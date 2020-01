Lembergam piemērotās sankcijas skārušas arī Meroni uzraudzītos uzņēmumus

Linkaits skaidroja, ka Lembergs kontrolējis daudzas ar tranzītu un transportu saistītus uzņēmumus, uz kuriem sankcijas atstājušas iespaidu. Uz jautājumu, par kuriem uzņēmumiem ir runa, ministrs atbildē nebija konkrēts, bet paskaidroja, ka viena situācija saistīta ar sankciju sarakstā iekļauto Ventspils brīvostas pārvaldi, kas tika izņemta no sankciju saraksta pateicoties aktīvai Latvijas valdības rīcībai un veiktajiem pasākumiem.

"Savukārt pavisam cita situācija ir ar Lembergam arestēto un Meroni pārraudzīto mantu, uz kuru šīs sankcijas arvien vēl ir attiecinātas. Visiem uzņēmumiem, kur Uzņēmumu reģistrā ir norādīta sankcijām pakļautā persona kā patiesā labuma guvējs, piemērotās sankcijas pašlaik ir attiecinātas. Tagad paliek jautājums, cik ātrā laikā šis minētais jautājums tiek atrisināts juridiski," piebilda Linkaits.

Ministrs piebilda, ka minētie uzņēmumi turpina strādāt, bet tiem ir problēmas ar norēķināšanos, jo, pēc viņa rīcībā esošās informācijas, uzņēmumiem ir bloķēti konti.

"Man nav precīzas informācijas par to, cik uzņēmumus šādas problēmas skar, bet tie ir nozīmīgi spēlētāji Ventspils ostā, kā arī atsevišķas kompānijas Rīgas ostā," piebilda ministrs.

Viņš izteicās, ka pašlaik Latvijai ir svarīgi saprast, cik ilgstoši sankcijas ietekmēs uzņēmumu darbību un kā notikušais kopumā iespaidos kopējo kravu plūsmu uz Latvijas ostām.

Ministra ieskatā, šiem uzņēmumiem bija pietiekams laiks, lai pierādītu sadarbības partneriem un bankām savu faktisko statusu un to, kāda ir viņu saistība ar Lembergu.

Jau ziņots, ka ar Ģenerālprokuratūras 2008.gada lēmumiem kriminālprocesa ietvaros sākotnēji ticis uzlikts arests Lembergam, viņa dēlam Anrijam un meitai Līgai piederošajām patiesā labuma guvēja tiesībām virknē uzņēmumu, bet pēc tam arests viņa meitas patiesā labuma guvēja tiesībām noņemts. Rezultātā kopš 2008.gada spēkā joprojām esot mantas arests Lemberga un viņa dēla Anrija 19,52% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Ventbunkers", 20,16% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Ventspils tirdzniecības osta" un vismaz 30,08% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Kālija parks".

Šīs mantas glabāšanu valsts Ģenerālprokuratūras personā uzdevusi Meroni. 2007.gada 19.decembrī Meroni esot parakstījies par arestētās mantas pieņemšanu glabāšanā, kā arī par atbildību, kas paredzēta Krimināllikuma 308. pantā par šīs mantas izšķērdēšanu, atsavināšanu vai slēpšanu. Meroni ticis arī informēts par aizliegumu jebkādā veidā izšķērdēt (apzināti samazināt vērtību), slēpt, mainīt, ieķīlāt vai atsavināt lēmumā norādīto mantu.

Jau ziņots, ka ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) 9.decembrī, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteica sankcijas Lembergam un četrām ar viņu saistītām juridiskām personām - Ventspils brīvostas pārvaldei, Ventspils attīstības aģentūrai, Biznesa attīstības asociācijai un Latvijas Tranzīta biznesa asociācijai.

Reaģējot uz Ventspils brīvostas iekļaušanu sankciju sarakstā, Saeima grozīja likumus, lai Ventspils brīvostu un arī Rīgas brīvostu nodotu valsts pārziņā, bet 17.decembrī valdība atbalstīja Satiksmes ministrijas rosinājumu dibināt jaunu kompāniju - AS "Ventas osta", kas nodrošinās Ventspilī esošās ostas teritorijas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Savukārt 18.decembra vakarā OFAC paziņoja par sankciju atcelšanu pret Ventspils brīvostu un Ventspils brīvostas pārvaldi.

Ventspils brīvostai noteiktās sankcijas tika atceltas pēc tam, kad Lembergs atkāpās no brīvostas valdes un Latvijas valdība veica darbības, lai pārtrauktu Lemberga ietekmi ostā, izriet no ASV Finanšu ministrijas paziņojuma presei.

Savukārt valdība atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) rosinājumu dibināt jaunu kompāniju - "Ventas osta", kas nodrošinās Ventspilī esošās ostas teritorijas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Paredzēts, ka jaundibināmās "Ventas ostas" balsstiesīgās akcijas piederēs valstij un kapitālsabiedrības akcijas nedrīkstēs privatizēt, atsavināt, ieķīlāt un citādi apgrūtināt. "Ventas osta" pildīs ostas pārvaldnieka funkcijas, kā arī būs tiesīga slēgt līgumus ar ostas klientiem un veiks visas nepieciešamās darbības, lai pakāpeniski pārņemtu saistības pret ostas klientiem.

Paredzēts pārejas posms, kurā sākotnēji paralēli darbosies Ventspils brīvostas pārvalde un jaundibinātā valsts kompānija. "Ventas osta" Ventspils brīvostas pārvaldes mantas, tiesības un saistības pārņems pa daļām, arī darbinieki - speciālisti, tehniskais personāls u.c. pāries darbā uz "Ventas osta" pakāpeniski. Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas procesa ietvaros normatīvos noteiktā kārtībā tiks lemts par Ventspils brīvostas pārvaldes aktīvu nodošanu jaunajai valsts kapitālsabiedrībai.