurumus, pēc principa – viens stabiņš ar apmetumu, divas acis, viens stabiņš ar apmetumu, divas acis utt. Pēc caurumu kārtas, nākamajā nepieciešams tamborēt divus stabiņus ar apmetumu pirmajā caurumā, trīs stabiņus ar apmetumu nākamajā, un tā turpināt. Sekojošā kārta tamborējama stingrāk, lietojot īsos stabiņus un pieaudzējumu ik pēc diviem.

Lai iegūtu plašāku informāciju un papildus instrukcijas, aicinām sazināties ar Elīnu Sproģi, zvanot 27151184 vai sūtot e-pastu – elina.sproge@rigabiennial.com

Kas ir Daina Taimiņa

Daina Taimiņa ir latviešu matemātiķe, matemātikas vēsturniece un māksliniece. Dzimusi Rīgā, šobrīd Taimiņa ir asociētā profesore Kornella Universitātē ASV. Pirmo hiperbolisko plakni Daina Taimiņa notamborēja 1997. gadā, lai izmantotu to neeiklīda ģeometrijas nodarbībās. Māksliniece iekļuvusi 2013. gada Ginesa rekordu grāmatā – viņai izdevies izveidot pasaulē lielāko hiperbolisko plakni. Šim mērķim tikuši izmantoti septiņi kilometri rozā dzijas, un darbs tapis vairāku gadu garumā.

Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle

Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (RIBOCA), kas dibināta 2016. gadā notiek reizi divos gados, un tās radošā vadība ik reizi tiek uzticēta citam starptautiska mēroga mākslas kuratoram. RIBOCA ir sabiedriska iniciatīva, kuru aizsākusi biennāles fonda dibinātāja Agnija Mirgorodska, lai pievērstu starptautisku uzmanību kultūras norisēm Baltijas reģionā, kā arī lai veicinātu domu apmaiņu un sadarbības iespējas, kas piešķirtu Rīgai īpašu vietu mākslas pasaules kartē.

2020. gadā notiekošās biennāles izstādei, iedvesmojoties no Māras Zālītes dzejas krājuma nosaukuma, dots nosaukums “viss reizē zied” (and suddenly it all blossoms), un tā notiks Rīgā no 16. maija līdz 11. oktobrim. RIBOCA2 kuratore ir Rebeka Lamarša-Vadela (Rebecca Lamarche-Vadel), kuras veidotā izstāde aicinās pašreizējā ekoloģisko, ekonomisko un politisko pārmaiņu un juku kontekstā aktualizēt ‘valdzinājuma atjaunotni’ no dažādiem skatu punktiem, piedāvājot alternatīvas apokaliptiskiem vēstījumiem.