Latvija un Somija vienojas par bruņumašīnu sistēmas izstrādi uz "Patria" transportlīdzekļu bāzes

Amatpersonas šodien parakstīja tehnisko vienošanos par savu bruņoto spēku mobilitātes uzlabošanu.

"Mūsu bruņoto spēku vajadzības ir līdzīgas, taču ne identiskas. Savstarpējās diskusijās secinājām, ka tirgus nepiedāvā transportlīdzekļu platformas, kas tieši atbilstu visām prasībām, tāpēc pieņēmām lēmumu sākt pētniecības un izstrādes programmu uz "Patria" 6x6 platformas bāzes, kas piedāvā vispiemērotāko lietojamību, iespējas un vislabāk atbilst Latvijas un Somijas prasībām," skaidroja Pabriks.

Ja veiksmīgi norisināsies turpmākais transportlīdzekļu platformas pētniecības un izstrādes posms, tad Nacionālie bruņotie spēki pirmās jaunās bruņumašīnas varētu saņemt jau 2021.gadā, pauda AM. Paredzēts, ka piegādes tiktu īstenotas katru gadu aptuveni desmit gadu laikā.

Bruņumašīnu cenu diskusijās ar komersantu, galvenokārt, noteiks Latvijas prasības, piemēram, tehnikas vienību skaits, modifikācijas un to dažādība.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA (Foto: Publicitātes foto)

Ministrijā skaidroja, ka viens no Latvijas turpmākās līdzdalības priekšnosacījumiem šajā projektā būs ražotāja piedāvāto 6x6 platformu, to rezerves daļu un uzturēšanai nepieciešamo zināšanu piegāžu drošības risinājumi, iesaistot arī pašmāju industrijas uzņēmumus. Attiecīgas prasības Latvijas tautsaimniecības tehnoloģisko kapacitāšu iesaistei un tehnoloģiju pārnesei AM izvirzīs turpmākajās sarunās ar projekta partnervalstu izraudzīto Somijas ražotāju.

Noslēgtās tehniskās vienošanās mērķis ir radīt rentablus risinājumus abu valstu sauszemes spēku spēju prasībām, lai nodrošinātu ne tikai izdevīgāku iepirkuma piedāvājumu, bet arī partnervalstu bruņutehnikas savstarpējo savietojamību un to piegādes drošību, tai skaitā vietējās transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta kapacitātes izveidi, kā arī iespējamu vietējās industrijas kapacitātes stiprināšanu un vēlāku iesaisti transportlīdzekļu ražošanā un piegādes ķēdes attīstīšanā. Tehniskā vienošanās ir juridiski nesaistoša politiskā vienošanās, kas nevienai no tās partnervalstīm šajā projekta posmā neuzliek pienākumu nodrošināt konkrētus pakalpojumus vai produktus.

Pabriks, Igaunijas aizsardzības ministrs Jiri Luiks un Somijas Aizsardzības ministrijas pastāvīgais sekretārs Juka Jūsti decembrī Tallinā parakstīja nodomu vēstuli par kopīgu izpētes procesa sākumu šādu platformu iegādei.

Tas nozīmē, ka pēc transportlīdzekļu izpētes minētās trīs valstis varētu veidot kopīgu iepirkumu. Latvijas AM skaidroja, ka sākotnēji nepieciešamas konsultācijas, lai pēc iespējams precīzāk saskaņotu savu bruņoto spēku vajadzības.

Šāds solis sperts, jo sadarbība ar kaimiņvalstīm var sniegt izdevīgākus piedāvājumus jaunas militārās tehnikas iegādei.

Saskaņā ar AM skaidroto un "sargs.lv" vēstīto, minētās trīs valstis varētu iegādāties "vidējās platformas, kuras spēj nodrošināt nodaļas līmeņa vienības taktisku pārvietošanos."