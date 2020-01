Kā informēja ĀM, Latvijas valstspiederīgie tiek aicināti rūpīgi iepazīties ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) interneta vietnē ievietoto informāciju par koronavīrusu un ieteikumiem profilakses pasākumiem.

Lai samazinātu akūtu elpceļu infekciju vispārējo risku, SPKC visiem ceļotājiem iesaka izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuri slimo ar akūtām elpceļu infekcijām, bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, izvairīties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem un izvairīties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus.

Ceļotājus no Ķīnas, kuriem ceļojuma laikā vai pēc atgriešanās ir parādījušies minētās infekcijas simptomi, kā drudzis vai apgrūtināta elpošana, ministrija aicina vērsties pie ārsta un informēt par savu ceļojumu un kontaktpersonām.

Ja nepieciešama konsulārā palīdzība, var vērsties Latvijas vēstniecībā Ķīnā, zvanot pa tālruni +86 10 853 230 09, vai arī zvanīt uz Konsulārā departamenta tālruni ārkārtas situācijām Rīgā +371 26 33 77 11. Tāpat var rakstīt uz e-pasta adresi "palidziba@mfa.gov.lv".

Dodoties uz ārzemēm, ĀM Konsulārais departaments iesaka reģistrēties Konsulārajā reģistrā un viedtālrunī lejuplādēt ĀM lietotni "Ceļo droši".

Kā ziņots, vīruss sākotnēji tika konstatēts Hubei provinces galvaspilsētā Uhaņā. Kā uzliesmojuma centrs identificēts jūras velšu un dzīvnieku tirgus. Līdz šim apstiprināti 26 jaunā vīrusa izraisīti nāves gadījumi, bet inficēto skaits pārsniedzis 800. Turklāt divi no nāves gadījumiem reģistrēti jau ārpus Hubei provinces.

Inficēšanās gadījumi ārpus Ķīnas ir konstatēti Taivānā, Filipīnās, Taizemē, Japānā, Singapūrā, Vjetnamā, Dienvidkorejā un ASV.

