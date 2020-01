VIDEO: iedzīvotājs ziņo par nomaldījušos 6 gadus vecu bērnu Rīgas sabiedriskajā transportā

Pieturvietā sastaptais vīrietis pastāstīja, ka braucis ar 5.maršruta trolejbusu un tajā ievērojis aizmigušu zēnu. Aizdomās, ka puika varētu nogulēt vajadzīgo pieturvietu, nolēmis viņu pamodināt. Zēns pamostoties vairs nav spējis orientēties apkārtnē. Līdz ar to vīrietis nolēmis piezvanīt policijai, lai atrastu zēna vecākus.

Sarunas laikā puika pastāstīja, ka viņam ir tikai seši gadi. Notikuma dienā viņš viens pats braucis uz skolu, taču aizmidzis un nav izkāpis skolas pieturvietā. Skolnieks nespēja atcerēties ne skolas nosaukumu, ne vecāku tālruņa numurus, ne arī savu dzīvesvietas adresi. Arī mobilā tālruņa viņam nebija.

Tikmēr dežūrdaļas darbinieki uzsāka puikas meklēšanu datubāzēs, kas veiksmīgi izdevās. Noskaidrota viņa deklarētā dzīvesvietas adrese. Tāpat noskaidrots, ka nedz vecāki, nedz arī skola nav ziņojusi par skolēna pazušanu.

Drīz vien atklājies, ka bērns nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā, līdz ar to likumsargiem nācās rast citus risinājumus kā noskaidrot bērna patieso dzīvesvietu. Ņemot vērā, ka puika spēja nosaukt divus sabiedriskā transporta maršruta numurus, ar kuriem dodas uz skolu, ekipāža nolēma braukt pa sabiedriskā transporta maršrutu. Tikmēr puika skatījās pa logu un mēģināja saskatīt pazīstamas vietas. Pēc neilga laika, analizējot iegūtos datus un sabiedriskā transporta maršrutu, noskaidrota zēna faktiskā dzīvesvieta.

Diemžēl, aizbraucot uz puikas mājvietu, neviens durvis neatvēra. Arī dzīvokļa atslēgas vecāki puikam nebija izsnieguši. Turpat, pie nama ārdurvīm, spriežot ko darīt tālāk, lai bērnu nebūtu jānogādā krīzes centrā, viņš vēlreiz izjautāts. Pēkšņi skolnieks atcerējās skolas nosaukumu.

Bērns nogādāts izglītības iestādē, kur nodots klases audzinātājai. Tikai no pedagoga izdevās noskaidrot gan pirmklasnieka mātes, gan arī tēva tālruņu numurus. Policisti sākotnēji mēģināja sazvanīties ar zēna māti, taču viņa uz telefona zvaniem neatbildēja. Pēc tam likumsargi zvanīja bērna tēvam un informēja viņu par notikušo. Vienlaikus lūgti paskaidrojumi, kāpēc tik mazam bērnam ļauts vienam pašam doties uz skolu cauri visai Rīgai. Vīrietis atklāja, ka viņam bijusi vienošanās ar bērna māti, kura uzņēmusies dēlu aizvest uz skolu.

Pārrunu laikā arī klases audzinātāja aicināta pārrunāt pamata drošības jautājumus gan ar bērniem, gan ar viņu vecākiem.

Informācija dota RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbiniekiem vecāku atbildības izvērtēšanai.

Rīgas pašvaldības policija vēlas atgādināt divas vispārzināmas lietas. Pirmā no tām - savas atvases, kā arī tuviniekus - sirmgalvjus, kuriem ir demences pazīmes, piedeklarēt adresēs, kurās viņi faktiski dzīvo. Situācijās, kad bērns vai sirmgalvis nav spējīgs atcerēties būtisku informāciju par sevi, likumsargi caur datubāzēm vismaz var atrast viņu dzīvesvietu adreses un nomaldījušos personu nogādāt mājās. Savukārt otrā no tām ir arī normatīvajos aktos noteiktais minimālais vecums, no kura bērns var patstāvīgi uzturēties sabiedriskā vietā, tai skaitā brīvi pārvietoties ar sabiedrisko transportu, t.i., no septiņu gadu vecuma.