Kopumā ziedu nolikšanas ceremonijā piedalījās aptuveni 150 cilvēki - Ministri prezidents Krišjānis Kariņš (JV), Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK), septiņi valdības ministri, Saeimas deputāti, armijas un iekšlietu dienestu vadība, kā arī Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) un ārvalstu militārie atašeji. Tāpat kritušos godināja bijušie barikāžu dalībnieki.

Pie kritušo piemiņas vietām godasardzē atradās karavīri un policisti.

Ceremonijas sākumā armijas orķestra pavadībā tika atskaņota valsts himna un pasākumu vēroja vairāki simti iedzīvotāji, tostarp, skolēni.

1991.gada barikāžu atcerei veltīts pasākums notika arī Rātsnamā, kurā piedalījās Burovs, barikāžu notikumos bojāgājušo tuvinieki, tā laika vadošie Iekšlietu ministrijas un Rīgas milicijas darbinieki, kā arī Barikāžu fonda locekļi un citi viesi, informēja Rīgas domē.

Burovs aicināja šajā dienā atcerēties laiku, kad tauta izgāja uz barikādēm, lai aizstāvētu savu taisnību un tiesības uz brīvību. "Neskatoties uz to, ka ar katru gadu šī diena aizslīd tālāk pagātnē, tās dienas ir simbols tautas drosmei, varonībai un vienotībai," sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs.

Galvaspilsētas mērs norādīja, ka tauta šajās dienās parādīja savu gribu veidot savu valsti un tas lika bruņotajam ienaidniekam atkāpties. "Brīvās Latvijas valsts vārds tajās dienās izskanēja tad visā pasaulē," akcentēja Burovs.

"Lai šī pārliecība un ticība mūsu valstij un tās nākotnei nekad no mums neatstājas, jo to ir pelnījušie tie barikāžu varoņi, kas šajās dienās mums to dāvināja ar savām dzīvībām," uzsvēra Rīgas mērs.

Jau ziņots, ka šodien Rīgā notiek 1991.gada janvāra barikāžu dienām veltīti pasākumi, kas sākās ar piemiņas ugunskura iedegšanu plkst.10 Doma laukumā.

Piemiņas pasākumu izskaņā plkst.19 Rīgas Domā notiks koncerts "Piesaukšana".

Latvijas Tautas frontes organizētās barikādes, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem, bija unikāls nevardarbīgas pretošanās paraugs.

Barikādes Rīgā sāka celt 1991.gada 13.janvāra vakarā. To mērķis bija aizsargāt Augstākās padomes ēku, televīziju, Daugavas tiltus un citus stratēģiski svarīgus objektus. 16.janvārī sāka aktivizēties OMON vienība, tomēr asiņainākie notikumi risinājās 20.janvārī, kad OMON mēģināja ieņemt Iekšlietu ministrijas ēku. Līdztekus apšaudē pie Vecmīlgrāvja tilta gāja bojā Satiksmes ministrijas šoferis Roberts Mūrnieks.

Vairāku barikāžu laikā mirušo atdusas vietas patlaban atrodas Rīgas Otrajos Meža kapos, kur ir apglabāta Andra Slapiņa, Edijs Riekstiņs, Sergejs Konoņenko, Juris Podnieks un Gvido Zvaigzne.

Kopš 1997.gada 20.janvāris ir noteikts par barikāžu aizstāvju atceres dienu.