Zaļās partijas Cēsu nodaļā dzimst ideja pamest ZZS

LZP Cēsu nodaļas vadītājs, bijušais Saeimas deputāts Artis Rasmanis, skaidrojis, ka tas esot viņa "personīgais, nedaudz revolucionārais viedoklis", un šādas rīcības mērķis būtu "atkal kļūt zaļiem". Viņaprāt, zaļo ideoloģija nonāk pretrunā ar industriālo zemniecību, kuras pārstāvji ir Latvijas Zemnieku savienībā.

Rasmanis par savu piedāvājumu rosināšot runāt visā partijā, cerot, ka plašāka diskusija notiks pavasarī LZP kongresā. Rasmanis uzskata, ka valsts finansējuma palielināšana partijām paverot lielākas iespējas darboties patstāvīgi.

ZZS līderis un LZP priekšsēdis Edgars Tavars izteicies, ka kritiskie izteikumi par partiju viņu sarūgtina. Diskusijas par to, cik pareizi ir LZP un LZS veidot apvienību, esot jau kopš 2002.gada, kad abas partijas no ZZS saraksta pirmo reizi startēja Saeimas vēlēšanās. Kad ZZS ir politiskās uzvaras, tad tādas runas noplokot, bet, kad ir grūtāki laiki, uzvirmojot no jauna, vērtēja Tavars. Februārī viņš plāno tikties ar Cēsu nodaļas biedriem un izrunāties, pirms partijas kongresa notiks arī reģionālās konferences, kurās būšot diskusijas par LZP nākotni.