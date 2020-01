Tērbatas iela autosatiksmei bija slēgta sestdien, 4. janvārī, no plkst. 10 līdz 20 posmā no Stabu līdz Elizabetes ielai. Lielākoties uz ielas bija vērojamas ģimenes ar bērniem, bet to apmeklēja arī dažāda gadagājuma cilvēki vieni paši.

Pietrūkst piedāvājuma

Vairāki Tērbatas ielas apmeklētāji pauda vilšanos, ka uzņēmēji nav pienācīgi sagatavojušies lielajam gājēju pieplūdumam un iznesuši savus stendus vai galdus uz ielas, lai piedāvātu kādas īpašas aktivitātes vai produktus. Citi kopumā pauda pozitīvu attieksmi pret eksperimentu.

Kāds Tērbatas ielas iedzīvotājs uz ielas bija iznesis krēslus, līdzpaņemtu tēju termosā un klēpjdatoru: “Es esmu tikai par. Pats arī dzīvoju šajā ielā, un dzīvošanas apstākļi uzreiz uzlabotos, atverot logu, būtu klusums. Ļoti atbalstu un ceru, ka tā būs ikdiena, nevis izņēmuma reize.”

Veikalos nekas daudz nemainās

Apvaicātie tirgotāji atzinīgi vērtē ielas pasludināšanu par gājēju ielu, kaut arī daļa atzina, ka vismaz līdz pusdienlaikam apgrozījums, salīdzinot ar ikdienu, nav mainījies.

Garšvielu veikalā "Avokado" klientu plūsma līdz pēcpusdienai bijusi apmēram līdzvērtīga citām sestdienām, varbūt ienākuši tikai pāris cilvēku vairāk. Pārdevēja uzteic iespēju pastaigāt pa ielas vidu, kas sniedz citu skatupunktu uz pilsētu.

Grāmatnīcā "Zvaigzne ABC" arī pauž pozitīvu skatījumu, kaut naudas izteiksmē ieņēmumi vismaz līdz pulksten 14 nebija mainījušies, salīdzinot ar ikdienu. Pārdevēja pieļauj – ja Tērbatas iela būtu slēgta autotransportam katru dienu, ar laiku apgrozījums varētu arī augt, jo cilvēki aprastu ar šo situāciju un biežāk ietu kājām.

"Latvijas balzama" veikalā apgrozījums neesot pieaudzis, taču ielas apmeklētāji – ģimenes ar maziem bērniem – nav potenciālie pircēji.

Ēstuvēs rindas, pīrāgus izpērk

Toties novērots samērā liels pieprasījums ēstuvēs. "Lapsas virtuvē" bija izveidojusies pastāvīga apmeklētāju plūsma, turpat uz ielas izvietotajā kāda tirgotāja stendā ar pīrādziņiem un karstvīnu visi pīrāgi bija gandrīz izpirkti. Arī "Kūkotavā", kur ierasti ir daudz apmeklētāju, to bija vēl vairāk.

Idejas autori mēneša pirmajā sestdienā kādu no centra ielām atvēlēt tikai gājējiem, velobraucējiem un uzņēmējdarbībai ir Rīgas centra attīstības biedrība un biedrība "Pilsēta cilvēkiem".

Galvaspilsētas mērs Oļegs Burovs norāda, ka mērķis ir atdzīvināt Rīgas centru, veicinot “iedzīvotāju mobilitāti un pilsētvides attīstību”. Uzņēmēji aicināti šo iniciatīvu izmantot kā iespēju savā labā.

1. februārī plānots slēgt Blaumaņa ielas posmu no Čaka līdz Brīvības ielai un 7. martā Krišjāņa Barona ielas posmus.

Tautas balss

"Facebook" paustie viedokļi kā jau bieži par jebkuru ideju parāda, ka arī šajā reizē vienprātības nav. Vieni ir sajūsmā par ielu bez auto, citi to sauc par idiotismu.

Agate: “Sunīšus izvest pakakāt uz bruģēta ceļa??? Es šim pasākumam neredzu jēgu. Ja staigāt, tad normāli, kur daba ir, koki, putni...”

Olafs: “Speciāli izgāju trīs reizes un neko ekstra neredzēju. Nevienu veikalu riņķī negāza. Kafejnīcās cilvēki kā jau brīvdienās. (..) Pirms bārstāt savas super gudrās idejas, nokāpiet no saviem ciskudriļļiem un paskatieties uz lietu plašāk. Jūsu idejas (slēgt, aizliegt, ierobežot) ir vieglākais risinājums, jo citu jums nav. Pilsēta cilvēkiem beidzot ir jāpārsauc par Pilsēta izredzētajiem, jo autovadītāji jau nav cilvēki. Tā teikt, daži vienlīdzīgāki par citiem?”

Dārta: “Bija tiešām forši, izstaigājām arī vairākus veikaliņus, ko iepriekš pat nebijām pamanījuši! Jāgaida nākamā iela.”

Linda: “Tērbatas ielā dzīvoju. Pārvietojos gan ar auto, gan velo – iela&atmosfēra šodien pat ļoti patika. Paldies – bija super!”

Inguna: “Jā, bija mulsinoši Dzirnavu ielā atdurties pret tupiku, braukt atpakaļ pa vienvirziena ielu, kur nav luksofora pie Baronielas, jo Dzirnavu iela taču ir vienvirziena iela, un jāuzmin, kad zaļā gaisma, pēc gājēju plūsmas. (..) Lai arī man nav iebildumu pret gājēju ielu, risinājums bija švaks.”

Ginta: “Paldies! Izcili lēnā pastaiga man atklāja un pasvītroja dažas vietas, kuras ikdienas steigā neredzēju. Dizaina veikals Mūsmājas ir izcils. Vakariņas Lapsas mājā 2. stāvā ir brīnišķīgas – asā tomātu biezzupa ar Mocarellu.. mņamm.. Paldies!”

Alex: “Izgājam šodien ar dēlu, palauzām kājas uz bruģa, paēst nebija kur, visas trīs kafejnīcas pilnas, pārējie nestrādāja. Veikali kā parasti tukši. Ja būtu kādas aktivitātes uz ielas: mūziķi, teātri, ielas tirdzniecība, amatnieki, tad būtu jēga. Kur ielas iedzīvotāji šodien novietoja savus auto?”

Inga: “Šāda akcija iederas vasarā. Šodien drīzāk izskatījās, ka iedzīvotāji izmanto unikālu iespēju pastaigāties pa ielas vidu (jo platās ietves bija gana tukšas) policijas uzraudzībā, kaut gan to droši var darīt Vecrīgā (bez policistu uzraudzības un kur patiešām ir šauras ietves). (..) Ja uzsveram zaļāku pilsētu, tad jābeidz izcirst koki un to vietā būvēt viesnīcas, biroji, maksas stāvvietas...”

Rihards: “Ideja nostrādāja tikai tāpēc ka visiem bija interesanti pavazāties pa brauktuves daļu, tas arī viss. Nekāda praktiska pielietojuma. Pirmās trīs reizes un viss. Cietīs pārējās ielas ar sastrēgumiem, piegādātāji, apkalpojošais personāls.”